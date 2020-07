Hankoon houkuttelee kesätapahtumat, merellisyys ja historia. Huviloiden lisäksi moni asettautuu kesäksi Bulevardille.

Se on lähellä ja kaunis. Siellä on sopivasti tapahtumia, sopivasti luontoa. Meri-ilmasto luo sille ominaiset, vaikuttavat sääilmiöt. Se on kohtuuhintainen. Sellainen on Hanko.

Näin kuvaavat Taloussanomien haastattelemat naiset, joilla on kakkosasunto Hangossa.

Suomen eteläisin kaupunki on aina tunnettu villoistaan ja huviloistaan, mutta varsinkin viime aikoina se on kasvattanut suosiotaan ”mökkipaikkakuntana”. Muista suosituista mökkikunnista poiketen Hangossa asutaan usein rivitaloissa, rintamamiestaloissa tai kerrostaloissa.

Silti, tai siitä syystä, se on yksi nopeimmin kasvavia kesäkaupunkeja.

Varsinaisia kesämökkejä on lähinnä Hangon laitaseuduilla, mutta moni kesäasuja viihtyy pikkukaupungin boheemissa keskustassa.

Kerrostaloyksiössä vapaa-aikaansa viettää myös turkulainen Kati Laituri.

Laiturin osalta kyse ei ole varsinaisesti vapaa-ajanasunnosta vaan pikemminkin kakkosasunnosta, mutta asuntoon suunnataan usein rentoutumaan.

Laituri ei miehineen halunnut mökkiä, sillä mies joutuu työssään hoitamaan pihoja ”ihan tarpeeksi”. Pariskunnan kakkosasunnolta haluttiin helppohoitoisuutta: siellä pitää pystyä lepäämään ilman nurkan takana odottavia mökkitalkoita.

Asunto sijaitsee lähellä kaikkea, aivan Bulevardin lähellä. Laituri ja hänen miehensä ostivat yksiön neljä vuotta sitten, ennen suurimman buumin alkua.

Jo silloin asunnosta huvilasta puhumattakaan sai pulittaa sievoisia summia. Laituri kertoo saaneensa yksiön kohtuuhintaan, sillä se oli alkuperäisessä kunnossaan.

– Junarata halkaisee kaupungin ja aiheuttaa valtavat hintaerot. Toisella puolella rataa samanlainen asunto voi maksaa 50 000 ja toisella taas yli 150 000 euroa, Laituri kertaa.

Hänen mukaansa Hangon vahvuudet ovatkin muualla kuin hintatasossa. Laiturin mukaan yksi suurimpia vahvuuksia on sijainti.

Kati Laituri pitää Hangossa kesäkauppaa ja omistaa kakkosasuntona yksiön keskustassa. Turusta Hanko on sopivan matkan päässä.

Hankoon pääsee nopeasti Turusta ja Helsingistä, eikä Tamperekaan ole liian kaukana. Näin ollen Hanko palvelee koko niin sanottua kasvukolmiota.

Muiksi vahvuuksiksi Laituri mainitsee Hangon eläväisyyden. Monesta muusta mökkipaikkakunnasta poiketen kunta on kaupunkimainen ja lähimmät naapurit ovat yleensä verrattain lähellä.

Toisaalta merestä nauttivalle tarjolla on pienkaupunkielämän ohella luontokohteita, Laituri kertoo.

Hänen mukaansa Hangosta ei kannata hakea perinteistä kesäasuttavaa kesämökkiä, vaan mieluummin asunto, jossa voi viettää aikaa läpi vuoden.

– Moni pitää Hankoa vain kesäkaupunkina, mutta todellisuudessa täällä kannattaa viettää aikaa myös muina vuodenaikoina. Säävaihtelut ovat suuria ja ne luovat oman tunnelmansa.

Laiturin mukaan sää Hangossa onkin aina puheenaihe: jos on poutaa, on aina erityisen kaunis sää, kun tuulee, puuskat ovat rajuja ja kun sataa, sade piiskaa armottomasti.

Ympäri vuoden aikaa Hangossa viettää niin ikään Bulevardilla kolmiossa majaileva Anne Karilahti. Hänellä ei ole toistaiseksi omistusasuntoa kaupungissa, vaikkakin sellainen on etsinnässä.

Vuokraa kolmiosta joutuu maksamaan noin tuhat euroa kuussa. Mikäli asunnossa majoittuisi vain kesäajan, joutuisi viikolta pulittamaan saman summan.

– Makeita asuntoja joutuu kaupungissa jonottamaan hyvin pitkään, Karilahti kertoo.

Karilahti päätyi kymmenisen vuotta sitten kirjoittamaan kirjaa muutamaksi päiväksi Hangossa sijaitsevaan villaan ja ihastui välittömästi. Sittemmin hän on viettänyt kaupungissa aikaa ympäri vuoden aina vapaina hetkinä ja välillä myös tehnyt etätöitä kakkosasunnoltaan käsin.

Hangon parhaina puolina hän pitää sijaintia ja kaupungin monipuolisuutta.

Anne Karilahti on toistaiseksi vuokralla kolmiossa Hangon Bulevardilla. Omistusasunto on kuitenkin haaveissa.

Vuorikatu on kaunis kesäisenä päivänä.

Lapsille kaupungista löytyy karusellia, nuorille aikuisille vilkas yöelämä ja vanhemmille muun muassa kivoja kahviloita ja kirjasto, josta voi lainata ulkopaikkakuntalainenkin.

Karilahti ei saisi houkuteltua teini-ikäistä tytärtään perinteiselle mökkilomalle, mutta Hankoon tytär tulee mielellään.

Myös muita vieraita on paljon.

