”Minun tapauksessani juuri yrittäjyys kostautui. Jos olisin ollut normaali palkansaaja, palkkakuitista olisi nähnyt minun ansiotasoni. Yrittäjä kun olin, niin jäin aivan tyhjän päälle”, Jaana Ayata kertoo.

Eipä arvannut porilainen Jaana Ayata, mitä kompastuminen lähikaupassa toisi tullessaan. Toukokuussa 2011 tuolloin 41-vuotias yrittäjä asioi paikallisessa K-Marketissa, kun kenkä tarttui kiinni lattiaan teipattuun mainoskylttiin ja nainen kaatui polvensa loukaten.

– Se polvi turposi välittömästi. Polvesta leikattiin nivelkierukka, mutta se ei lähtenyt paranemaan ollenkaan. CRPS lähti kehittymään välittömästi, ja diagnoosin sain jo lokakuussa, rajujen kipujen kanssa jatkuvasti elävä nainen muistelee.

CRPS on monimuotoinen kipuoireyhtymä, joka teki nuoresta terveestä yrittäjästä eläkeläisen. Hän on jo yhdeksän vuoden ajan saanut kamppailla paitsi kipujen myös vakuutusyhtiö Fennian kanssa, josta oli otettu onnettomuuspaikan vakuutukset.

– En kuvitellut sitä, että vielä yhdeksän vuoden päästä tappelen asiasta. Jonkinnäköinen korvaus pitää kuitenkin saada siitä, että minun loppuelämä on pilalla, Ayata huokaa.

Korvaukset evättiin

Kädenvääntö vakuutusyhtiön kanssa alkoi toden teolla elokuussa 2011. Tuolloin Fennia katsoi, ettei CRPS-oire ole seurausta tapaturmasta ja lopetti vahinkojen korvaamisen.

Ayata vei asian vakuutuslautakuntaan, joka helmikuussa 2014 katsoi CRPS-oireen olevan syy-yhteydessä tapaturmaan. Ratkaisusuosituksessaan se kehotti vakuutusyhtiötä maksamaan loukkaantuneelle korvauksia kaikista tarpeellisista sairaanhoitokuluista ja muista kuluista, ansionmenetyksestä, tilapäisestä haitasta ja korvauksen pysyvästä haitasta haittaluokan 4 mukaisena.

–Ilman keppejä en pääse liikkumaan, ja niilläkin vain lyhyitä matkoja. Pyörätuoli on käytössä myös. Nukkumaan pystyn korkeintaan kahden tunnin pätkiä. Avustaja on tässä kaikessa todella iso apu. Mutta avustaja on töissä vain 35 tuntia viikossa ja kaiken muun ajan aviopuolisoni toimii avustajana. Ilman häntä en pärjäisi, Jaana Ayata sanoo.

Osan korvauksista vakuutusyhtiö maksoi. Sen sijaan yrittäjän ansionmenetyksistä ei korvausta herunut. Jaana Ayata oli aloittanut yrittäjänä vanhempiensa perustamassa kangaskaupassa vuonna 2008, eikä omistajavaihdoksen jälkeen tuore yrittäjä ollut pystynyt itselleen isoja palkkoja nostamaan.

– Ansiotasoni määrittäminen oli vaikeaa, sillä olin yrittäjänä tuore, enkä ollut pystynyt vielä ensimmäisinä vuosina nostamaan yrityksestä kunnon palkkaa. Minun tapauksessani juuri yrittäjyys kostautui. Jos olisin ollut normaali palkansaaja, palkkakuitista olisi nähnyt minun ansiotasoni. Yrittäjä kun olin, niin jäin aivan tyhjän päälle, Ayata kertoo.

Vakuutusyhtiö perääntyi

Asia eteni lopulta Satakunnan käräjäoikeuteen, joka helmikuussa 2019 antamassaan ratkaisussa pystytti kirkon keskelle kylää. Fennian mielestä yrittäjä ei ollut kärsinyt ansionmenetyksiä lainkaan, kun Jaana Ayata vaati ansionmenetyskorvauksen laskettavaksi sihteerien keskipalkan eli vajaan 32 000 euroa/vuosi mukaan.

Käräjäoikeus arvioi loukkaantuneen vuosiansiotason olevan noin 21 000 euron luokkaa, joka oli ollut hänen keskimääräinen ansiotasonsa ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Tämän perusteella Fennia velvoitettiin maksamaan loukkaantumisen seurauksena ansiomenetyskorvausta reilut 800 euroa kuukaudessa aina siihen saakka, kunnes vanhuuseläkkeen ensimmäinen päivä koittaa. Summaa pienentää Ayatalle vuonna 2015 myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Käräjäoikeuden ratkaisu jäi myös lainvoimaiseksi, sillä päätöksestä Vaasan hovioikeuteen valittanut Fennia veti valituksensa pois kesäkuun alussa 2020. Tämä tapahtui vain muutamaa päivää ennen asian uutta oikeuskäsittelyä.

