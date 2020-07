Juhlijat palasivat tällä viikolla kaupunkien yökerhoihin, mutta asiakasmäärien rajoitukset näkyivät heikossa myynnissä. MaRa ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan on selvää, että ravintola-alalla on tänä kesänä hyvin vaikea tehdä tulosta.

Yökerhot ovat saaneet maanantaista lähtien pitää ovensa auki jälleen aamuviiteen.

Kuluvan viikon alusta lähtien ainoa ravintoloiden toimintaa koskeva rajoitus on, että jokaiselle asiakkaalle on oltava istumapaikka.

Tamperelaisessa yökerho Doriksessa paluu normaaleihin aukioloaikoihin on sujunut odotusten mukaisesti. Doris on ollut maanantaista asti lähtien auki niin, että anniskelu on jatkunut kello neljään aamuyöllä, ja ovet on suljettu aamuviideltä.

Yökerhon omistavan Aleksanterin Ravintolat oy:n toimitusjohtaja Jaakko Sinivuori on tyytyväinen myös viikonlopun aloittaneen perjantai-illan kulkuun.

– Ilta sujui Doriksessa oikein hyvin. Olemme pitäneet kiinni säädöksistä ja noudattaneet koronaomavalvontaa. Omavalvonnan noudattamiseen meillä on jo totuttu, ja se sujuu rutiinilla. Mitään ongelmia ei ole ollut, Sinivuori sanoo.

Baaritiskeillä on noudatettu turvavälejä ohjeitusten mukaisesti.

Doriksen asiakaspaikoista on Sinivuoren mukaan täytetty 70–75 prosenttia.

Myös Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan HOK-Elannon Mummotunnelin perjantai sujui odotetusti.

Ravintolajohtaja Roope Kämppi kertoo, että Mummotunnelin ravintoloiden asiakaspaikat olivat täynnä jo hyvissä ajoin rajoitusten mukaisesti. Alueen ravintolat olivat auki aamuneljään.

Järjestyksenvalvojat laskevat tarkasti jokaisen kävijän, ja henkilökunta ohjaa tulijat vapaisiin pöytiin.

Kämpin kokemuksen mukaan suomalaiset noudattavat rajoituksia pääsääntöisesti hyvin, eikä ongelmia juuri ole ollut.

Koska jokaiselle asiakkaalle on osoitettava istumapaikka, Mummotunnelin terassialueen paikkamäärää on vähennetty 615 asiakaspaikasta 304:ään.

– Sen verran voimme ottaa asiakkaita sisään. Asiakasmäärä näkyy myynnissä, mutta tärkeintä on toimia vastuullisesti ja noudattaa annettuja ohjeita, Kämppi sanoo.

Perjantain myynti ravintolakeskittymän piha-alueella jäi noin kolmasosaan tavallisen terassiperjantain myynnistä. Alueen ravintoloiden sisämyynti jäi eilen noin puoleen normaalista.

Ravintolajohtaja kertoo Mummotunnelin ravintoloiden asiakaspaikkojen olileen täynnä jo hyvissä ajoin rajoitusten mukaisesti. Arkistokuva.

– Myynnin jäämä on valtava. Siihen vaikuttaa paitsi asiakasmäärä, myös se, että kun alueella on nyt vähemmän asiakkaita, illan mittaan asiakaskunnan vaihtuvuuskin on suhteessa tavallista vähäisempää, Kämppi sanoo.

Vaikka myynti jää koko vuonna huomattavasti tavallista pienemmäksi, Kämppi korostaa, että koronaviruspandemia on hoidettu Suomessa kuitenkin mallikkaasti moneen muuhun maahan verrattuna.

– Rajoitukset ovat selvästi purreet, mikä on hienoa. Toivotaan, ettei toista aaltoa tule, ja rajoituksia voidaan purkaa jatkossa lisää.

Mummotunnelin terassialue avataan tavallisesti huhtikuun viimeistä edellisenä viikonloppuna. Tänä vuonna alue avattiin rajoitusten mukaisesti vasta 17. kesäkuuta.

Kämpin mukaan saattaa olla mahdollista, että terassikautta pidennetään loppusyksystä. Kausi päättyy tavallisesti syyskuun lopulla.

MaRan toimitusjohtaja arvioi, että ravintola-alalla on tänä kesänä vaikea tehdä hyvää tulosta.

– Se asia on kuitenkin toistaiseksi täysin auki. Koska toimimme rajoitusten mukaisesti, kaikki riippuu siitä, mihin suuntaan virustilanne kehittyy, hän sanoo.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan on selvää, että tulosta on tänä kesänä ravintola-alalla vaikea tehdä.

– Ravintolatoimialan tulos kesältä jää tappiolliseksi. Normaalissa, hyvässä suhdanteessa toimiala tekisi voittoa 2–4 prosenttia, hän kertoo.

MaRan kesäkuussa tekemän kyselyn mukaan noin 40 prosentissa sen jäsenyritysten henkilöstöstä oli edelleen lomautettuina.

Lapin mukaan tärkeintä on saada koronaviruspandemian aiheuttamia tappioita minimoitua. Hän toivoo, että esimerkiksi vuokranantajat tulisivat jatkossakin yrittäjiä vastaan.

– Toimiala ei ole normaalissa tuloksentekokunnossa. Konkurssiaalto ei ole kenenkään etu, ja vuokranantajien kannattaa huomioida, että uusia, hyviä vuokralaisia on erittäin vaikea löytää, Lappi sanoo.