– Monesti täällä näkee enemmän tuttuja kuin Helsingissä.

Myös Karilahti painottaa, ettei kakkosasunnon hankkiakseen tarvitse olla välttämättä upporikas. Esimerkiksi Pohjois-Hangossa sijaitsevasta Hangonkylästä saa omakotitalon 150 000 eurolla, kun keskustasta samalla hinnalla saa kerrostaloasunnon.

Pohjois-Hangostakaan matkaa ei keskustan aktiviteetteihin ole paljoa.

Aikaa asunnonostoon tulee varata, sillä moni asunnoista myydään tutuille nopeasti ja ilman näyttöä, eikä kaikkia laiteta edes julkiseen välitykseen.

Pääkaupunkiseudulla asuneen Anna Wichmannin rakkaus Hankoon johti siihen, että hän on kahden huvilan omistaja ja muutti kaupunkiin vastikään pysyvästi, vaikka aiemmin pysyvä muutto oli vain eläkehaave.

Ensimmäisen, pienemmän huvilan Wichmann aikoo säästää tyttärelleen ja valjastaa osan Airbnb-toimintaan. Uudempaan huvilaansa, entiseen tuberkuloosiparantolaan, Villa Ljungboon hän perheineen. Osaan sen 17 huoneesta hän ottaa mahdollisesti pitkäaikaisia huonevuokralaisia.

Wichmannin Hanko-rakkaus roihahti purjehduksen myötä. Tiet tuntuivat aina vievän Hankoon ja käytännön syistä kaupunki houkutteli kesäpaikkana enemmän, kuin saariston vaikeasti tavoitettavat kohteet.

– Pienien lasten takia oli tärkeää, että kesäpaikan pihaan pääsee autolla, Wichmann muistelee.

Myös hän pitää Hangon vahvuutena sitä, että se on lähellä suuria asutuskeskuksia. Sinne pääsee helposti veneellä kuin autollakin ja toimii monille ikäryhmille luonnollisena kohtaamispaikkana. Lisäksi kaupungissa yhdistyy luonto ja boheemin vireä pikkukaupunkilaisuus.

Anna Wichmann ihastui Hankoon. Monen vuoden loma-asumisen jälkeen hänestä tuli viimein pysyvä hankolainen.

Hangon Casino huokuu historiaa.

Hangon suosion kasvua selittää Wichmannin mukaan kesänviettotapojen muuttuminen.

– Nykyihmiset haluavat, että heillä on kesällä riittävästi tekemistä, harrastusmahdollisuuksia ja sosiaalista elämää. Ei enää tarvitse lähteä Hangosta mihinkään, kun kaikki tutut ovat jo täällä.

Ihmiset kaipaavat myös enemmän mukavuuksia, Wichmann uskoo. Muuttotappion myötä Hangosta vapautuu omakotitaloja, joissa on kaikki mukavuudet, jolloin askeettinen kesämökki näyttäytyy helposti liian työläänä. Lisäarvona Hangosta hankittuja kakkosasuntoja voi käyttää usein ympärivuotisesti.

1960-luvun alussa rakennetusta omakotitalosta lomapaikkaa itselleen, lapsille ja lapsenlapsille remontoi Petra Tarjanne. Hän hankki vanhan kalastajan ennen omistaman asunnon alkuperäisessä kunnossaan viisi vuotta sitten ja on kunnostanut sitä siitä lähtien.

Asunnon hän sai hieman alle 70 000 eurolla. Lisäksi remontointiin ja lämmitysjärjestelmän päivittämiseen on kulunut noin 20 000 euroa lisää.

Rahaa olisi voinut kulua enemmänkin, mutta Tarjanne nauttii kunnostaa taloaan ilman ulkopuolista apua. Nyt sisätilat alkavat olla valmiina, mutta pihapiirissä ja ulkosivussa on vielä korjattavaa.

Yleensä Tarjanne viettää Hangon kakkosasunnossa pääasiassa kesät ja ympäri vuoden loma-aikoja, kuten joulunajan. Koronan myötä hän on ollut yhtäjaksoisesti Hangossa poikkeuksellisen pitkään, jo kuukausia.

Tarjanne luettelee Hangon vahvuuksiksi laajat palvelut. Kahviloita, ravintoloita ja kauppoja on moneen makuun, mutta myös rauhaa pikkukaupungissa saa yllin kyllin.

Tämän vuoksi myös Tarjanne ihastui Hankoon. Aiemmassa suhteessa perheellä oli kesäpaikka Taalintehtaalla, mutta eron jälkeen Tarjanne tyttärineen päätti luopua paikasta.

– Todettiin, että se on liian haasteellinen hoitaa ja pääseminen sinne on hankalaa. Tällainen toimivassa ympäristössä sijaitseva, ympärivuotinen asunto on mukavampi, kun jokainen löytää täältä mieleistään tekemistä, Tarjanne kertoo.

Petra Tarjanne kunnostaa 1960-luvun omakotitalosta loma-asuntoa perheelleen.

Hanko onkin ollut unelmien lomakaupunki, mutta Tarjanne haluaisi kehittää kakkosasujien huomiointia.

Hänen mukaan kaupungin palveluissa kakkosasujat voitaisiin ottaa entistäkin paremmin huomioon palvelutarjonnassa. Näin tehdään jo monella muulla paikkakunnalla, jossa kakkosasujat muodostavat ison osan väestöstä.

– Mutta kyllähän Hangon maine vanhana kylpyläkaupunkina ja kesäkohteena on todella hyvä ja ansaittu. Siten se on onnistunut erottumaan muista Helsinkiä lähellä olevista merenrantakohteista, kuten Loviisasta.

Veneilijälle Hanko on merellinen paratiisi.