Koronatartunnat nousussa suomalaisten suosimassa Espanjassa ja Israelissa – Ulkoministeriön asiantuntija: ”Henkilökohtaisesti en varailisi matkoja”

Koronan ilmaantuvuus viimeisen 14 päivän aikana on monin paikoin ollut aiempaa vähäisempi. Tilanne kuitenkin elää, eikä ulkoministeriön asiantuntija ainakaan itse varaisi nyt syyslomamatkoja.

Suurimmassa osassa suomalaisten suosikkikohteita uusien tartuntojen määrä on joko laskussa tai staattinen. Ulkoministeriöstä muistutetaan silti, ettei syksyn tilannetta voi tietää. Lomakohteen tilanne voi huonontua merkittävästi nopeassakin ajassa, eikä matkustajaliikenne ole vieläkään normaalilla tasolla.

Suomalaisten matkailu ehti vasta kunnolla avautua viime viikon alussa, kun maailmalta kiri jälleen huonoja koronauutisia. Vaikka monissa maissa uusien tartuntojen määrä on saatu pidettyä verrattain matalana, ei maailmassa ole juuri maita, joissa virus ei leviäisi. Sen sijaan osassa maissa uusien tartuntojen määrät ovat kasvusuhdanteessa ja toista aaltoa pelätäänkin saapuvaksi.

Pahin tilanne on kokonaisvaltaisesti Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Myös monissa muissa Etelä-Amerikan maissa tautikäyrää ei ole saatu taitettua. Lähempänäkin Israelissa ja Serbiassa käyrä on pitkällisen tasaisen jakson jälkeen nousussa, kun taas Kroatiassa se ei tahdo lähteä laskuun.

Hyvänä puolena voi pitää suomalaisten kannalta sitä, että suomalaismatkaajien suosikkikohteissa koronatilanne on melko tasainen.

Esimerkiksi kesäkauden suosituimmassa lomakohteessa Kreikassa uusia tautitapauksia on päivittäin alle 30. Määrä on pysynyt jo pitkään tasaisena, vaikka maassa huolehditaankin sitä, että tuleeko maahan turismin myötä toinen korona-aalto.

Turkissa uusia koronatapauksia on viime aikoina todettu 1000 päivätapauksen molemmin puolin. Luku on ollut hiljalleen laskusuunnassa.

Espanjassa uudet tartunnat olivat niin ikään pitkään laskussa, mutta kaksinkertaistuivat 1400 uuteen tapaukseen vastikään. Noususta ei voi vielä päätellä sitä, ovatko uudet tartunnat lisääntymässä vai onko kyseessä tilastopoikkeama.

Myös loppusyksyn ja talven lomakohteissa on toistaiseksi varsin hyvä koronatilanne. Thaimaassa uusia tapauksia ilmenee hyvin vähän, eikä korona ole muutoinkaan iskenyt maahan vielä rajusti. Myös Egyptissä koronatapaukset ovat olleet jo kuukauden ajan laskusuunnassa, eikä Arabiemiirikunnissakaan ole nähty toista aaltoa.

Sen sijaan suomalaisten kahdeksanneksi suosituimmassa talvilomakohteessa Israelissa uusia koronatartuntoja todettiin reilut päivää kohden 1500. Luku on ollut noususuhdanteinen kesäkuun puolesta välistä asti.

Suomesta saa matkata ilman omaehtoista kotikaranteenia Euroopan maihin, joissa koronatartuntoja on vähemmän kuin 8 tapausta 100 000 asukasta kohden. Matkustaa saa siis seuraaviin maihin: Islanti, Latvia, Liettua Norja, Tanska, Viro, Alankomaat, Andorra, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liechtenstein, Malta, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Vatikaani.

Näistä muun muassa Islannissa ja Sloveniassa tartuntojen määrä on yli sallitun. Islannissa viimeisen 14 päivän aikana tartuntoja on peräti 17,9 100 000 asukasta kohdin ja Sloveniassakin 11,4. Suomessa vastaava luku on ECDC:n mukaan 1,2.

Työmatkaliikenne tai liikkuminen muusta tärkeästä syystä sallitaan muun muassa Kiinaan, Japaniin ja Australiaan, mutta vapaa-ajan matkustamista näihin ei suositella.

Lue lisää: Näin matkustusrajoitukset muuttuvat tänään 17 maan osalta

Hallitus katsastaa tilannetta kahden viikon välein. Mikäli maan tilanne on muuttunut reilusti, sinne voidaan sallia matkaaminen ilman omaehtoista kotikaranteenia.

Toisaalta hallitus voi myös poistaa listalta maan, jossa koronatilanne huononee.

Matkustamista ei käytännössä voida kieltää, sillä Suomen kansalainen saa poistua ja palata maasta vapaasti, mutta esimerkiksi lentoyhtiöt seuraavat maiden matkustusrajoitteita tiiviisti.

Kannattaako syksyn matka siis perua jo nyt, kun varmuutta koronatilanteesta tai matkustusrajoituksista ei ole?

– Henkilökohtaisesti en varailisi matkoja minnekään syksylle, sillä kukaan ei voi tietää, millainen tilanne tuolloin on. Vaikka matkustaminen olisi nyt sallittua, voi kohdemaan tilanne huonontua merkittävästi, asiantuntija Pekka Shemeikka ulkoministeriöstä.

Hän korostaa, että ulkoministeriö suosittelee yhä välttämään tarpeetonta matkustamista valtaosaan maailman maista. Vaikka matkustaminen osaan Euroopan maihin onkin sallittu, ei sekään välttämättä ole järkevää toistaiseksi.

Tilanne voi muuttua nopeasti ja maat voivat asettaa paikallisia rajoituksia tai sääntöjä, jotka vaikuttavat matkan onnistumiseen.

Lisäksi poikkeustilanteessa kulkuyhteyksiä on normaalia vähemmän ja lennot voivat peruuntua herkemmin. Tällaisessa tilanteessa matkustaja voi huomata, ettei kotiin pääsy ole mahdollista.

Jos matkan on jo ehtinyt varaamaan, suuri osa pakettimatkoja tarjoavista palveluntarjoajista mahdollistaa yhden maksuttoman siirron matkalle.

Mikäli ulkoministeriön matkustussuositus maahan muuttuu, eikä sinne kehoteta matkaamaan, saa kuluttaja perua matkansa kuluitta. Tuolloin myös matkanjärjestäjä peruu todennäköisesti matkan tai esittää korvaavaa aikaa.

Tällä hetkellä pakettimatkoja saa Kreikkaan. Lisäksi Espanjaan pakettimatkoja saa elokuun alusta alkaen ja Turkkiin pääsee ainakin varaamaan matkoja jo elokuuksi. Muita loppukesällä ja alkusyksyllä avautuvia pakettimatkakohteita ovat muun muassa Kypros ja Portugali.

Jos maahan matkustaa suosituksista huolimatta, Shemeikka kehottaa täyttämään matkustusilmoituksen ulkoministeriön kotisivuilla.

– Silloin ulkoministeriöllä on ajankohtainen tieto siitä, missä suomalaisia matkustaa.

Ulkoministeriö suosittelee myös olemaan tarvittaessa yhteydessä paikalliseen lähetystöön. Helpoimmalla selviää kuitenkin, mikäli pitäytyy kotimaan kamaralla.

– Ei voida vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä näistä viime aikojen tartuntaluvuista esimerkiksi Espanjan Kataloniassa, mutta ne ovat osoitus siitä, että tilanne elää yhä