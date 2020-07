Veronpalautuksen pienenemisen ei pitäisi tulla henkilölle yllätyksenä. Verohallinto lähettää ennen veronpalautuspäivää kirjeen, jossa ihmiselle kerrotaan, että hänen palautuksiaan on käytetty verorästien maksamiseen.

Veronpalautuksen määrä voi muuttua vielä verotuspäätöksen jälkeen. Jos tästä ei ole tietoinen, palautuksen maksupäivänä saattaa kokea ikävän yllätyksen.

Ensi viikon tiistaina miltei kaksi miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia yhteensä noin 900 miljoonaa euroa. Veronpalautusten maksamista jatketaan aina joulukuulle asti, mutta valtaosa suomalaisista saa palautuksensa elokuun 4. päivä.

Jos veronpalautusta on tulossa paljon, moni on ehkä jo etukäteen miettinyt, mitä rahalla tekee. Muutamasta asiasta on kuitenkin hyvä varmistua ennen kuin lyö lukkoon yhtään mitään.

Palautuksen määrä nimittäin on voinut muuttua vielä verotuspäätöksen jälkeen. Jos tämä on jäänyt huomaamatta, maksupäivänä saattaa kokea ikävän yllätyksen. Tilille tullut raha onkin esimerkiksi puolet pienempi kuin päätöksessä ilmoitettu summa.

– Yleisin syy tällaiseen on se, että henkilö on joskus aikaisemmin jättänyt veroja maksamatta. Veronpalautus tai palautuksen osa on sitten käytetty rästien maksamiseen, Verohallinnon ylitarkastaja Tarja Tapio toteaa.

Lähtökohtaisesti veronpalautuksen pienenemisen ei pitäisi tulla henkilölle yllätyksenä. Tapion mukaan Verohallinto lähettää ennen veronpalautuspäivää kirjeen, jossa ihmiselle kerrotaan, että hänen palautuksiaan on käytetty verorästien maksamiseen.

– Esimerkiksi jos henkilön verotus on päättynyt kesäkuussa, niin silloin verotuksen päättymispäivänä Verohallinto käyttää palautusta verojen maksamiseen. Kesäkuun lopulla tästä lähetetään sitten tiedonanto kyseiselle henkilölle, Tapio selittää.

Ihminen voi olla myös ulosotossa. Silloin verotuspäätöksessä ilmoitettu palautus menee suoraan ulosottoon.

– Ulosotossa sen ei tarvitse olla edes verovelkaa, vaan palautusta voidaan käyttää esimerkiksi ulosotossa olevien elatusmaksujen tai parkkisakkojen maksamiseen, Tapio sanoo.

Yhtä lailla ulosotosta kulkee henkilölle tieto, jos hänen veronpalautustaan on käytetty ulosottomaksuihin.

Veronpalautuksen määrä ja maksupäivä saattavat muuttua pelkästään jo siksi, että ihminen on joko korjannut tai täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta.

Muutoksia voi tapahtua myös, jos puoliso tekee lisäyksiä omaan veroilmoitukseensa.

– Vaikka kyse olisi vain avioparin toisesta osapuolesta ja hänen verotuksestaan, veronpalautuksen maksupäivä muuttuu myös toisen osapuolen kohdalla, Tapio sanoo.

– Tähän on syynä se, että puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan.