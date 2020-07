Suurin osa Suomessa myytävistä alle 20 000 euron kesämökeistä on rapistuvia rintamamiestaloja tai vanhoja mummonmökkejä. Kiinteistönvälittäjän mukaan kevään myötä virinnyt innostus mökkeilyyn on lisännyt myös hieman epätavallisten mökkien kysyntää.

Tämänhetkisten markkinoiden halvin mökki sijaitsee Kolin kansallismaiseman liepeillä. Se on Pielisjärven Sikosaaressa sijaitseva pieni tupa, josta käydään parhaillaan tarjouskauppaa. Lähtöhinta on asetettu 7 000 euroon.

– Kyllähän tuo hinta voi tuosta tarjouskaupalla nousta, mutta tuskin tätä kohdetta kovin kalliilla myydään, kiinteistönvälittäjä Janne Juntunen sanoo.

Yllä olevalle videolle on koottu kiinteistönvälittäjien ajatuksia siitä, millainen on hyvä lomamökki.

Pielisen Sikosaaressa on myytävänä mökki, jonka lähtöhinta on 7000 euroa.

Edulliseen hintaan on useampi syy. Tontti ei ole oma, vaan se on vuokraoikeudella. Lisäksi remontoitavaa on jonkin verran. 1970-luvulla rakennettu ja edellisen kerran vuonna 2004 peruskorjattu mökki ei ole aivan priimakunnossa.

Juntunen kertoo mökin tulleen myyntiin kesän alussa. Toistaiseksi kukaan ei ole tehnyt siitä tarjousta.

– Toivottavasti mökki kävisi kaupaksi vielä tämän kesän aikana, Juntunen tuumaa.

Vastakkaisella puolella Suomea, Pohjois-Pohjanmaalla, on myös kaupan saaristomökki.

Kalajoella, Rahjan saaristossa myydään mökkikokonaisuutta, johon kuuluu pieni sininen tupa, saunarakennus ja ulkohuussi sekä puuliiteri. Tarjouskaupan lähtöhinta on 18 000 euroa.

Kalajoella, Rahjan saaristossa myytävänä on pieni sininen mökki.

Kiinteistönvälittäjä Anne Anttiroiko-Takala toteaa, ettei kohde ole helpoin mahdollinen myytävä.

– Kiinnostusta on silti ollut. Tuntuu, että tänne Kalajoellekin on kesän mittaan saapunut ihmisiä, jotka etsivät vakituista kesänviettopaikkaa kotimaasta, kun ulkomaanmatkailu on nyt jäissä.

Suurin osa Oikotiellä ilmoitetuista, alle 20 000 euron kesämökeistä on rapistuvia rintamamiestaloja tai vanhoja mummonmökkejä.

Jälkimmäisestä ryhmästä voi esimerkiksi poimia keltaisen hirsitalon Punkalaitumelta. Tämäkin mökki on tarjouskauppakohde, jonka lähtöhinnaksi on asetettu 15 000 euroa.

Kiinteistönvälittäjä Timo Lampi kertoo, että mökki on nyt ollut myytävänä viikon ajan.

– Tähän mennessä mökistä on tullut jo pari kyselyä ja tulevalle perjantaille on sovittu yksi yksityisnäyttö.

Valtaosa Oikotien alle 20000 euron kesämökeistä on joko rintamamiestaloja tai mummonmökkejä.

Kuulostaa siis siltä, että kohde on herättänyt kiinnostusta. Lampi arvelee, että kevään myötä virinnyt innostus mökkeilyyn ja mökkikaupan vilkastuminen on lisännyt myös hieman epätavallisten mökkien kysyntää.

– Viikko sitten myin Hämeenkyrössä samanlaisen mummonmökin. Vielä muutama vuosi takaperin tällaisten kuivalla maalla olevien mökkien kauppa kävi paljon hitaammin.

Rantamökkiä on jo vaikeampi löytää alle 20 000 eurolla. Muutamia halpoja rantamökkejä Oikotieltä silti löytyy, kun oikein etsii.

Eurasta, Pyhäjärven rannalta, saisi purkukuntoisen mökin ja tontinpuolikkaan 19 500 eurolla. Kiinteistönvälittäjä Marita Sallinen tosin arvelee, ettei hänen tarvitse pitää myynti-ilmoitusta Oikotiellä enää kauaa.

– Kohteesta on jätetty niin runsaasti tarjouksia, että tämä on varmasti pian myyty, hän sanoo.

Eurassa, Pyhäjärven rannalla myynnissä on tontinpuolikas ja purkukuntoinen kesämökki.

Kuusamojärven itäpäässä on myytävä hirsirakenteinen rantamökki. Esittelyn mukaan kohde sopisi ”erähenkiselle lomanviettäjälle”. Myyntihinta on 27 000 euroa.

– Edullinen hinta selittyy muun muassa sillä, ettei mökille mene tällä hetkellä kunnollista tietä, kohdetta välittävä Katri Huttu kertoo.

Mökille pääsee joko veneellä venevalkaman kautta tai sitten kävellen polkua pitkin.

– Jos tie menisi perille, hinta olisi jo kovempi, Huttu toteaa.

Kuusamojärven itäpäässä on myynnissä rantamökki ”erähenkiselle lomanviettäjälle”.

Huttu on kuitenkin vakuuttunut, että mökki käy kesän aikana kaupaksi.

– Tänä vuonna on mennyt hyvin kaupaksi tällaiset yksinkertaiset mökit, joissa ei ole sähköjä ja joiden käyttökulut ovat pienet.

Mistäköhän tällaisten kesämökkien menekki voisi sitten johtua?

– Ehkä siinä on kyse siitä, että mökin hankintahinta jää melko matalaksi ja mökkilainan maksaa lyhyessä ajassa takaisin, Huttu sanoo.