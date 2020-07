Onko Suomen vaatimilla tarkoilla enimmäisvastuilla käytännön merkitystä? ”Merkitys on hyvin rajallinen”

Suomi neuvotteli EU:n elpymispakettiin tekstimuutoksen, joka määrittelee kunkin jäsenmaan enimmäisvastuut tarkkarajaisesti. Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto pohtii, onko vastuiden ”tarkkarajaisuudella” kuitenkaan käytännössä suurta merkitystä.

Yksi Suomen tavoitteista EU:n huippukokouksessa oli varmistaa Suomen EU-vastuiden tarkkarajaisuus. Tässä myös onnistuttiin, sillä kokouksessa jäsenmaiden enimmäisvastuut kirjattiin nyt ensimmäistä kertaa osaksi Eurooppa-neuvoston saavuttamaa sopua.

Kirjauksen pitäisi taata Suomelle, ettei jäsenmaiden maksuissa tapahdu arvaamattomia nousuja, vaikka yksi tai useampi jäsenmaa jättäisikin EU:n elpymisrahastosta nostamansa lainat maksamatta.

Enimmäisvastuissa kyse on siis siitä, paljonko jäsenmaksuja voidaan nostaa tällaisessa tilanteessa. Kokouksessa sovittiin, että jäsenmaalta voidaan pyytää enimmäisvastuuna vain tuplasti se, mikä kunkin maan bruttokansantuloon sidottu jäsenmaksu on.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kuitenkin pohtii, onko vastuiden ”tarkkarajaisuudella” käytännössä juuri merkitystä.

– Toki on hyvä, että enimmäisvastuut on kirjattu sopimukseen. Kaikesta päätellen tämän kirjauksen merkitys on kuitenkin hyvin rajallinen, hän sanoo.

Vastuiden rajat saattavat muuttua häilyviksi esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa Euroopan unioni ajautuu ongelmiin eikä kykene suoriutumaan ottamastaan 750 miljardin euron lainasta.

– Nykymuotoinen EU on liian iso kaatumaan, Murto toteaa.

– Sellainen tilanne, että EU jättäisi velkansa maksamatta eivätkä jäsenmaat tavalla tai toisella yrittäisi hoitaa asiaa, ei ole erityisen realistinen.

EU-parlamentti kokoontui huippukokouksen jälkeen torstaina.

Tarkkarajaisista vastuista on helppo puhua tässä hetkessä, mutta sitä, säilyvätkö ne tarkkarajaisina myös tulevaisuudessa, on hankala ennustaa.

EU:n ottaman lainan takaisinmaksuaika on miltei 40 vuotta, ja siinä ajassa maailma ehtii muuttua moneen kertaan. Edessä voi olla uusia pandemioita sekä poliittisia ja taloudellisia kriisejä.

– Lainoilla on maksuaikaa vuoteen 2058 asti. Mitä me tiedämme, mitä erilaisia riskejä EU tulee vielä kohtaamaan? Murto kysyy.

Tämän näkökulman myös perustuslakivaliokunta toi esiin kesäkuussa antamassaan lausunnossaan.

– Vastuun tarkkaa osuutta ja riskisyyttä on mahdoton arvioida, koska se pitkän kestoajan vuoksi johtuu useista tulevaisuuteen sijoittuvista epävarmoista tapahtumista.