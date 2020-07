Omaisen kuolema aiheuttaa monenlaisia töitä: Ota nämä asiat huomioon – yhdestä oikeudesta kukaan ei ilmoita

Carita Olkkonen tekee Terhokodissa terveyssosiaalityötä. Hän auttaa saattohoidossa olevia potilaita ja näiden omaisia kuolemanjälkeiseen byrokratiaan liittyvissä asioissa. Olkkonen kertoo, että moni saattohoitopotilas tiedostaa kyllä kuoleman koittavan pian, mutta ei silti halua ajatella kuolemaa tai siihen liittyviä järjestelyjä.

– Esimerkiksi valtakirja-asioiden hoitamista lykätään, koska ei haluta ajatella kuolemaa. Asioiden hoitoa siirretään eteenpäin, kunnes saattaakin olla yhtäkkiä niin huonossa kunnossa, ettei enää jaksakaan, Sairaanhoitaja YMAK Carita Olkkonen kertoo.

Terhokodissa pidetään aina omaisten kanssa loppukeskustelu, jossa kerrotaan, mitä kuoleman jälkeen on odotettavissa. Henkilökunta on koostanut ”leskipaketin”, josta löytyvät kootusti tarvittavat lomakkeet kuoleman jälkeisistä eduista.

Kokemustensa kautta Olkkonen on huomannut, että ainakin seuraavat asiat kannattaa huolehtia hyvissä ajoin. Hän luettelee neljä asiaa, jotka pitää muistaa tehdä:

Sosiaalisen median tilien, kuten Facebookin, sulkemista varten omaisella kannattaisi olla käyttäjätunnus ja salasana. Ilman näitä tilejä voi olla todella työlästä sulkea. Esimerkiksi Facebook vaatii kuolintodistuksen. Olkkonen suosittelee testamentin tekemistä – jo ennen sairastumista. Testamentti helpottaa monissa kuoleman jälkeisissä käytännön asioissa. Avioparilla kannattaa olla keskinäinen testamentti, varsinkin, jos parilla on alaikäisiä lapsia. Jos ei ole lähiomaisia, on myös tärkeää laatia testamentti ja nimetä asianhoitaja, joka voi olla esimerkiksi lakitoimisto. Edunvalvontavaltuutus voi helpottaa asioiden hoitamista. Mutta senkin täytäntöönpano on noin kuukauden prosessi. Se on tehtävä lakimiehen kanssa. Raha-asioita kannattaa miettiä jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi jos avioparilla on yhteinen tili, tämä tili suljetaan toisen kuoltua. Ongelmia voi aiheuttaa myös laskujen maksu. Vakavan sairastumisen aikaan on hyvä selvittää, kenellä on oikeus maksaa laskuja. Laskujen meno perintään voi aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja.

Olkkonen auttaa Terhokodissa menehtyneiden lähiomaisia byrokratian kanssa. Hän auttaa lomakkeiden täyttämisessä kädestä pitäen.

Surun keskellä energia voi mennä silkkaan päivästä toiseen selviytymiseen. Silloin lomakkeiden täyttö viranomaisia varten on usein vihoviimeinen asia, johon jaksaisi keskittyä. Moni asia on kuitenkin pakko saada hoidetuksi. Laki velvoittaa, että perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta.

Monille tulee yllätyksenä, että yksi valtakirja omaisen kuolemasta ei kelpaa joka paikkaan, vaan pankki, Kela ja verotoimisto vaativat omanlaisensa.

Nuorten perheiden kuolemantapauksissa lastensuojelu voi turvata vanhempien ja perheiden jaksamista. Lastensuojelussa on tukitoimia.

Lähiomaisten on hyvä tietää myös toiveet hautaamisesta. Hautajaisten budjetti on tärkeää tietää. Hautaustoimisto pystyy tämän jälkeen hoitamaan kaikki tarvittavat järjestelyt.

Moni ei tiedä, että työkyvyttömyyseläkkeelle viisi vuotta ennen kuolemaa jäänyt vainajan omainen on oikeutettu ryhmähenkivakuutukseen (THL.fi). Kukaan ei ilmoita tästä oikeudesta, vaan omaisen on itse ymmärrettävä hakea sitä.

Muistilista surun keskelle (lähde: Suomi.fi, Kela)

Kuolinpäivänä:

Jos kuolema tapahtuu äkillisesti muualla kuin sairaalassa tai hoitolaitoksessa, ilmoita siitä poliisille. Tarvittaessa poliisi huolehtii kuolemansyyn selvittämisestä ja tiedon välittämisestä eteenpäin. Sairaala tai hoitolaitos välittää tiedon potilaansa kuolemasta Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään väestötietojärjestelmään, josta tieto etenee esimerkiksi Kelaan ja eläkelaitoksiin.

Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen ja hautausluvan. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus, kuolintodistuksen saa vasta sen jälkeen.

Jos vainajalla oli lemmikkieläin, huolehdi sen hoidosta.

Seuraavalla viikolla:

Tilaa vainajan virkatodistus kirkkoherranvirastosta tai maistraatista. Sitä tarvitaan vainajan asioiden hoitoon.

Irtisano mahdollinen ateriapalvelu.

Peruuta lehtitilaukset.

Jos vainaja asui yksin, tyhjennä jääkaappi ja pakastin ja vie roskat.

Varaa aika hautaustoimistoon. Hautaustoimisto auttaa hautajaisjärjestelyissä.

