Finnwatch: Sup-lautojen vastuullisuudessa on parantamisen varaa

Parhaiten Finnwatchin vertailussa pärjäsivät sup-lautabrändit, joiden vastuullisuutta valvoi kolmas osapuoli. Isolla osalla uskottavaa valvontaa ei ole.

Kansalaisjärjestö Finnwatchin selvityksen mukaan sup-lautoja valmistetaan maissa, joissa on kohonnut riski työntekijöiden oikeuksien loukkaamiseen. Tästä huolimatta monet lautojen jakelijat ja maahantuojat eivät ole selvittäneet lautojen sosiaalista ja ekologista vastuullisuutta, Finnwatchin tiedotteessa sanotaan.

Selvityksessä on vertailtu 11:tä sup-lautamerkkiä. Avoimuudessa ja vastuullisuusvalvonnassa erottuivat edukseen Bestway, Aqua Marina ja Starboard. Näiden yritysten kiinalaisilla tuotantolaitoksilla vastuullisuutta valvoi kolmas osapuoli, ja auditoinneissa oli ilmennyt esimerkiksi liiallisia ylitöitä.

– Ongelmien esiin tuleminen on hyvä asia, sillä vain silloin ongelmiin voidaan puuttua. Isolla osalla sup-lautojen maahantuojista uskottavaa kolmannen osapuolen valvontaa ei kuitenkaan ole. Niissä riskimaiden työolot ovat hämärän peitossa, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti sanoo tiedotteessa.

Ilmastovastuullisuudessa pärjäsi parhaiten Starboard. Se oli laskenut koko yrityksen ja yksittäisten tuotteiden hiilijalanjälkiä. Ekologisimman tuotteen tuotanto aiheuttaa lähes 100 kiloa hiilidioksidipäästöjä eli saman verran kuin 550 kilometrin ajo bensa-autolla.

Suomessa on myynnissä monen hintaluokan sup-lautoja. Osa on halpoja, pumpattavia muovilautoja ja osa satoja euroja maksavia komposiittilautoja. Suurin osa niistä on peräisin Aasian riskimaista.