EKP:n tutkijat: Yritykset eivät ehkä pysty ottamaan lomautettuja takaisin töihin

Työttömyyslukujen uskotaan kasvavan vuoden loppua kohden.

Koronapandemia voi runnoa työllisyyttä ennakoitua pahemmin. Euroopan keskuspankin (EKP) tutkijat ennakoivat, että lomautetut eivät välttämättä pääsekään takaisin töihinsä.

EKP:n tutkijat pitävät todennäköisenä, että työttömyysluvut kasvavat vuoden loppua kohden, vaikka koronarajoitusten vuoksi tehtyjen järjestelyjen piti olla vain väliaikaisia.

Tavanomaisten tilastojen lisäksi tutkijat ovat käyttäneet verkostoitumissivusto LinkedIniä lähteenään. He arvioivat, että työttömyysaste kohosi toukokuussa 9,5 prosenttiin eli virallista 7,4 prosentin työttömyysastetta selvästi korkeammalle.

EKP käsittelee aihetta kahdessa uusimman talouden näkymiä valottavan uutiskatsauksensa artikkelissa.

Paitsi Suomessa myös esimerkiksi Saksassa, Ranskassa tai Espanjassa työnantajilla on mahdollisuus lomauttaa työntekijöitä. Näissä maissa on vältetty työttömyyden massiivinen hyppäys, jollainen on nähty Yhdysvalloissa.

Talouden hidas elpyminen tarkoittaa kuitenkin, että osalla yrityksistä ei ole varaa ottaa kaikkia työntekijöitään takaisin.

– On odotettavissa, että kaikki tilapäisesti lomautetut eivät voi palata aiempaan työpaikkansa. Tämän seurauksena euroalueella työttömyyden odotetaan lähiaikoina lisääntyvän edelleen, ekonomistit arvioivat katsauksessa.

He huomauttavat, että työttömyyden kasvu voi heikentää kysyntää, mikä puolestaan ruokkii uusia työpaikkojen leikkauksia. Koska keskuspankit haluavat välttää tällaisen noidankehän, ne korostavat työmarkkinoihin sisältyvää suurta riskiä. Monet hallitukset ovat puolestaan yrittäneet lisätä toimia, jotka suojaisivat työpaikkoja mahdollisimman pitkään.