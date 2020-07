Kallis auto ja isot kulutusluotot veivät eläkeläispariskunnan yhä syvenevään velkakierteeseen.

Eläkeläispariskunta haki yksityishenkilön velkajärjestelyä, mutta hakemukset hylättiin käräjäoikeudessa, eikä Turun hovioikeus myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Yhteenlaskettu velkapotti on noin 160 000 euroa.

Velka kasvoi parissa kolmessa vuodessa erityisesti lyhyillä maksuajoilla otetuilla isoilla lainoilla ja kalliin auton hankinnalla.

Toiselle puolisolle oli jo kerran vahvistettu velkajärjestelylain mukainen maksuohjelma, mutta siitä hän ei maininnut velkojilleen mitään muistamattomuuteensa vedoten.

Kumpikin puoliso haki henkilökohtaista velkajärjestelyä. Rahankäyttöhistoriaa pariskunnalla on paljon: toinen on ollut eläkkeellä jo 17 vuotta ja ikävuosia on takana 77, toisen puolison eläkevuodet alkoivat yhdeksän vuotta sitten, hän on 70-vuotias.

Velkojina kummassakin hakemuksessa on joukko pankkeja ja perintätoimistoja. Osa velkojista antoi kannanottonsa hakemuksiin. Ne vastustivat järjestelyn myöntämistä ja pitivät hakijoiden velkaantumista piittaamattomana ja vastuuttomana.

Miehen velat ovat hakemuksen mukaan noin 92 000 euroa ja vaimon 67 000 euroa. Noin 20 000 euroa veloista on pariskunnan yhteisiä pankkilainoja.

Uutta velkaa on otettu vanhan velan päälle, jotta vanhoja vippejä on voitu lyhentää. Huomattava osa veloista on kulutusluottoja.

Velkajärjestelylain mukaan uutta järjestelyä ei myönnetä, jos jo aiemmin on päässyt nauttimaan vastaavasta.

Mies on jo kerran aiemmin saanut velkajärjestelyn, mutta hän väitti, ettei edes muistanut sitä. Asia paljastui velkojillekin vasta, kun käräjäoikeus vuosi sitten käsitteli uutta hakemusta.

Oikeudessa hakija kertoi olleensa yrittäjänä joskus 1980-luvulla, ja niiltä ajoilta jäi paljon velkaa, muttei hän muistanut, että olisi ollut velkajärjestelyssä.

Yksi velkojista huomautti miestä kalliin auton hankinnasta. Hän oli jo korviaan myöten veloissa, mutta osti vielä uuden auton.

Jos auto on välttämätön, niin velkojan mielestä se tulisi vaihtaa halvempaan 5 000 euron menopeliin. Mies oli suunnitellut taksiyrittäjyyttä, mutta suunnitelma ei terveydellisistä syistä hänen kertomansa mukaan toteutunutkaan.

Mies myönsikin, että hänellä on rahatilanteeseen nähden liian kallis auto, ja siitä on tarkoitus luopua, mutta ratkaisua ei voi tehdä yhtäkkiä.

Yksi velkojista huomautti, että velkajärjestely ei ole tarkoitettu menettelyksi, johon turvaudutaan aina maksuvaikeuksiin jouduttaessa. Jos niin meneteltäisiin, olisi seurauksena maksumoraalin heikkeneminen.

Mies kiisti velkaantuneensa leväperäisellä ja vastuuttomalla lainanotolla ja tarkoitus on ollut hoitaa asiat. Hän kuitenkin myönsi, että viimeisessä hädässä vaimon nimiin nostettu luotto oli ”se kaikkein tyhmin teko”. Totuus valkeni miehelle jonkin ajan kuluttua, kun hän huomasi, ettei veloista pääsisi eroon ilman velkajärjestelyä.

Miehen nettotulot kuukaudessa on noin 1 440 euroa ja maksuvara on 340 euroa. Hakemuksen käsittelyn ajankohtana tuloista ulosmitattiin joka kuukausi noin 475 euroa.

Vaimo kertoi velkojilleen joutuneensa rahavaikeuksiin hoitaessaan miehensä velkojen lyhennyksiä ja ottaessaan niitä varten lainaa nimiinsä. Pankki huomautti, että uutta lainaa ei pidä nostaa, jos ei entisistäkään selviä.

Oikeudessa vaimo toi esille velkojen raskaan maksuohjelman. Vaimon mielestä velkoja ei ole nostettu kevytmielisesti eikä ole hoidettu leväperäisesti. Hänen mukaansa edessä olisi elinikäinen velkavankeus, jos käräjäoikeus ei hakemusta hyväksyisi.

Vaimon nettotulot kuukaudessa ovat noin 1 620 euroa ja hänen maksuvaransa on noin 580 euroa.

Käräjäoikeus arvioi kummatkin puolisot maksukyvyttömiksi eikä kumpikaan pysty parantamaan tulotasoaan niin, että he voisivat selviytyä veloistaan.

Mies arvosteli luotonantajien toimia, kun myönsivät uutta velkaa. Oikeus kuitenkin huomautti ratkaisussa, että asiassa on ensisijaisesti arvioitava luotonhakijan omia toimia.

Käräjäoikeus ei hyväksynyt puolisoiden velkajärjestelyhakemuksia. Ratkaisujaan se perusteli lyhyellä velkaantumisajalla, uusien velkojen käyttämistä vanhojen maksuun ja sillä että kyse oli kulutusluotoista.

Käräjäoikeus ei löytänyt lain mainitsemia painaviakaan syitä, joilla perusteilla järjestely olisi hyväksytty. Miehen osalta järjestelyn esteenä oli lisäksi aiemmin myönnetty velkajärjestely.

Puolisot hakivat käräjäoikeuden ratkaisuun jatkokäsittelylupaa Turun hovioikeudelta. Se teki asiassa kielteisen ratkaisun kesäkuussa.

Hovioikeuden päätökseen voi hakea muutos korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.