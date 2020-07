EU vääntää yhä avustuspaketista – Tutkijat arvioivat: Rahasummaa enemmän painavat sisäpolitiikka ja strategia

Nuuka nelikko, eli Hollannin Mark Rutte (vas), Itävallan Sebastian Kurz, Ruotsin Stefan Löfven (oik takana) ja Tanskan Mette Frederiksen, tapasivat Suomen pääministerin Sanna Marinin kanssa sunnuntaina. Nelikko on vaatinut tiukkaa linjaa.

EU-maiden neuvottelut elpymisrahastosta ja budjetista ovat venymässä historian pisimmiksi.

Brysselissä neuvotellaan neljättä päivää EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja koronakriisin taloudellisten vaikutusten taltuttamiseen tarkoitetusta 750 miljardin elpymisvälineestä. Neuvottelut jäsenvaltioiden päämiesten kesken aloitettiin perjantaina ja julkisuuteen välitettiin kuvaa poikkeuksellisen hankalista neuvotteluista.

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti neuvotteluihin oli varattu perjantai ja lauantai, mutta päämiehet istuvat yhteisen pöydän äärelle jälleen tänään maanantaina kello 17 Suomen aikaa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi maanantaina saapuessaan neuvottelupaikalle, että työtä on vielä edessä, mutta suunta on oikea.

Aamuyölle venyneiden neuvottelujen kuuma kiistanaihe vaikuttaa olleen elpymisvälineen kautta jaettavien lainojen ja suorien avustusten suhde. Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi saapuessaan, että sekä elpymisvälineen kokonaissumman että avustusten määrän suhteen edistyttiin viime yönä. Hän sanoi uskovansa kompromissiin.

Macronin mukaan neuvottelu avustuksista on aiheista sensitiivisin. Politicon diplomaattilähteiden mukaan Macron olisi menettänyt malttinsa nuukan nelikon vaatimusten edessä viime yönä.

Vastakkain ovat olleet ns. nuukan nelikon, eli Hollannin, Itävallan, Tanskan sekä Ruotsin, ja Suomen näkemykset siitä, että lainoja ja avustuksia tulisi jakaa saman verran, mieluusti avustuksia jopa hieman vähemmän. Maiden näkemyksen mukaan välineen kokonaissummaa pitäisi laskea 50 miljardilla eurolla ja avustuksia jakaa korkeintaan 350 miljardia euroa. Vastakkaisella puolella taas painaa Ranskan, Saksan ja Euroopan eteläisten valtioiden vaatimus siitä, että avustuksia ei voida jakaa vähempää kuin 400 miljardia euroa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin uusimman kompromissiehdotuksen mukaan avustusten määrä oltaisi laskemassa 390 miljardiin euroon. Financial Timesin tietojen mukaan nuuka nelikko olisi hyväksymässä Michelin ehdotuksen.

Hallituksilla sisäpoliittista painetta

Rahoituskehyksen ja elpymisvälineen kokonaissumma kohonnee yli 2 000 miljardiin euroon. Tähän summaan verraten jäsenvaltioiden kiistely muutamista kymmenistä miljardeista vaikuttaa ylimitoitetulta. Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio sanoo, että muutamien kymmenien miljardien erot eivät paina tässä yhtä paljoa kuin maiden omat ennalta määritellyt periaatteet.

– EU-neuvotteluille on viimeiset 10–15 vuotta ollut hyvin tyypillistä, että yhä useammin jäsenvaltiot, eivät toki kaikki, ovat etukäteen lukinneet kansalliset kantansa ja pelaavat niillä sitten loppuun asti.

– Omista kannoista ei haluta antaa periksi ainakaan liian helpolla, etenkään sitten kun ne on etukäteen julkisuudessa tuotu selkeästi esiin, Raunio toteaa.

Suomikin lähti neuvotteluihin muutamalla julkisuuteen kerrotulla kärkitavoitteellaan. Suomen tavoitteena oli laskea kokonaissummaa, avustusten määrää ja muuttaa elpymisvälineen jakokriteereitä vastaamaan paremmin koronaviruksen aiheuttamiin talousvaikeuksiin. Etukäteen ei kuitenkaan määritelty, miten paljon kokonaissummaa tulisi laskea, mikä antaa varaa neuvotella.

– Jäsenmaat tiedostavat sen kyllä, että eivät koskaan voi saada tavoitteitaan läpi sataprosenttisesti. Nuukalle nelikolle riittänee se, että he pystyvät sanomaan, että toivat lopputulosta lähemmäs omia tavoitteitaan, Raunio arvioi.

