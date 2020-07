Kommentti: Suomalaisten usko nousuun on kova – mutta kullan hinta kertoo karun totuuden

Suomalaisten kuluttajien luottamuksen paluu on tärkeää, mutta perustuuko se harhalle, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Koronapandemia on koetellut Suomea vähemmän kuin suurinta osaa läntisestä maailmasta. Kesän myötä vahvistui usko, että kyllä tästä selvitään.

Se näkyy myös tilastokeskuksen tuoreimmassa kuluttajien luottamusindikaattorissa. Sen pistearvo oli heinäkuussa -1,6. Tämä on parempi kuin indikaattorin pitkän ajan keskiarvo -1,8. Vielä toukokuussa indikaattorin arvo oli -9,0.

Mielenkiintoista kyllä vuosi sitten heinäkuussa indikaattori antoi arvon -3,9. Tuolloin koronavirus eteni vasta kiinalaisen lepakon ysköksessä ja Suomen talous oli hyvässä vireessä. Onko nyt tosiaan paremmin?

Suomalaisten usko on siis palannut lomaviikkoina ryminällä. Tämä on hyvä. Ihmiset kuluttavat enemmän, kun he eivät pelkää tulojensa putoamista. Nyt kulutus on tärkeää, sillä se palauttaa ihmisiä lomautuksilta ja kortistosta työntekoon. Se, että pandemian aiheuttamasta talouskriisistä selvitään Suomessa nopeasti, on tästä kiinni.

Karu totuus

Hyvänolontunteen keskellä pitää kuitenkin kysyä: Mitä todella tapahtuu?

Alkuviikosta kullan hinta rikkoi vanhat ennätyksensä. Keskiviikkona unssin hinta oli jo yli 1950 dollaria.

Historiallisesti kulta on huonojen aikojen metalli. Se oli helppo ottaa mukaan pakomatkalle. Näin tehdään yhä.

Muutama vuosi sitten Tanskassa säädettiin kiistelty ”korulaki”, jonka mukaan turvapaikanhakijoiden käteisvaroja ja arvotavaroita voidaan takavarikoida. Usein pakolaisten arvotavarat ovat yhä kultaisia koruja.

Kulta oli myös helppo piilottaa maahan, jos vainolainen uhkaa. Kaikki eivät koskaan voineet palata aarteitaan noutamaan, vaan kuolivat kurjina pakolaisina. Kätköjä löytyy yhä Suomenkin pelloista.

Mutta tämä on historiaa. Nykyään kulta on järkiperäinen sijoitus. Kullan hinnan noustessa siihen sijoittaminen voi tuottaa hyvin. Kulta tuntuu turvalliselta, kun pandemia ja kauppasodat koettelevat maailmantaloutta. Kulta on kurssissaan, kun aikojen pelätään huonontuvan.

Reutersin haastatteleman asiantuntijan Soni Kumarin mukaan kullan hinnan nousulle on nyt ”täydelliset” edellytykset.

Pelon ja ahneuden ekspertit

Sijoittamisesta on nykyään tullut sisäsiistiä touhua, kunniallista eläkevarojen varmistamista. Sanaa ”keinottelija” ei enää käytetä.

Mutta eivät keinottelijoiden alkukantaiset vaistot ole mihinkään hävinneet. Parhaat voitot tekevät ahneuden ja pelon ekspertit, jotka aistivat minne päin raha liikkuu. Ja nyt he aistivat maailmalla pelon. Susien hetki on tullut.

Suomalaiset kuluttajat vaikuttavat uskossaan hyvien aikojen paluuseen lammaslaumalta kesäisellä niityllä. Ukkosmyrsky voi yllättää pian.

Mutta toisaalta aina ei käy huonosti.