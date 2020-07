Katso lista: Näin kansanedustajat matkasivat takseilla korona-aikana – öisiä ajeluita, 264 kilometrin kotimatka...

IS selvitti, miten kansanedustajat käyttivät taksi- ja kilometrietuja poikkeuksellisena keväänä.

Koronakevät muutti kansanedustajien liikkumista merkittävästi. Erot siinä, miten edustajat ovat laskuttaneet korona-aikana liikkumistaan, ovat erittäin suuria.

Eniten taksilla huristelevien laskut nousivat yli 3 000 euroon ja oman auton kilometrikorvaukset jopa noin 6 000 euroon.

Edustajista 96 ei veloittanut kilometrejä ollenkaan ja taksiedunkin jätti käyttämättä 49 edustajaa 200:sta.

Koronan takia taksin käyttö väheni kuten muukin matkustaminen, mutta turvallisuussyistä edustajille annettiin laveampi oikeus käyttää omaa autoa. Taksisäännöt eivät sinänsä muuttuneet, mutta varsinkin alussa, kun autoissa ei ollut pleksejä, varsinkin pitkiä taksimatkoja kehotettiin välttämään.

Luvut selviävät Taloussanomien eduskunnan kansliasta keräämistä matkaraporteista maalis-kesäkuulta (katso listat jutun lopusta).

Maalis-kesäkuun taksimatkat maksoivat yhteensä 71 700 euroa. Kilometrikorvauksia edustajat laskuttivat 256 000 euron edestä.

Yleisestä matkustussäännöstä poiketen eduskunta alkoi korvata oman auton kilometrit maaliskuusta lukien ”edustajan oman harkinnan mukaan”.

– Tietysti vain eduskuntatyöhön liittyen, eli kodin ja asunnon ja eduskunnan välillä, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo.

Talvitie taksitilaston ykkösenä

Oululaisedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kiilasi taksitilaston kärkeen. Talvitien taksimenot olivat noin 3 750 euroa. Hänen kannoillaan olivat lappilaisedustaja Kaisa Juuso (ps) ja Kim Berg (sd) Vaasasta.

Berg nousi matkojen lukumäärällä mitattuna ykköseksi. Taksikyytejä kertyi 110. Myös Ruokolahdella asuva Suna Kymäläinen (sd) ja vaasalainen Paula Risikko (kok) suhailivat tiuhaan taksilla.

– Eduskunnan kanslia kielsi pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen käytön koronan takia ja ohjeisti käyttämään vastaavilla matkoilla taksia tai omaa autoa, Risikon perässä tuleva Talvitie kertoo.

Mari-Leena Talvitie on toisen kauden edustaja Oulusta.

– Koronan vuoksi yöjunat eivät ole kulkeneet, joten olen lentänyt Helsinkiin. Lähijunat eivät ole koronan takia pysähtyneet kentällä, eikä niitä olisi kanslian ohjeistuksesta johtuen voinut muutenkaan käyttää.

Talvitie kertoo halunneensa hoitaa hallintovaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävät kunnialla ja kun se kokoontui päivittäin, taksimatkoja Tikkurilasta eduskuntaan kertyi poikkeuksellisen paljon.

Bergin peruste on samanlainen. Työasunto on Leppävaarassa junanvarrella, mutta hän on liikkunut ohjeistuksen mukaisesti taksilla eduskuntaan.

Juna ei tullut, auto hajosi

Anneli Kiljunen (sd) matkasi maaliskuun 3. päivänä 260 kilometriä. Mittari raksutti 470 euroa.

Myös Seppo Eskelinen (sd) ja Juuso tekivät poikkeuksellisen pitkiä taksimatkoja, Eskelinen 264 kilometrin ja Juuso useita yli sadan kilometrin reissuja.

– Juna ei tullut aamulla Lappeenrannan asemalle, eikä ollut tarkkaa tietoa milloin seuraava juna tulee. Minulle kerrottiin, että ongelmia oli myös rataverkossa, jonka takia tilanne oli entistä epävarmempi, Kiljunen kertoo.

Hän kysyi lupaa käyttää taksia poikkeustilanteessa päästäkseen Helsinkiin eduskuntaan töihin ja sai sen.

Eskelinen kertoo taksimatkan syyksi autosta hajonneen laturin.

– Olisin valiokunnasta ja istunnosta myöhästynyt, koska juna olisi kulkenut iltapäivällä vasta. Kysyin hallintopäälliköltä luvan voinko ottaa taksin.

Juuson muistikuvan mukaan yksi matka oli Rovaniemen lentoasemalta kotiin ja muut meno-paluu-matkoja Rovaniemen lentokentän ja Tornion kaupunkiasunnon välillä.

Kemi-Tornion lennot on koronan vuoksi lakkautettu ja lähin lentoasema on Rovaniemellä.

Sanna Antikainenkin (ps) matkasi taksilla 5. kesäkuuta 187 kilometriä.

– Minulla rikkoutui auto Mikkelissä. En päässyt Outokumpuun julkisilla kohtuullisessa ajassa ja hallintojohtaja antoi luvan käyttää taksia. Kokonaishinnasta maksoin itse puolet siitä, koska en kehdannut laskuttaa niin paljon eduskunnalta, Antikainen kertoo.

Tanuksella isoimmat kilometrikulut

Isoimpien kilometrikuninkaiden ja kuningattarien kotipaikka on usein Keski- tai Pohjois-Suomessa.

Kilometrikorvauksia eniten laskutti kristillisten tamperelaisedustaja Sari Tanus, noin 6 180 euroa. Yli viiden tonnin kuluja kertyi myös Hannu Hoskoselle (kesk), Juha Pylväälle, Anne Kalmarille, Tuomas Kettuselle, Minna Reijoselle sekä Sari Essayahille.