Suurelta osin kyse on neuvottelustrategiasta. Etukäteen ilmoitetuilla kannoilla pyritään vaikuttamaan lopputulokseen, sanoo Raunio. Hänen mukaansa jäsenvaltiot myös määrittelevät aikaisempaa useammin omat tavoitteensa jo etukäteen, sillä ne kohtaavat kotimaissaan sisäpoliittista painetta.

– Etenkin kun populistit ovat olleet nousussa, jäsenmaiden hallituksilla on ollut selkeämpi tarve näyttää kotimaan äänestäjille, että hallitus pitää pintansa eikä ole taipumassa. (Jyrki) Kataisen pääministerikaudella nähtiin tästä erinomainen esimerkki. Silloin Suomi oli pari kertaa jopa ihan yksin muita jäsenvaltioita vastaan.

Hollannin Mark Rutte on pitänyt äänekkäimmin esillä ”nuukan nelikon” vaatimuksia.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen on samaa mieltä siitä, että vaakakupissa painaa nyt muutamien miljardien sijaan sisäpolitiikka.

– En usko, että asialla on mitään taloudellista perustetta, summat ovat EU:n laajuiselle alueelle jo valmiiksi pieniä, Ronkainen sanoo.

Hän käyttää esimerkkinä nuukan nelikon kovaäänisintä jäsentä, Hollantia. Maan pääministerillä Mark Ruttella ei ole kansallisen parlamentin enemmistön tukea takanaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Rutten on saatava aikaan sellainen sopimus, joka sopisi myös oppositiolle, jotta Hollannin parlamentti voi sen myöhemmin hyväksyä.

– Myös Suomi tarvinnee kokoomuksen ääniä, kun koko paketti jouduttaneen hyväksymään ainakin osaksi opposition tuella, Ronkainen selventää Suomen tilannetta.

Kestoennätystä hätyytellään

EU-neuvotteluissa on toistaiseksi aina päädytty jonkinlaiseen kompromissiin. Professori Raunio arvelee, että rahoituskehyksen yhteydessä käydään neuvotteluita myönnytyksistä ja eduista, jotta mikään hallitus ei näyttäisi häviäjältä neuvotteluiden päätteeksi.

– EU:ssa on pitkä historia tällaisesta kaupankäynnistä.

EU:ssa on ennen tätäkin neuvoteltu pitkään. Toistaiseksi pisimmät neuvottelut käytiin Nizzassa 7.–10. joulukuuta vuonna 2000, kun huippukokouksessa neuvoteltiin EU:n perustamissopimusten uudistuksista. Päätöksestä muodostui Nizzan sopimus, joka astui voimaan helmikuussa 2003.

Raunion mukaan venähtänyt neuvottelu viestii siitä, että jäsenvaltioilla on todellinen tahto löytää yhteinen ratkaisu. Toinen vaihtoehto olisi keskeyttää neuvottelut nyt, mutta palata asian ääreen jälleen vaikkapa kuukauden kuluttua.

– On todella tyypillistä EU:lle. Pöydän ympärillä on 27 hallitusta, niin voidaan vain kuvitella, miten vaikea on rakentaa yksimielistä näkemystä.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen arvioi, että sopu on tänään mahdollinen.

Jos Financial Timesin tiedot pitävät paikkansa, ja nuuka nelikko on valmis hyväksymään 390 miljardin avustukset, saattaa sopimus syntyä vielä tänään, arvioi Antti Ronkainen. Se edellyttäisi kuitenkin sitä, että jäsenmaat saavat sovittua myös muista avoimista kysymyksistä.

– Vielä on sovittavana leikataanko tuet elpymisrahastosta vai EU-budjetista, miten veto-instrumentti toimii ja onko oikeusvaltioperiaate mukana. Vasta illalla tiedetään, Ronkainen kirjoittaa sähköpostitse.

Suomi on nuukan nelikon ohella ollut vaatimassa avustusmäärän leikkaamista. Ronkainen ja eurooppalaisen politiikan yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta arvioivat sunnuntaina IS:lle, että Suomi pudota itse kaivamaansa kuoppaan, jos avustuksia leikataan budjetista eikä elpymisvälineen avustussummasta.

– Jos suorista avustuksista leikataan 100 miljardia budjetin kautta, Suomi voi menettää esimerkiksi maataloustukia ja tutkimusrahoitusta, Ronkainen totesi.

Miettisen mukaan pahimmassa tapauksessa ”Suomi ampuu itseään jalkaan”.