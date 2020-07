Lentäjäksi valmistunut Petri ehti työskennellä 3 kuukautta, kun työt katosivat – otti varasuunnitelman käyttöön

Nyt iso osa kokeneistakin lentäjistä on työttömänä. Vastikään lentäjäksi valmistunut Petri Pulkkinen uskoo alan toipumiseen pitkällä aikavälillä, mutta viimeistelee nyt turvallisuusalan tutkinnon ja etsii sen alan töitä.

Petri Pulkkinen halusi aina olla ammatiltaan lentäjä, mutta opiskelupaikkaa hän joutui metsästämään pitkään. Lapsuudenhaaveen täytyttyä vuonna 2017 lentoalan tulevaisuus oli valoisa ja muun muassa Finnair rekrytoi uusia lentäjiä pitkän tauon jälkeen.

Pulkkisen valmistuttua Suomen Ilmailuopistosta vuoden 2019 syksyllä näkymät olivat jo kääntyneet: työpaikkoja oli avoinna entistä vähemmän, kilpailu oli kansainvälistä ja kovaa. Lukuisten hakemusten, kovan työn ja pienen tuurin siivittämänä Pulkkinen pääsi pian valmistumisensa jälkeen töihin eurooppalaisen lentoyhtiön perämieheksi satojen ellei tuhansien hakijoiden joukosta.

Yhtiö oli niitä harvoja, jotka eivät edellyttäneet aiempaa kokemusta liikennelentäjänä.

Tulevaisuus näytti valoisalta, kunnes iski korona ja koronan myötä potkut. Ura jäi toistaiseksi kolmen kuukauden mittaiseksi, eikä tulevaisuudesta ole takeita, sillä lentäjien työttömyys on historiallisen korkea.

Korona on niittänyt alaa rankalla kädellä, ja jäljet näkyvät kansainvälisesti. Lentoyhtiöitä on kaatunut ainakin tusinan verran, muun muassa Flybe, Jet Time, Latam ja Virgin Australia.

Yritykset ovat pyrkineet selviytymään lomauttamalla henkilöstöään, mutta juoksevia kuluja koituu käyttämättömistä lentokoneista ja niiden huolloista.

Valtiontukea on saanut moni, esimerkiksi yrityssaneerauksen läpikäynyt Norwegian. Myös kotimainen Finnair nojaa suurimman omistajansa, Suomen valtion selkänojaan. Finnair teki vuoden toisella neljänneksellä päivittäin noin kahden miljoonan euron tappiot.

Luku on kuitenkin pieni verrattuna saksalaisyhtiö Lufthansaan, joka kertoi keväällä menettävänsä miljoona euroa tunnissa.

Matkustajalle kriisi näkyy rajojen avautuessakin siten, että lentoyhtiöt ovat keskittyneet tuotteliaimmille lentoreiteille. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Helsinki-Vantaalla operoivien lentoyhtiöiden määrä voi pudota, mikä puolestaan vähentää kilpailua. Kilpailun supistuttua jäljelle jäävien lentolippujen hinta taas voi nousta.

Lentoaseman johtaja Sami Kiiskinen kertoi ISTV:lle puolitoista viikkoa takaperin, että Helsinki-Vantaalla operoivien lentoyhtiöiden määrä on puolittunut noin 15 yhtiöön.

Lentomatkustajien määrä on parhaimmillaankin ollut noin kymmenesosa normaalista, Kiiskinen sanoi. Pahimpina hetkinä lentomatkustajia oli päivittäin tuhat, kun normaalitilanteessa niitä voisi olla jopa 60–70 kertaa enemmän.

Lentoyhtiöiden määrä tulee myöhemmin todennäköisesti palaamaan ennalleen. Tähän viittaa ainakin kaksi syytä: Lentokoneita on koronan jälkeen yhtä paljon kuin nytkin, jolloin lentoyhtiöt voivat keventää laivastoaan ja toisaalta leasing-yhtiöiden kaatuessa vuokralentokoneita jää vapaaksi, jolloin tyhjiön täyttänevät uudet yhtiöt. Toisena syynä voidaan pitää sitä, että myös aiemmin yhden lentoyhtiön kaaduttua Helsinki-Vantaalle on löytänyt tiensä toinen.

Hinnat voivat nousta myös siksi, jos esimerkiksi kasvomaskeista ja tehostetusta siivouksesta tulee osa kansainvälisen lentoliikenteen normistoa. Toisaalta lentokone kannattaa myydä täyteen, tarvittaessa toisinaan hyvinkin huokeilla lippuhinnoilla.

Vain harva uskoo koronan kurittavan turismia tai liikematkailua pitkällä aikavälillä.

Lentomatkustajien määrän on arveltu nousevan tulevaisuudessa, joskin viime vuoden lukemiin yltäminen voi kestää useamman vuoden.

Työttömäksi jäänyt Pulkkinen ei harmittele kohtaloaan, sillä hän on yksi harvoista vastavalmistuneista, jotka saivat valmistumisen jälkeen oman alansa töitä. Se ei ollut helppoa ennen koronaakaan.

Pulkkinen tiesi jo ennestään, että ala heilahtelee ja varasuunnitelma on hyvä olla tehtynä. On selvää, ettei korona jää viimeiseksi lentämistä koettelevaksi kriisiksi.

– Ei sitä käy kiistäminen, että valmistuin lähes huonoimpaan saumaan, Pulkkinen myöntää.

