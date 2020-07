Kuvat: Kurkista sisään kalleimpiin myytäviin asuntoihin eri puolilla Suomea – tällaisia asioita arvostavat ostajat, joilla on varaa maksaa

Pelkkä koko, sijainti ja näköala ei tee asunnosta vielä kaikista halutuinta – tai arvokkainta.

Arvoasunnoilla on kiinteistönvälittäjien mukaan tällä hetkellä kova kysyntä. Ilta-Sanomat selvitti Suomen suurimmissa kaupungeissa – Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa – olevat kalleimmat myynnissä olevat asunnot.

Asunnot on rajattu asunto-osakeyhtiöihin, eli isot omakoti- ja erillistalot on jätetty tarkastelusta pois. Vielä rakenteilla olevat mutta jo myynnissä olevat uudisasunnot on nekin rajattu pois.

Asunnot on jaettu kahteen kategoriaan: ilman pinta-alarajoituksia oleviin isoihin lukaaleihin ja alle 120-neliöisiin huoneistoihin.

Kalleimmat asunnot ovat luonnollisesti pääkaupunki Helsingissä. Kaskisaaressa olevan 417-neliöisen rivitalohuoneiston myyntihinta on 3,5 miljoonaa euroa ja Kalasataman Majakka-tornitalossa olevan 115-neliöisen kerrostalohuoneiston lähes 1,9 miljoonaa euroa.

Turussa, Tampereella ja Oulussa kalleimmankin alle 120-neliöisen osakehuoneiston saa vajaalla miljoonalla eurolla.

Merkittävimmät tekijät tasokkaan asunnon hinnanmuodostuksessa ovat asunnnon koon ohella sen arvostettu ja uniikki sijainti ja asunnosta aukeavat näköalat.

HELSINKI: rivitalo 6h + k + s + tekninen tila + rantapaviljonki 417 neliötä, myyntihinta 3 500 000 euroa. Kaskisaaren rivitaloasuntoa kuvataan rauhalliseksi ja suojaisaksi, meren ympäröimäksi keitaaksi.

Vuonna 2009 valmistunut Kaskisaaren rivitaloasunto on kunnoltaan uutta vastaava.

Mitä lähempänä keskustaa palvelujen äärellä ja mitä korkeammalla ollaan, sitä arvokkaampi asunto on. Jos ikkunasta avautuu kaunis puistonäkymä tai järvi- tai merimaisema, hintaa tulee lisää.

Pelkän koon, sijainnin ja näköalan lisäksi arvoasunnossa on aina jotakin uniikkia, jota muissa asunnoissa ei ole. Niissä voi olla erityisiä kauniita yksityiskohtia esimerkiksi erkkereitä, kakluuneja tai kattokoristeita.

Arvoasunnoilta halutaan myös laatua entistä enemmän. Lattia- ja tasomateriaalit pitää olla viimeisen päälle, kodinkoneet mieluusti integroituja ja kodin varustelutasossa muutenkin tiettyä hifistelyä.

TAMPERE: rivitalo 6–7 h + kph + s + khh + 4 wc 252,5 neliötä, myyntihinta 1 590 000 euroa. Ranta-Kaarilassa Pyhäjärven rannalla sijaitseva rivitalohuoneisto on yksi Tampereen hienoimmista asunnoista.

Asunnon keittiöstä pääsee nauttimaan upeista näkymistä Pyhäjärvelle lattiasta kattoon ulottuvien ikkunoiden läpi.

– Halutaan sähköisesti avautuvia ovia ja ikkunaverhoja, kahvikonetta ja viinikaappia, kiinteistönvälitystoimisto Kotijoukkueen myyntijohtaja Jaakko Simola kertoo.

– Asunnon suunnan pitäisi olla sellainen, että aurinko paistaa iltapäivällä tai illalla. Lisäksi pitäisi löytyä paikat kahdelle autolle, yksi autopaikka ei riitä. Jos autopaikat ovat pysäköintihallissa, sinne pitää olla esteetön kulku hissillä. Lisäksi arvostetaan isoja parvekkeita tai parveketerasseja, joihin on mahdollisuus toteuttaa vaikkapa ulkoporeamme, Simola jatkaa.

Kiinteistönvälittäjä Kari Kattilakoski Snellman & Sotheby’siltä sanoo nyrkkisäännöksi sen, että arvoasunnoissa jokaista makuuhuonetta kohti pitäisi olla oma kylpyhuoneensa.

– Kylpyhuoneessa on ehkä ikkuna, spa-osastoa ja tunnelmaa. Lisäksi asunnoissa suositaan julkista ja yksityistä tilaa, eli esimerkiksi siivousvälineille on oma tilansa, Kattilakoski kuvaa.

TURKU: kerrostalo 5h + k + s + 3 kph + khh 279,5 neliötä, myyntihinta 2 297 490 euroa. Aurakadun varrelle vuonna 1898 valmistunut Verdandin talo on saneerattu täysin, ja talon helmi on kahdessa tasossa oleva iso huoneisto.

Asunnossa on kalanruotoparketti ja vaaleat pinnat. Lisäksi asunnossa on vesikiertoinen lattialämmitys ja viilennyksellä varustettu ilmanvaihtojärjestelmä.

