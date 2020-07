Kauneusalan yrittäjä Marika Tarvus pettyi Kojamon toimintaan. Tarvuksen koko ura on vaakalaudalla, ellei hän kahden kuukauden kuluessa maksa Kojamolle korona-ajalta kertyneitä yli 10 000 euron vuokrarästejä.

Heinäkuun toisella viikolla Marika Tarvus oli palaamassa kotiin Kauhavalla vietetyn viikonlopun jälkeen. Hänen oli tarkoitus nousta junasta seuraavalla asemalla, mutta ennen sitä hän päätti nopeasti lukea sähköpostinsa. Tarvus odotti vastausta Kojamon palvelupäälliköltä, jonka kanssa hän oli kuluneella viikolla neuvotellut liiketilansa vuokranmaksun kohtuullistamisesta.

Hän avasi sähköpostin ja katsoi, oliko Kojamon palvelupäälliköltä tullut viestiä. Oli tullut.

– Vuokranalennuspyyntösi on käsitelty ja vuokrien maksuista ei tulla myöntämään vapautusta. Tältä osin päätös on valitettavasti lopullinen, viestissä luki.

Tarvus jäi junasta Pasilan asemalla. Hänen olisi pitänyt jatkaa lähijunalla Leppävaaraan, mutta tunsi, ettei hän kyennyt siinä mielentilassa toimimaan.

– Romahdin ihan täysin. Koko maailma romahti. En pystynyt vaihtamaan toiseen junaan, vaan soitin poikaystävälle, voisiko hän tulla hakemaan minut asemalta ja viemään kotiin, Tarvus kertoo.

Vaikeudet alkoivat koronakriisistä

Tarvus pyörittää kauneushoitolaa Espoon Leppävaarassa. Hän avasi paikan viime vuoden lopulla, ja aina maaliskuulle asti bisnes luisti hyvin. Sitten Suomeen iski koronavirusepidemia, joka sammutti hetkeksi koko yhteiskunnan.

Kauneudenhoitoalan koronakriisi lamaannutti täysin. Espanjasta palannut työntekijä joutui karanteeniin. Sen jälkeen asiakkaat alkoivat perua aikojaan. Oltuaan kaksi viikkoa tyhjän panttina Tarvus ei voinut muuta kuin sulkea kauneushoitolan tilapäisesti.

Kassavirran tyrehtyminen johti siihen, ettei Tarvus kyennyt enää maksamaan liiketilan vuokraa.

Tilaa hänelle vuokrasi Kojamo. Kevään aikana Tarvus yritti sopia Kojamon kanssa, miten hän voisi kuitata vuokrarästit. Hänelle luvattiin joustoa maksuaikaan, mutta vuokrien perimistä Kojamo ei ollut suostunut keskeyttämään.

Kesäkuun lopulla vuokria oli rästissä yli 10 000 euron edestä. Rästit kasautuivat, koska liiketilan vuokrasopimus oli tehty viideksi vuodeksi eikä Tarvuksen ollut mahdollista sanoa sitä kesken irti.

Marika Tarvus on toiminut vuodesta 2016 lähtien kauneusalan yrittäjänä. Hänen vieressään istuu kauneushoitolan asiakaspalveluvastaavana toimiva Tytti-koira.

Heinäkuu toi toivoa

Heinäkuun alussa Tarvus sai tietää, että hän oli saamassa 3 290 euroa kustannustukea yritystoiminnan jatkamiseen.

Toiveikkuus heräsi. Tarvus oli avannut kauneushoitolan uudelleen toukokuun lopulla, ja asiakkaita oli alkanut virrata vähitellen takaisin. Ei toki entisissä määrin, mutta kuitenkin.

– Ajattelin, että kyllä tämä tästä. Nyt alkaa taas tulla rahaa ja asiakkaat palaavat. Aloin kerätä itseeni uutta intoa ja puhtia. Olin ollut koko ajan luottavainen, että hallitus tukee meitä yrittäjiä ja vuokranantaja ymmärtää, miksi kauneushoitola on kiinni, Tarvus kertoo.

