Mikko teki kaupat Volkkarista 37 340 eurolla – sitten autokaupasta tuli yllättävä kysymys ja hinta oli noussut reilusti: ”Anteeksi mitä?”

Verkkokaupassa on usein vääriä hintoja. Pitääkö ostajan ymmärtää, kun myyjä mokaa?

Vantaalla asuva perheenisä Mikko oli toukokuun 12. päivän iltana lähes uuden auton tyytyväinen omistaja. Hän oli juuri tehnyt nettikaupat K-Caaran esittelykäytössä olevasta Volkswagen Tiguanista.

Mies oli etsinyt perheelleen uutta autoa. Hän oli seuraillut uutisia ja myynti-ilmoituksia ja havainnut, että autokaupassa on ostajan markkinat.

– Selasin illalla nettiä, ja totesin, että siinäpä hyvän hintainen auto, mies kertoo.

Tiguan oli myynnissä Caara.fin sivuilla, Joensuun K-Caaran liikkeessä, 37 340 eurolla.

Mies mietti tilannetta hetken, mutta ei sitten kauan aikaillut, koska ajatteli että edullinen auto löytää ostajansa heti. Kyse oli suuresta summasta, mutta hän oli luottavainen, koska myyjätahona oli iso ketju ja lisäturvana yleinen 14 päivän palautusehto.

K Caara Oy kuuluu Kesko-konserniin, joka viime vuonna osti Laakkonen-konsernilta Volkswagen-, Audi- ja Seat-liiketoiminnot.

Koska kyse oli isosta kaupasta, hän otti kuitenkin varalta kuvakaappaukset auton myynti-ilmoituksesta ja kaupan vahvistusviestistä.

– Onneksi olkoon! Olet uuden Caaran omistaja. Olemme teihin piakkoin yhteydessä, jotta voidaan sopia luovutusajankohta ja -paikka, K-Caaran viestissä onniteltiin.

Seuraavana päivänä mies alkoi odotella yhteydenottoa autoliikkeestä. Hetken kuhnailun jälkeen kaupasta vastaava edustaja löytyi, mutta hänen kysymyksensä yllätti täysin.

Joensuun pisteestä kysyttiin hänen mukaansa sitä, miten hän aikoo maksaa auton loppuosan.

– Anteeksi mitä, ajattelin. Olin maksanut koko summan kauppaehtojen mukaisesti.

K-Caarasta ilmoitettiin, että heille oli käynyt erehdys ja että auto oli ollut sivustolla myynnissä väärään hintaan eli autoverottomana. Myyjän mukaan auton oikea hinta olisi ollut veroineen ja varusteineen 53 900 euroa.

Miehen mukaan hinta on posketon, sillä hän on kokeeksi pyytänyt ja saanut täysin uudesta mallista 48 000 euron tarjouksen. Mies katsoi, että kauppa on kauppa. Hän on vääntänyt autosta kättä Keskon kanssa toukokuusta lähtien. Hänen mukaansa Kesko tuli vastaan tarjoamalla autoa 50 000 eurolla. Mies ei pidä summaa aitona vastaantulona.

– Eniten tässä potuttaa todella ylimielinen asenne, jolla Kesko on asiaa hoitanut. Kuinka moni auto menee kaupaksi pyyntihinnalla, ilman minkäänlaista alennusta? Kukaan ei pyytänyt edes anteeksi, hän sanoo.

– Silloin ajattelin, että ei helvetti, game on.

Kesäkuussa hän jätti juristinsa avulla laatiman valituksen kuluttajavalituslautakunnalle. Valitus on näin ollen vireillä. Mies on jättänyt myös poliisille Keskoa koskevan rikosilmoituksen.

Mies ihmettelee myös Keskon heikkoa verkkokauppasivustoa autokaupan puolella. Sopimusehtoja ei ollut K-Caaran sivustolta kaupantekohetkellä ollenkaan asiakkaan luettavissa, koska sivulinkki oli rikki. Sittemmin se on korjattu.

Palautusehtoja koskeva osio ei toimi edelleenkään.

Kauppa on lähtökohtaisesti sitova

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Jukka Kaakkola sanoo, että lähtökohtaisesti kauppa syntyy aina sillä hinnalla, joka on ilmoitettu.

– Mainostajalla on huolellisuusvelvoite, ja lähtökohtaisesti ilmoitetut hinnat ovat sitovia elinkeinonharjoittajalle.

