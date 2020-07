Yliopistotutkija Timo Miettisen mukaan etenkin Hollannin ja Itävallan johtajat tuntuvat pelaavan sisäpoliittista peliä EU:n rahaneuvotteluissa.

EU:n elpymisrahastosta ja seuraavasta seitsenvuotisbudjetista käytävien neuvottelujen oli tarkoitus päättyä lauantaina, mutta niitä jouduttiin jatkamaan sunnuntaina. Jäsenmaat eivät olleet lauantaina päässeet sopuun siitä, miten 750 miljardin euron elpymisrahasto käytännössä toteutetaan.

Sunnuntaina neuvottelujen piti jatkua puolilta päivin, mutta alkamisajankohtaa päädyttiin alati lykkäämään myöhemmäksi. Jos sopua ei synny, neuvotteluja todennäköisesti jatketaan myöhemmin tässä kuussa.

Poliittisen talouden tutkijan Antti Ronkaisen mukaan kokouksen pitkittymisessä ei sinänsä ole mitään dramaattista.

– Kun ollaan tekemässä päätöstä yhteisvelalla luotavasta kriisi-instrumentista ja samaan aikaan velalla rahoitetaan myös budjettia, se on ihan luonnollista, että asiasta väännetään.

Eurooppalaiseen politiikkaan erikoistunut yliopistotutkija Timo Miettinen on Ronkaisen kanssa samaa mieltä.

Valtaosa jäsenmaista asettui lauantaina Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin laatiman kompromissiehdotuksen taakse.

– Näyttää siltä, että osapuolet ovat vielä melko kaukana toisistaan. Se on kuitenkin aika tyypillinen EU-neuvottelu, että aloitetaan kaukaa toisistaan ja sitten kannat alkavat vähitellen lähestyä toisiaan.

Valtaosa jäsenmaista asettui lauantaina Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin laatiman kompromissiehdotuksen taakse. Siinä suorien avustusten määrää oli pudotettu 500 miljardista eurosta 450 miljardiin euroon. Tällöin lainojen osuus kasvaisi elpymispaketissa noin 250 miljardista eurosta 300 miljardiin euroon.

Tämä tulkittiin myönnytykseksi Hollannin, Itävallan, Ruotsin ja Tanskan muodostamalle ”nuukalle nelikolle”, joka on neuvottelujen alusta saakka vaatinut, että avustusten määrää on laskettava alemmas. Tätä myös Suomi on neuvotteluissa osaltaan ajanut.

Nuuka nelikko ei kuitenkaan hyväksynyt kompromissiehdotusta, ja sunnuntain aikana maita onkin syytelty valtapelin pelaamisesta neuvotteluissa.

Miettisen mukaan etenkin Hollannin ja Itävallan johtajat tuntuvat pelaavan sisäpoliittista peliä.

Sopuun ei välttämättä päästä vielä tänä viikonloppuna.

– Heidän on ehkä helpompi myydä elpymispaketti omille äänestäjilleen, kun näyttää siltä, että he ovat taistelleet loppuun asti oman näkemyksensä puolesta.

Ronkainen pitää epätodennäköisenä, että nuuka nelikko tai Suomi saisi tavoitteitaan läpi. Hän arvelee, että suorien avustusten määrää voidaan vielä pudottaa 400 miljardiin, mutta enempää tuista ei tingitä.

Suomen pääministeri Sanna Marin osallistui sunnuntaina neuvotteluihin ”nuukan nelikon” kanssa.

– Tässä voi käydä niinkin, että pohjoiset maat jätetään elpymispaketin ulkopuolelle. Se olisi aika hurja ratkaisu, joka lisäisi poliittista hajaannusta Euroopassa, Ronkainen sanoo.

Miettinen puolestaan epäilee, että nuuka nelikko ”ostetaan” hyväksymään sekä budjetti että elpymisrahasto.

– Aiemmissa budjettineuvotteluissa vastustavia maita on yleensä ostettu mukaan tietyillä erityisjärjestelyillä. Näille maille jyvitetään jostakin ohjelmasta jokin määrä rahaa, hän sanoo.

– Voi olla, että tämä ei tapahdu tänään, vaan vaaditaan vielä yksi ylimääräinen kokous.