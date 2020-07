Näillä aloilla on nyt työpaikkoja tarjolla

Pirkanmaalla kesäkuussa uusia työpaikkoja oli jopa vuosia 2018 ja 2017 enemmän. Uudellamaalla varsinkin rakennusalan työpaikkoja on riittänyt läpi koronan.

Työttömyyslukemat ovat surullisia, mutta valoa näkyy jo tunnelin päässä. Osassa Suomea avoimia työpaikkoja on ollut jopa enemmän kuin viime kesänä.

Kesäkuussa työpaikkoja ilmoitettiin jo hieman kevättä enemmän kertovat TE-toimistot. Vaikka korona kurjistaakin vielä työttömyyslukemia ja avoimien työpaikkojen määrät ovat viime vuoden kesää pienempiä, on valoa nähtävissä jo tunnelin päässä.

Rajusti kärsinyt palvelualakin näyttäisi osoittavan toipumisen merkkejä, kun työpaikat ovat lisääntyneet toukokuusta. Rakennusalalla, hoitoalalla ja myös kuljetusalalla töitä on ollut jopa normaaliin tapaan pandemian aikanakin.

Avoimien työpaikkojen määrä on normaalia suurempi maa- ja metsätalousalalla. Osaselityksenä on se, ettei ulkomaalaista työvoimaa pääse Suomeen aikaisempien vuosien tavoin.

Koronan aiheuttaman epävarmuuden on pelätty vähentävän varsinkin pitkäaikaisten työpaikkojen määrää, mutta haastateltavien mukaan tästä ei ole viitteitä.

Uudenmaan TE-toimiston palvelujohtaja Mika Salo sanoo, että korona-aika on heilauttanut työmarkkinoita rajusti, mutta hän haluaa muistuttaa, että työtä on kuitenkin saatavilla.

Avoimia työpaikkoja on alueella kesäkuussa noin 20 prosenttia aiempaa vähemmän, mutta kevätkuukausiin verrattuna pudotus on maltillinen.

Uusia avoimia työpaikkoja olikin kesäkuun aikana haussa 16 178. Varsinkin rakennusalalla työtä on riittänyt jatkuvasti. Myös koronasta vahvemmin kärsineet palvelualat ja yksityisten yritysten asiantuntijatehtävät toipuivat jo hieman kesäkuun aikana.

– Näissä on ehkä näkynyt se, että rekryt pistettiin jäihin. Nyt niitä on pikkuhiljaa taas avattu. Tilanne on selkeästi normalisoitumassa ja kysyntä elpymässä hiljalleen, vaikka paikkoja on normaalia vähemmän avoimena, Salo sanoo.

Työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin Uudellamaallakin karua luettavaa: alueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 140 701 työtöntä työnhakijaa. Se on 64 448 eli 84,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

– Lukemiin sisältyvät lomautetutkin, mutta kyllähän luku on karmea.

Salo kuitenkin haluaa luoda uskoa. Pahimmasta kuopasta ollaan nousemassa. Työttömiä oli kesäkuussa edelliskuuta lähes 7 000 vähemmän, joskin lasku johtuu pääasiassa lomautusten päättymisestä.

– Valtava huoli meillä toki on siitä, miten tämä työllisyystilanne kehittyy. Avoimia työpaikkoja on kuitenkin kohtalaisen paljon. Jos ei ihan suoraan entiseen, oman alan työpaikkaan pääse, niin on paljon aloja, joilla kysyntää kuitenkin riittää.

Palvelujohtaja Katriina Päivinen Pohjois-Karjalan TE-toimistosta kertoo, että työpaikkoja on nyt varsinkin metsä- ja maatalousaloilla. Avoimia työpaikkoja on maakunnassa enemmän kuin keväällä, mutta työttömyysaste on viime vuoden kesäkuuhun verrattuna huima.

– Työttömien työnhakijoiden osuus koko työvoimasta 19,1 prosenttia kesäkuun loppuun mennessä, kun vuotta aiemmin osuus oli 13,8 prosenttia. Tämä korostaa korona-ajan tilannetta vaikka me muutenkin olemme korkean työttömyyden maakunta, Päivinen sanoo.

Toukokuusta kesäkuuhun työttömyys ei ole noussut Päivisen mukaan merkittävästi, eli valoa tunnelin päässä on näkyvissä. Työttömyyden kasvu näyttäisikin olevan hiljalleen taittumassa, sillä muun muassa lomautusten määrä on laskenut.

Pohjois-Karjalassa toipumista osoittavat erityisesti kuljetusala ja asiantuntijatehtävät sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmistä.

Avoimia työpaikkoja on maakunnassa jopa kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Pääasiassa ne ovat maa- ja metsätalouspuolen paikkoja. Osaltaan se selittyy ulkomaalaisen työvoiman puutteella. Nämä työsuhteet ovat keskimäärin lyhyempiä kuin moni muu avoinna oleva työsuhde, mutta pääasiassa meille ilmoitetut työpaikat ovat yli 12 kuukauden työsuhteita.

Korona on lävistänyt koko työvoiman ja lähes kaikki alat Pohjois-Karjalassa. Vaikka tilanne on hiljalleen parantumassa, varsinkin nuorten alle 20-vuotiaiden työttömyys on aiempaa suurempi jokaisella sektorilla, kun kesätöitä ei juuri saanut. Myös 40–44-vuotiaiden työttömyys kasvoi jopa 51 prosenttia.

Pirkanmaan TE-palveluiden yrityspalveluiden palveluesimies Harri Katajisto jatkaa edeltävien linjalla.

Hän sanoo, että keväällä uusien työpaikkojen määrässä näkyi selvä kuoppa, mutta Pirkanmaalla tämän vuoden kesäkuu on viime vuosien toiseksi paras avoimena olevien työpaikkojen määrän suhteen. Vain viime vuonna uusia avoimia työpaikkoja on ollut kesäkuussa auki enemmän.

Toisaalta lukema voi selittyä osaltaan sillä, että normaaleja rekrytointeja ei voitu pitää kevätkuukausina.

Katajisto sanoo, että monella alalla tilanne on jo nyt varsin hyvä. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja on haussa rakennus- ja palvelualalla. Eniten nousua edelliskuukausiin on palvelualalla, jossa varsinkin ravintolapuolelle kaivataan juuri nyt työntekijöitä muun muassa kokeiksi ja suurtalouskeittiöihin.

– Myyntipuolella ei ole vielä virkistymistä nähtävissä, Katajisto sanoo.

Kokoaikaisten työntekijöiden osuus haettavista töistä on alueella laskenut, muttei merkittävästi. Viime vuonna haettavista töistä yli 12 kuukauden työsuhteiden osuus oli 47 prosenttia kaikista paikoista, nyt lukema on 43 prosenttia.

– Hyvällä onnella tämä pohjakosketus jäi aika lyhyeksi. Murheenkryyninä on valmistava teollisuus, jossa vaikuttaisi, että huonoimmat ajat ovat vasta käsillä.