Lisäksi ostajaehdokkaat arvostavat sitä, jos lämmitysjärjestelmänä on maalämpö ja jos lämmönjakojärjestelmä on sellainen, joka sallii ikkunat lattiasta kattoon. Ilmastointi tai muu asunnon viilennystoiminto ovat yhtä tärkeitä.

OULU: kerrostalo 5h + k + s 172 neliötä, myyntihinta 1 186 000 euroa. Kauppurienkadun varren kerrostalon kattohuoneistosta on näkymät sekä merelle että kapungin keskustaan kauppatorille.

Makuuhuoneen yhteydessä sijaitsevassa kylpyhuoneessa on poreamme ja erillinen saunaosasto.

Myös taloyhtiö saisi olla aika lailla tuore ja talo sijaita omalla tontilla. Näin päästään halvempiin asuinkustannuksiin.

– Asuinkustannukset eivät saisi nousta yli kolmen euron neliömetriä kohti. Isoissa asunnoissa on aikamoinen ero, onko asuinkustannus kaksi vai kolme euroa neliöltä kuukaudessa, Simola vertaa.

Minkälaiset ihmiset kaikista kalleimpia asuntoja sitten ostavat? Helsinkiläisen HuoneistoForumin toimitusjohtaja Jukka Ignatius jakaa ostajat karkeasti kolmeen ryhmään: liike-elämässä vaurastuneet, pitkään ulkomailla asuneet ja Suomeen palaavat sekä urheilijat.

Heillä on varaa hakea asunnosta erottautuvuutta, omaperäisyyttä, toimivuutta, seesteisyyttä – ja statustakin.

HELSINKI: kerrostalo 3h + k + rt + s 115 neliötä, myyntihinta 1 893 508 euroa. Kalasataman Majakka-tornitalon ylimmästa kerroksesta noin 130 metrin korkeudelta avautuvat upeat maisemat merelle ja ympäröiviin kaupunginosiin.

Majakassa asuntojen huonekorkeus on tavallista korkeampi, seinät ovat vaaleat ja lattiassa on tammiparketti. Jokaiseen asuntoon kuuluu lisäksi reilun 10 neliön kokoinen viherhuone.

– Ulkomailla asuneet ovat tottuneet laatuun, kansainväliseen asumisstandardiin ja väljiin tiloihin. Varttuneemmat pariskunnat haluavat myös helppohoitoisia keskusta-asuntoja arvostetuista kaupunginosista hyvistä osoitteista ja kantakaupungin vanhoista kerrostaloista, Ignatius sanoo.

TAMPERE: kerrostalo 3h + kt + s 88,5 neliötä, myyntihinta 764 000 euroa. Aivan rautatieaseman tuntumassa Itsenäisyydenkadulla sijaitsevan 18. kerroksessa sijaitsevan asunnon lasitetulta parvekkeelta on avara näky yli kaupungin.

Asunnossa olohuone ja keittiö muodostavat yhteisen ja avaran kokonaisuuden.

Myös keskustan alueella sijaitsevat uudiskohteet ovat käyneet entistä suositummiksi.

Laatuvaatimukset näkyvät myös siinä, että sikaa säkissä ei osteta.

– Ostajat eivät tee hätäisiä kauppoja. He haluavat rahalleen vastinetta, ja heillä on varaa odottaa mieluisan asunnon löytymistä. Asunnon kunnolla ei ole sinänsä suurta merkitystä, sillä asunto usein remontoidaan täydellisesti ennen muuttoa, Ignatius korostaa.

TURKU: kerrostalo 2h + k + s 116,5 neliötä, myyntihinta 850 450 euroa. Aurakadun varressa olevaan Verdandin taloon on saneerattu myös pienemmän kokoluokan asuntoja.

Verdandin talon koristeellinen porraskäytävä on saneerauksessa säilytetty ennallaan.

Ignatius sanoo tietävänsä sellaisiakin tapauksia, että Helsingistä ei ole edes löytynyt niin korkean luokan asuntoja kuin ostajaehdokkaan toiveissa olisi ollut.

Ignatius sanoo, että kaikki arvokkaimmat asunnot eivät välttämättä edes ole julkisessa myynnissä, vaan ne löytyvät ”tiskin alta”. Syykin on yksinkertainen: asuntoja ei ole hyötyä kaupata julkisesti, koska hyvin harvalla tavallisella pulliaisella on varaa heittää kolmesta miljoonasta eurosta ylöspäin rahaa arvoasuntoon.

OULU: 3h + k + kh + s 80 neliötä, myyntihinta 695 000 euroa. Rautatienkadun varressa ylimmässä 12. kerroksessa sijaitsevan asunnon erikoisuutena on todella suuri ja lasitettu kattoterassi. Myös ylimmän kerroksen jokaisesta huoneesta on upeat näkymät yli Oulun.

Osassa huoneistoa on korotettu katto, joka tuo lisää tilan tuntua.

Ne jotka kalleimpia asuntoja etsivät ja haluavat, saavat kiinteistönvälitys­toimistoissa henkilökohtaista palvelua toiveidensa mukaan.