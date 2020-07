Tästä hyttyskarkottimesta tuli tänä kesänä iso hitti – kysyntä ollut kovaa Motonetissa, Puuilossa ja Gigantissa

Kauppiaiden mukaan etenkin Thermacellin hyttys­karkotin on ollut haluttu tuote. Myös perinteiset hyttyssavut tekevät kauppansa.

Hyttyset kuuluvat suomalaiseen kesään. Hyttysiä saa tappaa kaksin käsin, kun löylyjen välissä menee terassille vilvoittelemaan. Ja seuraavan yön sitten raapia, kun paarmat, sääsket ja mäkäräiset ovat jättäneet merkkinsä hikiseen ihoon.

Kun tänä suvena etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa on ollut hyttysiä enemmän kuin biologikaan määräisi, niin pelkällä koivunoksalla ei ole enää pärjätty. Kansa on rynnännyt kauppoihin ja ostanut hyllyt tyhjiksi hyttyskarkottimista. Etenkin yksi karkotin on ollut varsinainen hittituote.

– Thermacellin kannettava malli on ollut tämän kesän ehdoton hittituote. Kaikki on mennyt välittömästi, mitä on liikkeeseen saatu. Kannettava malli loppui jo maahantuojankin varastosta, mutta onneksi saatiin edes pöytämallia. Siinä on sama vaikuttava aine kuin kannettavassa mallissa. Samoin täyttöpakkauksia on vielä saanut, Puuilon Kajaanin myymälän myymäläpäällikkö Mika Mäkelä kertoo.

Sama on tilanne kannettavien mallien suhteen Kajaanin Motonetissä. Toki hieman hintavampaa 2-osaista mallia löytyy.

– Kannettavat mallit ovat loppuneet. Niillä on ollut todella kova kysyntä tänä kesänä, myymälästä vahvistetaan.

Motonetin nettisivujen perusteella laitteiden kysyntä on ollut todella kovaa Itä- ja Pohjois-Suomen myymälöissä. Kokkola oli netin mukaan viime viikolla pohjoisin paikka, jossa laitteita löytyi heti ketjun myymälästä matkaan. Myös Jyväskylästä laitteita löytyi.

Laitteiden menekki tuntuu olevan kova kaikissa kauppaketjuissa. Gigantin verkkopalvelun mukaan kesän hittituotteita ei löydy linjan Kokkola–Jyväskylä–Joensuu pohjoispuolelta.

Hyttyskarkottimia hankitaan silloin, kun niitä tarvitaan. Eri kauppa­ketjujen myymäläkohtaisten tuotelistausten perusteella etenkin Lapissa on hyttysiä tänä kesänä riittänyt. Tosin aivan mahdoton hyttyskesä ei nyt ole käsillä.

– Ei tänä kesänä hirvittävästi normaalia enempää hyttysiä ole. Pohjois-Suomessa vain oli viime talvena niin paljon lunta, että sulamisvesiä oli normaalia enemmän. Ja kun alkukesään tuli vielä hellejakso, niin joka paikka tuntui olevan pohjoisessa täynnä hyttysiä, hyönteistutkija Reima Leinonen kertoi aiemmin IS:n haastattelussa.

Kainuu on yksi niistä alueista, joilla hyttysiä on riittänyt. Etenkin Ylä-Kainuussa oli talvella rutkasti lunta ja alkukesän helleaalto varmisti hyttysten riittävyyden. Samoin on riittänyt asiakkaita myymälöissä.

Sen on huomannut myös Tokmannin Kajaanin Kehräämöntien myymäläpäällikkö Juha Rusanen.

– Thermacell ei sovellu sisäkäyttöön, joten Raidin sähköpistokkeeseen pistettävä elektroninen karkotin on käynyt myös hyvin kaupaksi. Se on jo hieman vanhempi tuote, mutta soveltuu tosiaan sisätiloihin, Rusanen kertoo.

Vaikka tuotekehitys on laukannut hyttyskarkottimien kohdalla huimaa vauhtia, niin yhä edelleen ne vanhalla kahvilautasella savuavat hyttyssavutkin kuluttajille kelpaavat.

– Hyttyssavuja myydään myös yhä edelleen. Tänä kesänä hyttysiä on tosin ollut täällä niin paljon, että kaikki hyllyyn saatava tavara lähtee saman tien. Karkotteet käyvät hyvin kaupaksi, Juha Rusanen naurahtaa.

