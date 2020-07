Asiantuntijat varoittavat: Suomen nuukat tavoitteet EU-neuvotteluissa voivat kostautua – ”Suomi ampuu itseään jalkaan”

Suomi ajaa yhdessä ”nuukan nelikon” kanssa suorien avustusten pienentämistä EU:n elvytyspaketissa. Pahimmassa tapauksessa Suomi päätyy näin vähentämään rahoja, joita se olisi itse EU:lta saamassa.

EU:n jäsenmaat näyttävät jakautuneen kahteen leiriin rahaneuvotteluissa, joita käydään nyt jo kolmatta päivää Brysselissä.

Valtaosa jäsenmaista asettui lauantaina Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin laatiman kompromissiehdotuksen taakse, mutta niin kutsuttu ”nuuka nelikko” haraa yhä ehdotusta vastaan.

Hollannin, Itävallan sekä Tanskan ja Ruotsin muodostama nelikko vaatii, että suorien avustusten määrää on edelleen laskettava EU:n elvytyspaketissa. Tuoreimpien tietojen mukaan maat vaativat elvytyspaketin kutistamista 750 miljardista eurosta 700 miljardiin euroon, niin että avustusten määrä olisi 350 miljardia ja lainojen yhtä lailla 350 miljardia.

Suomi ei vaadi nelikon tapaan jäsenmaksupalautuksia EU-budjettiin, mutta avustusten määrän osalta Suomen ja nelikon tavoitteet ovat yhteneväiset. Nelikon tavoitteiden tukeminen ei välttämättä viime kädessä kuitenkaan ole Suomen etujen mukaista, Ilta-Sanomien haastattelemat tutkijat arvioivat.

EU-komission esityksessä suoria avustuksia jaettaisiin 310 miljardia euroa elpymisrahaston kautta ja 190 miljardia EU-budjetin kautta. Loput 250 miljardia olisi lainoja.

Saksa ja Ranska eivät suoranaisesti vastusta avustusten leikkaamista, mutta maat tekisivät leikkaukset nimenomaan EU-budjetin kautta. Poliittisen talouden tutkijan Antti Ronkaisen mukaan suorien avustusten leikkaaminen voisi tällöin merkitä esimerkiksi sitä, että Suomen maataloustuet pienenevät.

– Tämä tarkoittaa, että vaikka nuuka nelikko saisi leikattua tukia 100 miljardia euroa, elpymisrahasto voi silti jäädä ehdotetun suuruiseksi, hän sanoo.

– Jos suorista avustuksista leikataan 100 miljardia budjetin kautta, Suomi voi menettää esimerkiksi maataloustukia ja tutkimusrahoitusta.

Ronkainen luonnehtii tällaista lopputulemaa ”Pyrrhoksen voitoksi”. Termillä kuvataan voittoa, josta on maksettava raskas hinta ja josta voi olla voittajalle jopa enemmän haittaa kuin tappion kärsineelle.

– Suomi onnistuu vähentämään rahoja, joita se olisi itse saamassa, Ronkainen toteaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on neuvotellut kolmatta päivää Brysselissä muiden EU-johtajien kanssa.

Eurooppalaisen politiikan yliopistotutkija Timo Miettinen toteaa, että pahimmassa tapauksessa ”Suomi ampuu itseään jalkaan”.

– Jos ensimmäiset leikkauskohteet ovat tutkimusrahoitusta ja maaseudun kehittämisrahaa, niin silloin suorien avustusten pienentäminen voi tarkoittaa kehitystä, jossa Suomi ampuu itseään jalkaan.

Miettinen korostaa, että Suomen kannalta merkitystä ei ole vain elvytyspaketin koolla, vaan myös sillä, mihin suoria avustuksia käytetään.

– Ensimmäiset leikkauskohteet, jos suoria avustuksia lähdetään pienentämään, näyttävät olevan juuri niitä kohteita, joita rahoitettaisiin EU-ohjelmien kautta. Näihin kuuluvat juuri tutkimusrahat ja maaseudun kehittämisrahat.

Yliopistotutkija Timo Miettisen mukaan Suomen kannalta merkitystä ei ole vain elvytyspaketin koolla, vaan myös sillä, mihin suoria avustuksia käytetään.

Ronkainen ja Miettinen kummatkin sanovat ymmärtävänsä, miksi Suomi ajaa nuukan nelikon mukana suorien avustusten pienentämistä elpymispaketissa.

– Osa tiukkaa linjaa ajavien maiden vaatimuksista on sinänsä perusteltuja. Esimerkiksi ajatus siitä, että on varmistuttava, mihin rahat käytetään, on ihan järkevä, Miettinen sanoo.

Suomi ja nuukaan nelikkoon kuuluvat maat ovat EU:ssa nettomaksajia. Käytännössä maiden pyrkimys on hillitä elpymisrahaston kautta kulkevia tulonsiirtoja pohjoisesta etelään.

– Onnistumista tässä pitää arvioida sen kautta, vähenevätkö tuet elpymisrahaston vai budjetin kautta, Ronkainen sanoo.