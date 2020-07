Maalämpöpumpusta tuli vuosien piina: makuuhuone pantiin yölliseen käyttökieltoon

Meluava maalämpöpumppu on kiusannut Kiuruvedellä asuvaa perhettä vuosikaudet. Kuva Katri Bissistä vuodelta 2014.

Maalämpöpumpun melu on piinannut Kiuruvedellä asuvaa perhettä, jonka omistaman asunnon makuuhuone on nyt asetettu yölliseen käyttökieltoon.

Harvan perheen makuuhuone on käyttökiellossa öisin. Kiuruvetisen perheen kerrostaloasunnon makuuhuone sellaisessa on. Ylä-Savon sote -kuntayhtymä laittoi lopulta makuuhuoneen käyttökieltoon, sillä seinän takana oleva maalämpöpumpun melu on tehnyt perheen elämästä jo vuosien ajan täyden helvetin.

– Ääni on sellaista, jota pitivät vanhat korkeajännitelinjojen muuntajakopit, kun meni aivan niiden viereen. Sellaista jatkuvaa huminaa, perheen äiti Katri Biss kertoo.

Matala, tajuntaan painuva jumputus vaivaa erityisesti yöaikaan, kun talo muuten hiljenee. Maalämpöpumpun tuottaman huminan äänitaso on 50 hertsiä ja melutaso makuuhuoneessa on mittausten mukaan enimmillään 51,5 desibeliä. Makuuhuoneen melutaso ei saisi ylittää 44 desibeliä.

– Kun ensimmäiset vuodet nukuttiin kaikesta huolimatta makuuhuoneessa, niin aamulla herätessä koko elimistö oli kuin lamaantunut. Oli sellainen veltto, voimaton olo. Sitä voisi sanoa ääniaseeksi, Biss kuvailee kotinsa ongelmia.

Perheen piinan uusimmasta käänteistä kertoi aiemmin Iisalmen Sanomat.

Maalämpö toi ongelmat

Perhe osti vuonna 1975 rakennetusta parinkymmenen huoneiston kerrostalossa oman kodin vuonna 2006. Ongelmat alkoivat, kun taloyhtiö otti vuonna 2013 käyttöön maalämmön. Pumppu asennettiin taloyhtiön tiloihin aivan perheen makuuhuoneen seinän taakse.

– Ongelmat alkoivat heti, kun ne asentajien koneet poistuivat tontilta.

– Taloyhtiö väittää tehneensä korjauksia, mutta ei siellä mitään ole tehty ongelman poistamiseksi. Samat matalataajuusongelmat siellä ovat olemassa yhä, joista me silloin heti vuonna 2013 valitimme, Katri Biss kertoo.

Perhe kokee, ettei taloyhtiön taholta ole asiaa otettu tosissaan.

Vuosien saatossa asunto-osakeyhtiö on tuomittu maksamaan perheelle korvauksia meluhaitasta 7 000, mutta käräjäoikeuden vuoden 2016 tekemä päätös ei pyyhi ongelmia olemattomiin.

– Taloyhtiön taholta meitä ei ole otettu missään vaiheessa tosissaan. On vain sanottu, että vika on korvien välissä. En tiedä, johtuuko tämä kaikki siitä, että olimme taloon muuttaessa ainoa nuori perhe ja kaiken lisäksi vielä venäläisiä, Katri Biss pohtii.

– Ei voi olla totta, että kuukaudessa rakennettua maalämpöä ei saada seitsemässä vuodessa korjattua. Olemme olleet vuosien aikana yhteydessä asioihin perehtyneisiin asiantuntijoihin, ja he ovat kertoneet, että asiat olisi korjattavissa. Taloyhtiö ei vain halua tehdä mitään asian eteen,

Taistelu jatkuu

Perheen taistelu asuntonsa saamiseksi jälleen ihmisasunnoksi kelpaavaksi on kestänyt jo seitsemän pitkää vuotta. Kuntayhtymän määräämä makuuhuoneen öinen käyttökielto on yksi virstanpylväs pitkässä väännössä, mutta yhä edelleen se varsinainen ongelma on korjaamatta.

Lapsiperheen mitta tuli kuitenkin viime talvena täyteen.

– Me päätimme ostaa edullisen talon, johon pääsimme muuttamaan. Voimat olivat ihan loppu, pelkkä ajatuskin asunnossa asumisesta lamaannutti.

Emme pystyneet siellä enää elämään, selvittää Katri Biss kyyneleitä nieleskellen.

Vaikka taloyhtiö saisi huoneiston jossain vaiheessa jälleen asumiskuntoon, takaisin perhe ei ole enää muuttamassa.

– Meidän ongelmia ei ole haluttu ottaa todesta, enkä minä voi siellä enää koskaan asua. Asuntoa vain ei kukaan osta ennen kuin ongelma on saatu ratkaisua, Katri Biss toteaa.

Ilta-Sanomien perjantaina iltapäivällä tavoittama asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa.

Harvinainen toimenpide

Ylä-Savon sote -kuntayhtymän ympäristöterveystarkastaja Mikko Piippo on vuosien saatossa perehtynyt tapaukseen useaan otteeseen ja tuntee ongelma-asunnon meluhaitat hyvin.

– Harmittavan pitkään tämän tapauksen selvittäminen on kestänyt. Siellä on vuosien aikana tehty paljon toimenpiteitä, kuten vaihdettu pumppu ja lisätty äänieristystä, mutta niillä ei ole saatu ongelmaa korjattua, Piippo kertoo tapauksesta.

– Siellä on tietty taajuus ongelmana, ja ne ongelmat tuntuvat nimenomaan makuuhuoneessa. Maalämpölumpun äänitasoon vaikuttavat myös muun muassa ulkolämpötila, joten melutaso vaihtelee myös ajallisesti, Mikko Piippo toteaa.

Vaikka viranomainen on asettanut kerrostaloasunnon makuuhuoneen öiseen käyttökieltoon, kuntayhtymän virkamiehet eivät lähde tekemään pistokokeita siitä, noudatetaanko käyttökieltoa.

– Päätöstä ei ole asumisen suhteen tarkoitus alkaa valvomaan. Tämä lautakunnan päätös vaikuttaa osaltaan huoneistonomistajan ja taloyhtiön välisiin neuvotteluihin. Vaikka toimenpiteitä kiinteistössä on jo tehty paljon, tämä päätös on viesti siitä, että asia pitää saattaa nyt vihdoin kuntoon, ympäristöterveystarkastaja Mikko Piippo korostaa.