Vuosilta 2011–2019 kertyneitä maksamatta jääneitä ansionmenetyksiä vakuutusyhtiö velvoitettiin korvaamaan noin 60 000 euron edestä. Maksettavista korvauksista verottaja ottaa päältä yli 40 prosenttia.

– Velkaa on tullut ”sopivasti” vuosien aikana, ja elämä on ollut todella haastavaa. Useasti teki mieli lopettaa, mutta siinä vaiheessa perhe ja ystävät ovat tukeneet. Kun tähän asti olet jaksanut, niin jaksa loppuun asti, on minulle todettu. Iso kiitos kuuluu myös nykyiselle juristille, ei ole tarvinnut enää yksin taistella, Ayata kiittelee.

Fennia: Saatetaan tarvita melko laajaakin asiakirja-aineistoa

Fennian taholta ei lähdetä yksittäistä vakuutusriitaa julkisuudessa ruotimaan. Kun palkansaajan ansiotulot selviävät palkkatodistusten ja verotietojen perusteella indeksikehitys huomioiden, niin vakuutusyhtiön taholta myönnetään, että yrittäjien kohdalla tilanne voi olla toinen.

– Yleisesti voidaan sanoa, että yrittäjän ansionmenetyksen arvioimiseksi saatetaan tarvita melko laajaakin asiakirja-aineistoa. Ansionmenetyksen arviointi on tällöin vaativampaa kuin palkansaajan ansionmenetyksen arviointi, Fennian palvelujohtaja Antti Näreaho kommentoi.

Valtaosassa korvaustapahtumista ei synny minkäänlaisia näkemyseroja korvausten tasosta. Vakuutuksenantaja maksaa korvaukset tilille ja asiakas on tyytyväinen. Mutta aina silloin tällöin asioita selvitellään pitkään ja hartaasti eri oikeusasteissa, FINEn vakuutuslautakunnassa tai joissakin tapauksissa kuluttajariitalautakunnassa.

– Ensinnäkin kestoon vaikuttaa se, mihin oikeusturvakeinoon korvauksenvaatija turvautuu. Lisäksi kestoon vaikuttaa se, mikä on vakuutusriidan kohteena ja miten monimutkaisesta syy-yhteydestä on kysymys ja kuinka laajaa todistelua vaaditaan.

– Esimerkiksi henkilövahinkoihin liittyvät vakuutusriidat edellyttävät usein laajaa lääketieteellistä selvitystä ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemista. Lisäksi luonnollisesti tuomioistuinten työkuorma ja ruuhkatilanteet vaikuttavat yleisesti kaikkien niissä käsiteltävien asioiden kestoon, Näreaho toteaa.

Kipeää elämää

Jaana Ayatan elämä Porissa jatkuu, mutta kipu on läsnä koko loppuelämän ajan. Yksi kaatuminen teki terveestä naisesta vammaispalvelujen asiakkaan.

– Se oli todella kova kynnys ottaa vammaispalveluun yhteyttä ja pyytää apua. Vammaispalvelun kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Samoin minulla on ollut onni saada erinomainen terveyskeskuslääkäri. Ilman häntä tie olisi ollut vaikeampi.

Viime kesästä lähtien apuna on ollut henkilökohtainen avustaja, joka auttaa naista arkisissa askareissa. Tärkein tuki ja apu kipeässä arjessa on kuitenkin oma aviopuoliso.

– Ilman keppejä en pääse liikkumaan, ja niilläkin vain lyhyitä matkoja. Pyörätuoli on käytössä myös. Nukkumaan pystyn korkeintaan kahden tunnin pätkiä. Avustaja on tässä kaikessa todella iso apu. Mutta avustaja on töissä vain 35 tuntia viikossa ja kaiken muun ajan aviopuolisoni toimii avustajana. Ilman häntä en pärjäisi.

Kovia kokenut Ayata haluaa auttaa kohtalotovereitaan. Yhdeksän vuoden oikeustaisto on naista karaissut ja kovalla kädellä opettanut.

– En tiennyt tätä CRPS-diagnoosia ennen loukkaantumista, mutta tässä se on tullut tutuksi. Facebookissa oleva CRPS-ryhmästä olen saanut paljon apua. Olen ammatiltani sihteeri, joten olen koittanut neuvoa siellä ryhmässä olevia muita henkilöitä paperiasioissa, Jaana Ayata kertoo.