Ilmoita läheisesi kuolemasta hänen työnantajalleen, jotta palkanmaksu voidaan lopettaa ja työnantaja voi hakea sinulle korvausta ryhmähenkivakuutuksesta.

Ilmoita postiin, jotta posti voidaan ohjata kuolinpesän hoitajalle. Esimerkiksi leski tai kuolleen lapsi on usein kuolinpesänhoitaja.

Ilmoita pankkiin, jotta läheisesi tiliä ja mahdollista tallelokeroa ei voi käyttää väärin. Ilmoita pankkiin myös kuolinpesänhoitaja, jolla on oikeus hoitaa kuolinpesän asioita. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

Tee ilmoitus vakuutusyhtiölle, jos kuolleella oli voimassa oleva henkivakuutus tai muu vakuutus.

Muista myös:

Asunto

Ilmoita kuolemasta taloyhtiön isännöitsijälle.

Siirrä asunnon ja muun omaisuuden vakuutukset sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltosopimukset omiin tai muun perinnönsaajan nimiin.

Muista irtisanoa vuokra-asunto, jos se jää tyhjilleen.

Kortit

Mitätöi vainajan passi, henkilökortti ja ajokortti leikkaamalla niistä kulma pois.

Käy pankissa lakkauttamassa luottokortit.

Kelan tuet

Jos omaisesi on saanut Kelan eläkettä, ilmoita tarvittaessa hänen kuolemastaan Kelaan. Ilmoittaminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian, sillä eläkkeet ja muut etuudet peritään takaisin, jos niitä on maksettu kuolinkuukauden jälkeen. Perintään ei tarvita kuolinpesän suostumusta. Kela maksaa eläkkeen sen kuukauden loppuun, jonka aikana eläkkeensaaja on kuollut.

Jos omaisellasi on ollut valtion takaamaa opintolainaa, sitä ei merkitä perukirjaan. Kela myöntää maksuvapautuksen opintolainasta.

Jos kuollut on saanut menehtymisensä hetkellä äitiysrahaa, lapsen isä voi saada sen vanhempainrahana.

Jos sinulla tai huollettavallasi on oikeus perhe-eläkkeeseen, täytä leskeneläkehakemus ja lapseneläkehakemus. Lähetä se Kelaan tai työeläkelaitoksen palvelupisteeseen. Voit hakea samalla hakemuslomakkeella yhdestä paikasta sekä kansaneläkelain että työeläkelakien mukaiset perhe-eläkkeet.

Jos kuollut on puolisosi ja teillä on alle 17-vuotiaita lapsia, hae Kelasta lapsilisään yksinhuoltajakorotus. Voit saada sen, jos et puolisosi kuoltua ole uudessa parisuhteessa.

Verkkopalvelut

Muista lopettaa sähköposti sekä kaikki sosiaalisen median ja muiden verkkopalveluiden tilit, joita läheiselläsi oli. Eri palveluissa on erilaiset ohjeet tilien lopettamiseen. Jos tiedät tunnukset ja salasanat, voit ainakin joissakin palveluissa lopettaa tilit niiden avulla. Googlen ja Facebookin profiilin poistopyyntöihin täytyy liittää mukaan kuolintodistus.

Irtisano suoraveloitukset. Kansainväliset viihdepalvelut, kuten Spotify ja Netflix, katkeavat, kun luottokortti kuoletetaan.

Hautajaisjärjestelyt

Läheiset voivat järjestää hautajaiset itse tai ostaa palvelun kokonaan tai osittain hautaustoimistolta. Selvitä, oliko vainaja tehnyt hautaustestamentin tai muuten ilmaissut toiveitaan. Selvitä, paljonko hautajaisiin on mahdollista käyttää rahaa, ja laadi budjetti. Varmista, että hautauslupa on saatu lääkäriltä.

Hautauskustannukset maksetaan vainajan eli kuolinpesän varoista. Säilytä kuitit ostoksista perunkirjoitusta varten. Kuitteja voidaan tarvita myös mahdollisessa omaisuuden osituksessa ja perinnönjaossa.

Vainajan omaisuudesta on järjestettävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perunkirjoitus

Kun henkilö kuolee, häneltä jäävää omaisuutta ja velkoja nimitetään kuolinpesäksi. Pesää edustavat kuolinpesän osakkaat yhdessä perinnönjakoon saakka.

Vainajan omaisuudesta on järjestettävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan aukoton sukuselvitys ja virkatodistukset kuolinpesän osakkaista. Usein perunkirjoitus annetaan lakimiehen tehtäväksi.

Vuoden kuluttua:

Vainajan tuhkien sijoitus pitää päättää viimeistään vuosi tuhkauksen jälkeen. Tuhkat on siroteltava yhteen paikkaan maanomistajan luvalla, ja lupa on hyvä olla aina kirjallisena. Jos tuhkien sirottelupaikalle pystytetään hautamuistomerkki, kuten muistolaatta, on tuhkan sijoittamista varten perustettava yksityinen hauta.

Tarkista kuolinvuoden veroilmoitus.

Huomioi myös suru

– Jos tarvitsee välitöntä ammattiapua, voi ottaa yhteyttä kunnan sosiaalipäivystykseen, kriisikeskukseen tai valtakunnalliseen kriisipuhelimeen. Ammattihenkilöstö auttaa tilanteen hahmottamisessa ja pohtii kanssasi seuraavia askelia.

Monet järjestöt tarjoavat vertaistukea eli saman kokeneiden ihmisten tukea läheisensä menettäneille.