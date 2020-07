Irlannin Paschal Donohoesta uusi euroryhmän puheenjohtaja – isojen maiden ehdokasta ei valittu

Euroryhmä sai uuden puheenjohtajan tänään.

Euroryhmän kokous on juuri valinnut uuden puheenjohtajan. Hän on Irlannin valtiovarainministeri Paschal Donohoe.

Espanjan valtiovarainministeriä Nadia Calvinoa pidettiin ennakkosuosikkina. Esimerkiksi Saksa, Ranska ja Italia ajoivat häntä johtoon uutistoimisto Reutersin mukaan.

Myös Suomi oli asettumassa Calvinon taakse, Kauppalehti uutisoi aiemmin päivällä. Suomea kokouksessa edusti vastikään tehtävässä aloittanut valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

Kolmas ehdokas oli Luxemburgin Pierre Gramegna.

Suosikkiasetelmasta huolimatta Calvino ei saanut enemmistöä taakseen ensimmäisellä kierroksella, ja ratkaisu syntyi vasta toisella Gramegnan vetäydyttyä kisasta.

Calvino olisi ollut ensimmäinen nainen euroryhmän johdossa. Häntä ennen ryhmää on vetänyt Portugalin Mario Centeno.

Irlannin Donohoe on korostanut haluaan toimia sillanrakentajana pohjoisen ja etelän välillä. Donohoelle tukea on osoittanut esimerkiksi keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP, joka on eurooppalainen puolueryhmittymä.

Puheenjohtaja valitaan 2,5 vuoden kaudelle. Puheenjohtajalla on merkittävä rooli kompromissien edistäjänä, kun pohjoiset ja eteläiset euromaat etsivät yhteisymmärrystä.

Koronaviruskriisin aikana euroryhmä on ollut keskeisessä osassa, kun EU rakensi keväällä 540 miljardin euron kriisipaketin.

Nyt käsittelyssä olevan 750 miljardin euron elpymisvälineen sekä monivuotisen rahoituskehyksen osalta neuvottelut käydään sen sijaan EU-maiden johtajien pöydässä.

Euroryhmän puheenjohtajakisa pyörähti käyntiin, kun nykyinen puheenjohtaja Centeno ilmoitti kesäkuussa, ettei hae päättyvälle kaudelleen jatkoa. Centeno luopui myös ministeripestistään Portugalissa.

Euroryhmän aiemmat puheenjohtajat ovat olleet Luxemburgin Jean-Claude Juncker ja Hollannin Jeroen Dijsselbloem.

Illan kokouksessa keskusteltiin myös EU-komission tällä viikolla julkistamasta talousennusteesta. Siinä komission arvio talouden supistumisesta oli synkistynyt entisestään. Komissio ennustaa euroalueen talouden supistuvan tänä vuonna 8,7 prosentilla ja kasvavan ensi vuonna 6,1 prosentilla.

Euroryhmän puheenjohtaja Centeno kommentoi kokouksen alla, ettei komission ennusteessa ole otettu huomioon vielä elpymisvälineen mahdollisia vaikutuksia.

– Uskon näiden politiikkatoimien muuttavan kehityksen suuntaa ja auttavan meitä pehmittämään iskua sekä suojelemaan sisämarkkinoita, Centeno sanoi.