Kojamo vakuutti, että yhtiö haluaa säilyttää vuokralaisensa

Kojamon suunnalta oli välittynyt vaikutelma, että yhtiö huolehtisi kyllä vuokralaisistaan ja että vaikeaan tilanteeseen löydettäisiin ratkaisu, joka olisi kummallekin osapuolelle edullinen.

Taloussanomat on nähnyt Kojamon ja Tarvuksen välisen viestinvaihdon aina maaliskuun lopusta heinäkuun alkuun asti. Eräs Kojamon työntekijä esimerkiksi kirjoittaa Tarvukselle lähettämässään sähköpostiviestissä seuraavasti:

– Uskotaan kuitenkin, että tilanne normalisoituu ja ihmisten luottamus palaa päivä kerrallaan. Meidän tahtotilamme on, että vuokralaisemme säilyisivät, mikä olisi kaikkien osapuolien osalta parasta.

Kaksi vaihtoehtoa

Kojamon palvelupäällikön lähettämässä sähköpostissa Tarvukselle esitettiin kuitenkin vain kaksi vaihtoehtoa.

Kauneushoitolan vuokrasopimusta voidaan jatkaa, jos Tarvus maksaa elokuun loppuun mennessä erääntyneet vuokrat korkoineen ja kuluineen takaisin Kojamolle. Lisäksi heti syyskuusta lähtien vuokranmaksun on oltava jälleen säännöllistä.

Vaihtoehtoisesti sopimus voidaan myös purkaa. Tässä tapauksessa Tarvuksen on tyhjennettävä liiketila heinäkuun loppuun mennessä ja luovutettava avaimet takaisin Kojamolle. Vuokrarästit jäävät korkoineen ja kuluineen hänen maksettavikseen, mutta sopimuksen purkamisen jälkeen niistä on mahdollista tehdä maksusuunnitelma Kojamon kanssa.

Liiketilan vuokra on 3 000 euroa kuukaudessa. Tarvuksella on vuokria rästissä yhteensä yli 10 000 euroa viimeisen neljän kuukauden ajalta. Kassavirtaa ja tuloja hänellä ei ole tältä ajalta juuri lainkaan. Reilu 3 000 euron suuruinen kustannustuki riittää kattamaan vain yhden kuukauden vuokran. Ainoaksi vaihtoehdoksi siis jää vuokrasopimuksen purkaminen.

– Mitä Kojamo tästä hyötyy? Kenet yhtiö tähän liiketilaan saa, kun kaikki pienyrittäjät ovat koronakriisin takia enemmän tai vähemmän ahtaalla? Tarvus kysyy.

Kojamo: ”Käymme tilanteet läpi hyvin tapauskohtaisesti”

Valtaosa Kojamon liiketoiminnasta on vuokra-asuntomarkkinoilla. Toimitiloista perittävien vuokrien osuus yhtiön liikevaihdosta ei siis ole kovinkaan suuri.

Taloussanomat pyysi Kojamon kehitysjohtajaa Laura Koirasta perustelemaan, miksi yhtiö silti edellyttää, että esimerkiksi Marika Tarvuksen on maksettava koronakriisin ajalta erääntyneet vuokrat kahden kuukauden kuluessa tai muuten hän menettää liiketilansa.

Jos toimitilojen vuokraaminen on kohtalaisen pieni osa Kojamon liiketoimintaa, eikö yhtiö voisi joustaa hieman enemmän tällaisissa tapauksissa, joissa koronakriisi on heikentänyt yrittäjän maksuvalmiutta?

– Liiketoiminnastamme valtaosa on vuokra-asuntomarkkinoilla, mutta meillä on erilaisia kivijalkaliiketiloja, joissa toimii esimerkiksi ravintoloita, kauneushoitoloita, kampaajia ja muita hyvinvointipalveluja tarjoavia yrityksiä, ja toki korona on vaikuttanut juuri näihin toimijoihin, Koiranen vastaa.

