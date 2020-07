Käytettyjen autojen kauppa rallattelee samaan aikaan kun uusien autojen myynti on kuukahtanut

Koronapelko siirtänyt ihmiset joukkoliikenteestä omiin autoihin. Myös kotimaanmatkailun lisääntyminen edesauttaa käytettyjen autojen myyntiä.

Käytettyjen autojen kauppa on vilkastunut selvästi koronakriisin aikana samaan aikaan kun uusien autojen kauppa on romahtanut. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan kesäkuussa myytiin 56 275 käytettyä autoa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtajan Pekka Rissan mukaan jo toukokuu oli hyvä käytettyjen autojen kaupassa ja hyvän kesäkuun jälkeen heinäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla tahti on jatkunut.

– Koronajarru, joka veti kaupan pohjiin, on höllentynyt, Rissa kertoo.

Hän arvioi, että ihmiset eivät ole uskaltaneet käyttää joukkoliikennettä normaalisti koronaviruksen pelossa. Perheisiin on ostettu lisää autoja, ja ne ovat olleet käytettyjä. Joukkoliikenteessä matkustajamäärät ovat romahtaneet koronakriisin aikana.

– On oltu etätöissä ja liikuttu omalla autolla sen, mitä on tarvinnut liikkua, Rissa sanoo.

Etelänmatkat ovat vaihtuneet koronan vuoksi kotimaanmatkailuun, minkä vuoksi kuluttajat ovat ostaneet Rissan mukaan tilavampia autoja kuten farmareita. Pieni auto ei sovellu koko perheen matkailuun.

Autoliikkeet tuovat käytettyjä autoja ulkomailta

Käytettyjen autojen kauppaan erikoistuneen Kamuxin konsernijohtaja Juha Kalliokoski vahvistaa, että ulkomaanmatkojen vaihtuminen kotimaanmatkailuun on vaikuttanut käytettyjen autojen kauppaan.

– Kun julkista liikennettä ei ole uskallettu käyttää, on tarve hankkia perheeseen auto tai toinen auto, Kalliokoski arvioi.

Hänen mukaansa uusien autojen luovutukset ovat olleet alkuvuonna koronan vuoksi poikkeuksellisen alhaisella tasolla, minkä vuoksi käytettyjä autoja on ollut viime kuukausina vähän tarjolla.

Siksi autoliikkeet tuovat Suomeen käytettyjä autoja etenkin Ruotsista. Kalliokosken mukaan niitä tuodaan myös muista Euroopan maista.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus noussut

Kamuxilla on myymälöitä Suomen lisäksi Ruotsissa ja Saksassa. Kalliokoski kertoo, että yhtiö pyrkii hankkimaan ulkomailta asiakkaiden haluamien bensiini- ja dieselautojen lisäksi hybridi-, sähkö- ja kaasuautoja. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus tuoduista autoista oli viime vuonna neljännes.

– Etäkaupan merkitys on korostunut, Kalliokoski arvioi.

Uusien autojen kaupassa näkyvissä elpymisen merkkejä

Autoalan Keskusliiton Rissan mukaan käytettyjä autoja on kuitenkin edelleen tarjolla paljon. Talvella tammi- ja helmikuussa uusien autojen kauppa kävi vielä hyvin, ja kauppoihin on tullut paljon vaihtoautoja.

Rissa kertoo, että myös uusien autojen kaupassa on näkyvissä elpymisen merkkejä, vaikka se ei vielä näy ensirekisteröinneissä. Kesäkuussa henkilöautoja ensirekisteröitiin 24 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Toukokuussa eroa viime vuoteen oli noin 53 prosenttia.

Kaupaksi menevät sekä suuret että pienet autot

Rissa odottaa, että käytettyjen autojen myynnin kasvu taittuu tämän vuoden puolella. Ennen hyvää alkukesää myynti stoppasi maalis-huhtikuussa uusien autojen tapaan. Käytettyjen autojen myynti jäänee kokonaisuutena viime vuoden tasolle osin koronastopin vuoksi.

Rissan mukaan kaupaksi on mennyt sekä pieniä että suuria autoja. Varasto on kiertänyt hyvin. Tavallisesti isommat autot jäävät kauppiaiden käsiin, jos varastokierrossa ilmenee ongelmia.

– Loogista on, että Ruotsista tuodaan vähän isompia autoja, Rissa sanoo.

Ruotsista hankitut autot ovat tyypillisesti 3–4 vuotta vanhoja leasing-autoja. Leasing eli pitkäaikainen vuokraus on Ruotsissa yleinen tapa hankkia auto.

Heikko Ruotsin kruunu edesauttaa käytettyjen tuontia

Myös Ruotsissa on myyty tänä vuonna tavallista enemmän käytettyjä autoja, mikä saattaa nostaa hintatasoa. Suomeen tuodun auton hintaan vaikuttaa kuitenkin euron ja kruunun vaihtokurssi.

– Ruotsin kruunu on ollut erittäin heikko useamman vuoden ajan. On ollut halpaa tuoda autoja Ruotsista verrattuna vaikkapa Saksaan, missä käydään kauppaa euroilla, Rissa kertoo.