Presidentin veljentyttären kirja tuli myyntiin tällä viikolla.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin veljentyttären Mary Trumpin uutta paljastuskirjaa oli ensimmäisen myyntipäivän loppuun mennessä myyty järisyttävät 950 000 kappaletta, uutisoi CNN verkkosivuillaan.

Luku on perinteikkään kustantamon Simon & Schusterin uusi ennätys. Se sisältää ennakkomyynnin lisäksi e-kirjat ja äänikirjat.

Mary Trumpin kirja Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (vapaasti suomennettuna Liian paljon eikä koskaan tarpeeksi: Miten perheeni loi maailman vaarallisimman miehen) tuli myyntiin tiistaina.

Mary Trumpin kirja tuli tällä viikolla kauppoihin Yhdysvalloissa.

Kirjassa paljastetaan sisäpiirin tietoja presidentti Trumpin sekavasta päätöksentekoprosessista ulkopolitiikan hoidossa. – Tämä on kirja, jota Donald Trump ei halua sinun lukevan, kustantaja mainosti etukäteen.

Mary Trump, 55, on Donald Trumpin vanhemman, vuonna 1981 kuolleen veljen Fred Trump Jr:n tytär. Veljentytär on tähän saakka pääosin pysytellyt pois julkisuudesta, paitsi riideltyään vuonna 1999 kuolleen isoisänsä Fred Trump Sr:n perinnönjaosta.

Donald Trump yritti estää paljastuskirjan julkaisun yhdessä nuoremman Robert-veljensä kanssa. Robert Trump haki tilapäistä lähestymiskieltoa Mary Trumpille ja kustantamolle estääkseen julkaisun. Oikeus hylkäsi kuitenkin vaatimuksen estää paljastuskirjan julkaisu.

Presidentti Donald Trump pyrkii jatkokaudelle tämän vuoden vaaleissa.

Myös aiemmat presidentti Trumpista kertovat kirjat ovat olleet myyntimenestyksiä. Tuorein niistä on entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin The Room Where It Happened, jota myytiin hiljattain yli 780 000 kappaletta avausviikolla.

Legendaarisen toimittajan Bob Woodwardin kirjaa Fear: Trump in the White House oli myyt 900 000 kappaletta ensimmäisen virallisen myyntipäivän loppuun mennessä.

Entisen FBI:n johtajan James Comeyn kirja A Higher Loyalty myi ensimmäisen viikon aikana 600 000 kappaletta, kun taas toimittaja Michael Wolffin hittikirjaa Tulta ja tuhoa – Donald Trump Valkoisessa talossa (Fire and Fury: Inside the Trump White House) oli ensimmäisen kuukauden aikana myyty yli 1,7 miljoonaa kappaletta.