Tanuksen taksiveloitukset olivat sen sijaan vain 86 euroa, Hoskosen ja Pylvään satasen.

Taksi- ja kilometritilastojen kärkiporukassa ei ollut samoja edustajia. Taksilistan ykkönen Talvitie ei laskuttanut omasta autosta. Myös paljon taksilla ajaneella Juusolla laskutettavia kilometrejä kertyi suhteessa vähänlaisesti eli 859 euroa eikä Bergillä lainkaan.

Tanus kertoo, että siirtyi junasta autoon Tampere–Helsinki-työmatkoilla koronan takia.

– Monella tapaa koronan suhteen riskiryhmään kuuluvana pidin julkisista kulkuneuvoista kokonaan auton käyttöön siirtymistä aivan välttämättömänä.

– Terveydenhuollon ammattilaisena pidin tärkeänä osallistua tiiviisti pandemiasta johtuvien linjausten ja valmiuslakien käsittelyyn eduskunnassa. Muitakin tärkeitä asioita oli käsittelyssä perustuslakivaliokunnassa.

Öisiä ajoja usein

Pirssiä tarvitaan usein vielä alkuyöstä töiden ja palaverien venyessä ja aamuyöstä matkalla lentokentälle. Kun koronapandemia sulki Suomen ja edustajat siirtyivät hybridi- ja etätyöhön, myös myöhäiset taksimatkat vähenivät.

Myös ravitsemusliikkeet sulkivat ovensa huhtikuun 4. alkaen, mutta vapaa-ajan rientoihin ei taksikorttia saa muutoinkaan käyttää.

Useita kyytejä tilattiin silti keväälläkin myöhään – tai varhaiseen aikaan. Sastamalasta kotoisin oleva toisen kauden edustaja Ilmari Nurminen oli lauantaina toukokuun 5. päivänä liikkeellä aamukolmelta. Taksi maksoi 19,30 euroa.

–Olen pitänyt huolen, että käytän taksia vain tarpeeseen, olen käyttänyt kaupunkipyöriä ja kävellyt, Ilmari Nurminen kertoo.

Myös huhtikuussa sunnuntain vastaisena yönä Nurminen liikkui taksilla kolmen aikaan yöllä. Nurminen oli koko taksitilastossa sijalla 21. Kuluja kertyi yhteensä 927 euroa.

Hän ei muista tarkkaan, missä oli kyseisinä päivinä, mutta sanoo matkojen liittyneen työhön. Keskusteluita käytiin noina päivinä paljon esimerkiksi hallituspuolueen suuntaviivoista.

– Olen jäänyt jonkun kollegan luokse istumaan ja juttelemaan.

Nurminen arvioi tapaamiset työhön liittyviksi ja otti yöllä taksin turvallisuussyistäkin, kuten on ohjeistettu. Hän huomauttaa, että aika on ollut aivan poikkeuksellinen, kun kaikki on kiinni.

Yöhön venyneet taksimatkat eivät ole harvinaisia. Yhden–kahden välillä taksilla ajelivat parinakin yönä Marko Asell, ja hänen lisäkseen Petteri Orpo, Janne Sankelo, Eeva Kalli ja Berg.

Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi liikkui juhannusaattona 20–21 välillä. Lapin edustaja Mustajärvi oli sekä matkojen pituudessa että määrissä kärjessä.

Mustajärvi kertoo, että liikkumista tulee, kun perhettä on molemmissa päissä Suomea. Kyseessä oli matka lentoasemalta Helsingin kakkosasunnolle.

Lapin edustajilla paljon matkakuluja

Pohjoisen edustajat ovat taksitilaston kärjessä.

Lappislaisedustaja Heikki Autto (kok) oli 20. ahkerin taksinkäyttäjä. Hän matkasi poikkeustilapäivän vastaisena yönä taksilla kentälle kello viiden aikaan. Lento Rovaniemeltä lähtee 5.45.

– Jos tarvitsee olla laukku mukana, täytyy lähteä jo näin aikaisin, hän kertoo.

– Olen pyrkinyt tekemään mahdollisimman paljon etätöitä, niin esimerkiksi maa- ja metsätalousvaliokunnalla oli kokouksia melkein joka viikko koronaan liittyen ja niihin piti matkustaa Helsinkiin.

– Minullakin on perhe, neljä pientä lasta, niin ei ole myöskään voinut evakuoitua pelkästään Helsinkiin töihin.

Kristillisten kansanedustaja Sari Tanus on ajanut Tampere-Helsinki-väliä poikkeuksellisen paljon senkin takia, että hänen Helsingin-asuntoonsa tuli yllättäen suuri remontti. Tanus kertoo, että wc-kylpyhuoneen lattiasta puuttuivat vesieristykset kokonaan.

Milloin taksia saa käyttää?

Taksia saa käyttää ”eduskuntatyöhön liittyvissä työtehtävissä” eduskunnan kustannuksella silloin, kun julkisten kuluvälineiden käyttö vie liikaa aikaa tai voi olla turvatonta.

Normaalisti taksia käytetään asunnon ja lento- tai rautatieaseman välillä sekä eduskunnan ja lentoaseman välillä. Pääkaupunkiseudulla saa ajaa asioinnin helpottamiseksi, kunhan kertakulu ei ylitä 70 euroa. Kulukorvauksiin kuuluvat liikkumiset kotivaalipiirissä.

Taksikuluista tulee toisinaan takaisinperimisiä.

– Ne ovat harvalukuisia, sillä säännöt ovat tiedossa. Kilometrikorvauksista on toisinaan pyydetty lisäselvityksiä ja joskus niitä on jätetty maksamatta, Rauhio sanoo.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.