Äänessä ei ole pettymystä, sillä hän on saavuttanut jo unelmansa. Vuodesta 2010 lentämistä harrastaneen Pulkkisen matka ammattilaiseksi on ollut pitkä ja vaativa, sillä Ilmailuopistoon sisäänpääsy on tiukassa.

Useamman yrityksen jälkeen hän kuitenkin pääsi sisään, sai pätevyyden ja ylsi nopeasti jopa oman alan työpaikkaan, perämieheksi.

Yhtiötä Pulkkinen ei halua mainita, mutta kertoo olevansa iloinen muutaman kuukauden mittaiseksi jääneestä kokemuksesta.

– Siinä ehti nähdä, millainen lentoyhtiö on työympäristönä. Vaikka lentämisestä ei enää tulisikaan ammattia, koen olevani etuoikeutettu saamastani koulutuksesta ja kokemuksista.

Pulkkinen uskoo kuitenkin tulevaan. Siihen voi mennä vuosia, mutta hiljalleen lentoliikenne normalisoituu. Ensin avautuviin työpaikkoihin pääsevät kokeneemmat lentäjät, joilla on jopa kymmenien vuosien kokemus liikennelentäjinä. Pulkkinen uskoo, että ennemmin tai myöhemmin tilanne palautuu sellaiseksi, että vähälläkin kokemuksella voi päästä lentäjäksi.

Siihen saakka töitä on etsittävä muualta. Pulkkinen toivoisi, että työtä löytyisi ilmailualalta, vaikka lentäjänpaikat ovatkin kortilla. Hän aikoo ensimmäisenä viimeistellä turvallisuuteen ja riskinhallintaan liittyvän tutkintonsa ja sitten suunnata työmarkkinoille.

Monelle muulle lentäjälle nykytilanne on paljon stressaavampi. Lentäjäkoulutus on maksullista, mutta hinta voi vaihdella rajusti. Ilmailuopiston tarjoama koulutus on huomattavasti edullisempi kuin yksityisten tarjoama koulutus.

Pulkkinen selvisi muistikuviensa mukaan Ilmailuopistosta kaikkiaan alle 15 000 eurolla, kun yksityiset lentäjäkoulut voivat laskuttaa jopa yli 100 000 euroa.

– Sellaista riskiä en olisi ollut valmis ottamaan. Ilmailuopiston koulutus oli hinnaltaan sellainen, ettei siitä jäänyt suurta velkataakkaa maksettavaksi.

Pulkkinen kehottaa kaikkia alalle haaveilevia tavoittelemaan unelmiaan. Realiteetit tulee silti muistaa, sillä kilpailu työpaikoista on kovaa. Erottautuminen muista hakijoista on haastavaa, ja työpaikan löytäminen voi olla kiinni myös tuurista ja ajoituksesta. Periksi ei Pulkkisen mukaan tule silti antaa.

Ilmailuopisto supistaa kurssikokojaan

Ilmailuopiston arjessa koronaviruksen vaikutukset tulevat näkymään niin, että opiskelijamääriä pienennetään. Toimitusjohtaja Juha Siivonen Suomen Ilmailuopistosta kertoo, että enimmillään kurssilla on koulutettu 24 lentäjää. Kursseja alkaa vuosittain kaksi.

Nyt Siivonen ei osaa vielä arvioida täysin, montako lentäjää lähivuosina koulutetaan, mutta määrä voi jopa puolittua.

Toistaiseksi muuttunut työllisyystilanne ei ole kuitenkaan karkottanut jo opiskelemaan valittuja.

– Nyt käynnistyvälle kurssille valituista yksi peruutti osallistumisensa koronaan vedoten. Tulevien kurssien opiskelijoille tehdyn ennakkokyselyn mukaan jatkossakin peruutuksia on odotettavissa yllättävän vähän, Siivonen avaa.

Viimeisin lentäjähaku suoritettiin reilusti ennen koronaa. Hakuja järjestetään noin kahden vuoden välein, joten Siivonen ei osaa sanoa, tuleeko korona syömään kauempana tulevaisuudessa lentäjän ammatin houkuttelevuutta.

Keskimäärin hakijoita on ollut hakukerralla 1 000–4 000, joista kursseille valitaan maksimissaan noin sata. Nämä jaetaan seuraavien vuosien aikana käynnistyville kursseille.

Perinteisesti Ilmailuopiston koulutus on antanut hyvän mahdollisuuden päästä lentoyhtiöiden testeihin. Viiden vuoden aikavälillä lähes kaikki lentäjäksi halunneet ovat työllistyneet, usein moni on työllistynyt tätä aiemminkin, jopa välittömästi.

Siivonen ei usko suurta muutosta tapahtuvan nytkään, mutta on selvää, että seuraavien vuosien ajan lentäjistä on ylitarjontaa. Aiemmin aina on tullut hetki lisätarpeelle, ja tuo hetki on tullut jopa yllättäen.

– Yksi kaukoliikenteen lentokone työllistää yli 20 lentäjää, Euroopassa liikennöivä kone kymmenen. Näin ollen muutokset ovat suuntaan kuin toiseenkin merkittäviä, kun lentoyhtiöt päättävät laivaston kapasiteetistaan.

Siivonen sanookin, että historiallisesti lentäjien tarve on vaihdellut nopeasti, mikä luo haasteita myös Ilmailuopistolle. Taloudellisesti hyvinä aikoina koko koulutettu työvoima imetään töihin, eikä opisto ehdi kouluttamaan riittävällä nopeudella lisää. Nyt tilanne on päinvastainen.

Silti Siivonen korostaa, että säännöllistä koulutusta tulee jatkaa säännöllisesti myös vaikeassa tilanteessa.