Kojamolta toimitiloja vuokraava yrittäjä joutui sulkemaan ovensa huhtikuun alussa. Sen jälkeen hän ei ole kyennyt maksamaan vuokraa. Kojamo vaatii, että yrittäjän on maksettava vuokrarästit kerralla pois tai muuten hän menettää liiketilansa. Miksi hänen ei anneta lyhentää vuokravelkaa sitä mukaa, kun liiketoiminta alkaa elpyä?

– En voi ottaa kantaa yksittäiseen tapaukseen. Kojamo katsoo näitä tilanteita aina hyvin tapauskohtaisesti. Jos asiakas ottaa yhteyttä maksuvaikeuksien takia, yleensä pyrimme sopimaan lisämaksuaikaa vuokriin, esimerkiksi korottomasti vuoden loppuun saakka, Koiranen sanoo.

Tämä yrittäjä on kuitenkin tilanteessa, jossa hänen pitää maksaa yli 10 000 euron vuokrarästit kerralla kuluineen ja korkoineen, jotta saisi pitää liiketilansa. Onko Kojamon tarkoitus pitää kiinni vain sellaisista yrittäjistä, joilla on kassassa sen verran paljon rahaa, että he pystyvät suoriutumaan tällaisesta kertamaksusta?

– Taaskaan en pysty ottamaan yksittäiseen tapaukseen kantaa. Lähtökohtaisesti Kojamon yleinen linjaus on, että korotonta lisämaksuaikaa tarjotaan vuoden loppuun asti. Sen voin vakuuttaa, että käymme tilanteet läpi hyvin tapauskohtaisesti ja katsotaan, että se ratkaisu olisi molemmille järkevä ja hyvä ratkaisu.

Tänä aikana, kun talous on yhä selvitystilassa koronakriisin jäljiltä, kivijalkaliikkeisiin voi olla hankala löytää uusia yrittäjiä vuokralaisiksi. Yrittäjä ihmetteleekin, mitä Kojamo siitä hyötyy, jos hän luopuu liiketilasta ja se jää pidemmäksi aikaa tyhjilleen. Tuottaahan liiketila yhtä lailla tappiota, jos sitä ei saada vuokrattua heti eteenpäin.

– En tunne tätä yksittäistä tapausta, mutta luotan kollegoihini sen verran, että he ovat siinä kohtaa, kun ovat näistä asioista ja ehdoista neuvotelleet, katsoneet sitä kokonaistilannetta. Todennäköisimmin tämä tapa on koettu molemmin puolisesti kaikkein varmimmaksi ja parhaimmaksi ratkaisuksi, Koiranen sanoo.

Luopumisen tuska

Tarvus on toiminut kauneusalan yrittäjänä vuodesta 2016. Kauneushoitolan omistaja hänestä tuli kolme vuotta sitten. Kojamon vuokralaiseksi Tarvus ryhtyi viime vuonna, kun hän päätti laajentaa hoitolan isompiin tiloihin.

Uudesta liiketilasta remontoitiin koko lailla uniikki. Tarvuksen sisko suunnitteli ja piirsi kaiken lattiasta kattoon. Ikkunoihin laitettiin yli tuhannen euron teippaukset. Lisäksi Tarvus muutti itse liiketilan yläpuolella olevaan Kojamon vuokra-asuntoon.

Nyt hän joutuu luopumaan vastentahtoisesti liiketilasta. Vuokra-asunnosta hän luopuu vapaaehtoisesti.

– Olen viihtynyt asunnossani, mutta aion muuttaa siitä pikimmiten pois. Olen pettynyt Kojamon ahneuteen, Tarvus sanoo.

Tarvus toivoo löytävänsä jostakin toisaalta uuden liiketilan reilummilla ehdoilla. Jos sellaista ei löydy, hän ja neljä muuta kauneushoitolan työntekijää jäävät työttömiksi.