EU-maiden johtajien maratonhuippukokous edelleen käynnissä

Huippukokous jatkuu viidettä päivää. Illan kompromissiehdotus: koronaelpymispaketista jaetaan jäsenmaille 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia lainoina.

Brysselissä EU-maiden johtajien maratonhuippukokous on edelleen käynnissä. Aamuneljän korvilla Suomen aikaa kokouksessa jatkettiin puoliltaöin alkanutta teknisten yksityiskohtien viilaamista, jotta sopu elpymisvälineestä ja monivuotisesta budjetista olisi mahdollinen.

Sovun solmiminen vaikutti kuitenkin olevan aivan näköpiirissä.

Viikonlopun neuvotteluissa yksi keskeisistä kysymyksistä on ollut elpymisvälineen avustusten ja lainojen suhde. Maanantai-illan kompromissiehdotuksena oli, että 750 miljardin euron elpymisvälineestä jaettaisiin jäsenmaille 390 miljardia avustuksina ja 360 miljardia lainana.

Elpymisvälineellä on tarkoitus tukea EU-maiden nousua koronaviruskriisin aiheuttamasta talouskuopasta. Poikkeuksellista mittavassa välineessä on se, että se on tarkoitus rahoittaa yhteisellä lainalla, jonka EU-komissio ottaisi markkinoilta.

Elpymisväline kytkeytyy tiiviisti EU:n monivuotiseen budjettiin, jonka kokonaistasoksi on ehdotettu noin 1 074 miljardia euroa vuosille 2021–2027.

Yli nelipäiväiseksi venynyt huippukokous on kestoltaan yksi viime vuosikymmenten pisimmistä.

Vaikeat keskustelut rahasta

Alun perin ehdotuksena oli, että elpymisvälineessä olisi avustuksia 500 miljardia euroa ja lainoja 250 miljardia. Suomi ja niin sanottu nuuka nelikko vaativat läpi viikonlopun, että avustusten tasoa laskettaisiin.

Nuukaan nelikkoon kuuluvat Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska.

Vaikeita kysymyksiä neuvotteluissa ovat olleet myös rahanjaon kriteerit ja hallinnointi sekä EU-rahankäytön laajempi kytkentä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Huippukokouksen venyminen on ymmärrettävää, sillä EU-maiden väliset rahakeskustelut ovat tyypillisesti vaikeita. Päätökset yhteisestä rahankäytöstä vaativat jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Jo pelkästä monivuotisesta budjetista sopiminen olisi hikinen urakka, mutta nyt koronaelpymispaketti on tuonut oman kierteensä keskusteluihin.

Lisäksi on muistettava, että suuri nettomaksajamaa Britannia jätti EU:n tammikuussa, mikä on mutkistanut budjettineuvotteluja. Brexitin jäljiltä jäsenmaiden maksuosuudet ovat kasvamassa.