Valmetin toimitusjohtaja: Emme tue Alfa Lavalin tarjousta

Ruotsalaisjätti teki maanantaina käteisostotarjouksen Neleksen osakkeista

Valmet ei tue konepajakonserni Alfa Lavalin ostotarjousta venttiilivalmistaja Neleksestä, konepajakonserni Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine sanoo. Hän pitää Neleksen hallituksen päätöstä tukea tarjousta ”hätiköitynä” ja ”surullisena”.

Ruotsalainen Alfa Laval teki tänään käteisostotarjouksen kaikista Neleksen osakkeista.

– Valmet ei tue tarjousta, Laine sanoo uutistoimisto Startelille.

Valmet on Neleksen suurin omistaja, ja yhtiö osti vasta kesäkuussa lähes 15 prosenttia Neleksen osakepääomasta.

Neles puolestaan irtaantui konepajakonserni Metsosta itsenäiseksi pörssiyhtiöksi alle kaksi viikkoa sitten, kun Metso ja Outotec yhdistyivät.

– Valmet on suurimpana omistajan sitoutunut Neleksen pitkäjänteiseen kehittämiseen suomalaisena yrityksenä. Me rakennamme liiketoimintoja pitkäjänteisesti, emme muutaman viikon preemioiden perässä, Laine sanoo.

Neleksen päätöksentekoon osallistunut hallitus suosittelee kuitenkin osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä.

– Neleksen hallitus on puhunut vain omasta puolestaan, ei yhdenkään osakkeenomistajan suulla, Laine huomauttaa.

Neleksen hallituksen näkemystä hän pitää hätiköitynä.

– Firmaa on rakennettu 60 vuotta, ja olen itse ollut mukana siinä kymmenisen vuotta. Hallitus on ollut toimessaan vasta kymmenen päivää. Hallituksen päätös on sangen surullinen, hän sanoo.

Nelestä Laine pitää suomalaisen insinöörityön helmenä.

Valmetissa oli Laineen mukaan toki nähty, että tällainen tilanne voi olla mahdollinen. Hän olisi kuitenkin odottanut, että Neleksen hallituksella ”olisi ollut kanttia katsoa tilannetta hieman pidempään”.

Alfa Laval tarjoaa yhtiöstä yhteensä hieman yli 1,7 miljardia euroa eli 11,50 euroa osakkeelta. Tarjoukseen sisältyy noin kolmanneksen preemio perjantain päätöskurssiin verrattuna.

Laine ei pidä sitä kovin häävinä.

Alfa Lavalin toimitusjohtaja Tom Erixon kertoi tänään, että yhtiö aikoo jatkaa Neleksen osakkeiden hankkimista ainakin niin pitkään, kunnes se saa vähintään kaksi kolmasosaa Neleksen osakepääomasta. Laine arvioi, että yhtiön näkemys tulee suoraan osakeyhtiölaista, jotta on määritelty omistajien oikeudet ja velvollisuudet.

Laine ei lähde arvioimaan, onnistuuko Alfa Laval tavoitteessaan. Hänestä Neles olisi kuitenkin pitkällä ajajalla hyvä lisä suomalaisessa teollisuudessa.