Hän ei ota kantaa kyseiseen tapaukseen, joka on kuluttajariitalautakunnassa vireillä. Lautakunta tekee tapauksesta aikanaan ratkaisunsa oman harkintansa perusteella.

Kaakkola huomauttaa, että täysin peruuttamaton ei kauppatapahtuma tällaisissa tapauksissa aina silti ole. Poikkeus kaupan sitovuuteen voi tulla, jos hinnassa on jokin sellainen selvä virhe, joka kuluttajan olisi pitänyt havaita.

KKV:n mukaan tietyissä tuotteissa, kuten lennoissa tai elektroniikassa, hintavaihteluita on enemmän kuin toisissa tuotteissa. Myyjä ei yleensä voi perua kauppaa, vaikka se olisi ilmoittanut hinnan liian pieneksi ellei kuluttajan ole pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhe. Kuluttajariitalautakunta on antanut hintavirheisiin viime aikoina useita ratkaisuja.

Kaakkolan mukaan kuluttajariitalautakunta joutuu miettimään sitä, ovatko autot sellainen tuoteryhmä, jolla on vakaampi hintataso vai onko niissäkin suuria hintaeroja ja alennuksia.

Lähtökohta on, että myyjän tulee toimittaa tuote, ellei kuluttajan ole pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhe, Kaakkola sanoo.

Verkkokaupassa hinnat usein pielessä

Väärät hinnat ovat verkkokaupoissa melko yleisiä. Keväällä kuluttajariitalautakunta on ottanut kantaa kaupan sitovuuteen kolmesti:

1. Kuluttaja oli ostanut netistä 14 Aaltomaljakkoa kymmenen euron kappalehinnalla ja 22 Iittalan kartiolasia 0,51 euroa maksaneissa kahden lasin paketeissa. Nämä kuluttajan olisi pitänyt havaita virheiksi, lautakunta katsoi.

2. Testikäytössä olleessa maastopyörässä väärä hinta oli 475 euroa, oikea 3 999 euroa. Koska pyörä oli käytetty, kuluttajan ei ollut helppo havaita virhettä, ja myyjä oli sidottu kauppaan.

3. Myöskään Lego-tuotteissa ollut 20 prosentin virheellinen alennus ei riittänyt perusteeksi purkaa kauppaa.

Miehen ostamassa autossa väärän ja oikean hinnan ero oli 31 prosenttia, 16 560 euroa, eli niin paljon, että Keskon mielestä miehen olisi pitänyt nähdä se.

Nettiauto.comissa 2020 vuosimallin Tiguanien hintapyyntö on tällä hetkellä 50 000 eurosta ylöspäin. Vähän ajettuja 2019 vuosimalleja saa halvemmalla.

Vantaalaismies vetoaa valituksessaan siihen, että myyjän antamat hintatiedot oli yksilöityjä ja selvästi ilmoitettuja eikä hänellä ollut syytä epäillä virhettä – varsinkin, kun oli juuri lukenut autokaupan vaikeuksista ja siitä, että autoja saatetaan myydä tavallista suuremmilla alennusprosenteilla.

Parhaillaankin K-Caara mainostaa sivuillaan ”esittelyautojen kesäsiivousta”.

Mies pitää autoista, tuntee hyvin markkinointia ja automarkkinan pelikuvioita, mutta painottaa, ettei virhe käynyt edes mielessä. Markkinatilanne on poikkeuksellinen, ja netistä löytyy aika ajoin autoja hyvinkin edullisesti, jos esimerkiksi esittelyauto on käymässä vanhaksi.

– Tiguanin myynti on erittäin hiljaista uusien ja esittelyautojen kohdalla. Lisäksi ystäväni tarkisti, millä hinnalla osti vastaavan uuden auton viime vuonna, kun VW:llä oli highline-kampanja päällä. Auton hinnaksi jäi 44 800 euroa ilman talvirenkaita.

Kesko on toista mieltä.

– Katsomme auton hinnan eron niin suureksi, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virheellinen tieto. Erityisesti, kun uusien ja käytettyjen ajoneuvojen hinnat on erittäin kattavasti löydettävissä netistä ja siten vaivattomasti vertailtavissa keskenään, K-Caaran aluejohtaja Mikko Kröger sanoo.

– Hintojen helppo vertailtavuus on johtanut siihen, että samanlaisten autojen ilmoitushintojen poikkeama toisistaan on yksittäisten prosenttien luokkaa. Poikkeuksellisen koronaepidemian aikana autojen hinnoissa on voinut tapahtua hetkellisiä muutoksia, mutta ei näin radikaaleja hinnan alenemisia.