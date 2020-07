Nyt on kova kysyntä hyvistä rantatonteista – katso, paljonko rantatontit maksavat eri puolilla Suomea

Rakentamattomien rantatonttien hinnat ovat laskeneet useimmissa maakunnissa. Syynä on tarjonta, joka ei vastaa kysyntää.

Vilkastuneen mökkikaupan ohella myös rakentamattomien rantatonttien kysyntä on lisääntynyt. Rakentamattomat rantatontit ovat kuitenkin nykyisin hyvin harvassa. Myytävänä on enimmäkseen sellaisia, jotka ovat kaukana kaikesta.

Kahdesta asiasta suomalainen harvemmin tinkii, kun hän etsii rakennuspaikkaa kesämökilleen.

Tontin on oltava rantatontti ja rannan on oltava etelä-länsisuuntainen, jotta mökiltä voi ihailla auringonlaskua. Lisäksi olisi hyvä, jos tontille kulkisi tie ja sinne olisi vedetty sähköt. Suomalainen arvostaa myös yksityisyyttä, joten matkaa lähimpään naapuriin tulisi olla useampi sata metriä.

Rakentamattoman rantatontin löytäminen näillä kriteereillä on kuitenkin haastavaa nyky-Suomessa. Parhaimmat rantatontit nimittäin on rakennettu täyteen ja jäljelle on jäänyt lähinnä sellaisia kohteita, jotka joko sijaitsevat kaukana kaikesta tai sitten ovat rakentamisen kannalta hankalalla paikalla.

– Jos haluaa kelvollisen rantatontin, ainoa vaihtoehto on ostaa mökin rähjä hyvältä paikalta, purkaa se ja rakentaa tilalle uusi, Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen sanoo.

Vallitseva tilanne näkyy rakentamattomien rantatonttien hinnoissa. Niiden hinnat ovat useimmissa maakunnissa olleet laskusuunnassa, koska tarjonta ei nykyisellään vastaa kysyntää.

Taloussanomat selvitti Maanmittauslaitoksen tilastoista, että ainoastaan kuudessa maakunnassa rakentamattomien rantatonttien hinnat ovat vuosien 2014–2019 aikana nousseet.

Reippainta hintojen nousu on ollut Kainuussa ja Pirkanmaalla. Kainuussa hinnat ovat viidessä vuodessa nousseet huikeat 78 prosenttia, Pirkanmaalla noin 51 prosenttia.

Kovinta hintaa rakentamattomasta rantatontista joutuu maksamaan silti Uudellamaalla. Siellä hinnat ovat viidessä vuodessa nousseet noin 25 prosenttia. Viime vuonna kauppahinnan mediaani Uudellamaalla oli 128 500 euroa.

Eniten hinnat ovat laskeneet Päijät-Hämeessä. Siellä rakentamattoman rantatontin kauppahinnan mediaani oli viime vuonna 47 000 euroa, kun se vuonna 2014 oli 115 000 euroa.

Myös Etelä-Pohjanmaalla hinnat ovat tulleet reippaasti alaspäin. Hinnat ovat laskeneet siellä viidessä vuodessa noin 44 prosenttia.

Jos yllä oleva taulukko ei näy, voit katsoa sen tästä.

Mökkikaupan on arveltu vilkastuneen koronavirusepidemian takia asetettujen matkustusrajoitusten takia. Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtajan Jussi Mannerbergin mukaan myös rakentamattomien rantatonttien kysyntä on selvästi lisääntynyt tänä vuonna.

Hän arvioi, että rantatonttien hinnat saattavat kääntyä jopa loivaan nousuun kuluvan kesän myötä.

– Tosin siellä, missä kysyntä on kovinta, rakentamattomia rantatontteja on todella vähän tarjolla. Niinpä monet kiertävät tämän siten, että he ostavat rakennettuja rantatontteja ja purkavat tontilta vanhan rakennuksen ja rakennuttavat uuden tilalle, Mannerberg sanoo.

Jos yllä oleva taulukko ei näy, voit katsoa sen tästä.

”Etsimään niitä kyllä joutuu”

Ensio Pulkkinen pyörittää Imatralla kiinteistönvälityspalvelu In and Out Oy:tä. Hänellä on myynnissä useita rakentamattomia rantatontteja Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa sekä yksi kohde Kemiönsaarella.

Toistaiseksi Pulkkinen ei ole havainnut, että tonttien kysyntä olisi lisääntynyt aiemmista vuosista.

– Rakentamattomien rantatonttien saaminen kaupaksi ei ole kovin helppoa, ainakaan tähän asti ei ole ollut. Hyvät tontit kun on myyty jo. Tietenkin jos mökkejä häviää markkinoilta, kysyntä saattaa siirtyä tonttien puolelle.

Kemiönsaarella olevaa rantatonttia Pulkkinen on myynyt toista vuotta. Vaikka tontti sijaitsee sinänsä halutulla alueella, tontilta uupuvat ne ominaisuudet, joita suomalaiset rantatonteilta yleensä edellyttävät.

– Se on rakentamisen kannalta hyvin haasteellinen. Lisäksi tontin hinta on hieman yläkanttiin, Pulkkinen sanoo.

Hämeenlinnassa Hauholla myytävänä on sellainen rantatontti, jonka luulisi menevän nopeasti kaupaksi. Tontti on rakentamaton, omaa rantaa on noin 50 metrin matkalta ja 600 metrin päässä kulkee asfalttitie.

– Etenkin tuo on poikkeuksellista, että tontti on noin lähellä kunnollista tietä. Yleensä myyntiin tulevat rantatontit ovat pitkien hiekkateiden päässä, kiinteistönvälittäjä Taina Lamminmäki sanoo.

Hämeenlinnassa Hauholla myytävänä on suomalainen harvinaisuus: rakentamaton rantatontti hyvien yhteyksien päässä.

Lamminmäki kertoo huomanneensa, että ihmiset ovat tänä vuonna olleet tavallista enemmän etsimässä kesämökkejä ja rantatontteja, joille kesämökin voisi rakentaa.

– Etsimään niitä kyllä joutuu. Suomen järvet ovat aika pitkälle rantakaavoitettu, että puhdasta, rakentamatonta rantatonttia on vaikea löytää. Jos rantatontin tahtoo, pitää melkein ostaa sellainen, johon on jo rakennettu, Lamminmäki toteaa.