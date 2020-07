Kullan hinta pomppasi uuteen ennätykseen – dollari luisuu

Dollari on luisunut vuoden alun lukemiin.

Sijoittajat ovat huolissaan maailmantalouden kehittymisestä, mikä heijastuu markkinoille. Kullan hinta on harpannut uuteen ennätykseensä ja Yhdysvaltain dollari on heikentynyt. Osake- ja korkomarkkinat puolestaan hakevat suuntaa.

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) avomarkkinakomitea pitää korkokokouksensa tällä viikolla ja kertoo päätöksistään keskiviikkona. Sijoittajat pyrkivät ennakoimaan sen toimia samaan aikaan, kun koronavirus leviää yhä Yhdysvalloissa ja toisaalta Euroopassa ja Kiinassa pelätään pandemian toista aaltoa.

Mitä huonompina Fed pitää näkymiä, sitä todennäköisemmin lausunnot vahvistavat yhä kultaa ja muita jalometalleja ja heikentävät dollaria.

Kullan spot-hinta on kiivennyt tänään 2,1 prosenttia 1 941,09 dollariin unssilta. Nousu on suurin yhden päivän loikka huhtikuun jälkeen. Myös hopea on kallistunut.

Dollari sen sijaan luisunut ja liikkuu viime tammikuun lukemissaan.

Britannia määräsi viikonloppuna Espanjasta saapuvat matkustajat karanteeniin, koska koronaviruksen leviäminen on yltynyt varsinkin maan turistikohteissa. Etenkin lentoyhtiöiden osakkeet ovat halventuneet tänään Euroopassa, mikä on painanut eurooppalaista Stoxx 600 -indeksiä.

Yhdysvalloissa osakekauppa näyttää ennakoivien osakeindeksien perusteella alkavan tänään loivasti plussalla.

Noin kello 13.15 Suomen aikaan euro maksoi 1,1710 dollaria, kun myöhään perjantaina kurssi liikkui 1,1635 dollarissa. Dollari jenihinta oli 105,28 jeniä perjantaisen 105,70 jenin jälkeen.

Euron hinta oli 123,30 jeniä, kun perjantain päätöskurssi oli 122,98 jeniä.

Korkomarkkinoilla Yhdysvaltain kymmenvuotisen valtionlainan korko oli laskenut kaksi korkopistettä 0,57 prosenttiin noustuaan perjantaina yhden korkopisteen. Kaksivuotisen lainan korko oli 0,14 prosenttia. Perjantaina se pysyi ennallaan.

Saksan liittovaltion kymmenvuotisen valtionlainan korko oli laskenut kaksi korkopistettä -0,47 prosenttiin. Perjantaina se kohosi kolme korkopistettä.