Mikä on Suomen paras taukopaikka? Tässä on kolme helmeä kesä-Suomesta

Taloussanomat poimi kolme erilaista taukopaikkaa, joissa voisi vaikka tänä kesänä piipahtaa automatkan varrella. Onko suosikkisi jokin näistä vai jokin muu? Ota kantaa.

Kesälomakausi on nyt vilkkaimmillaan, ja Suomen teillä liikkuu mökkeilijöiden lisäksi paljon matkailukohteita koluavaa porukkaa – myös kotimaata ja sen matkailukohteita vähemmän tuntevia lomailijoita.

Kun nälkä ja jano yllättävät tien päällä, yksi kysymys nousee ykköseksi: Missä kannattaa pysähtyä? Mukavien taukopaikkojen etsimiseen kannattaa käyttää hetki, sillä Suomi on pullollaan sympaattisia kahviloita, ravintoloita, käsityömyymälöitä ja majoitusta.

Moni kaipaa tunnelmaa, persoonallisuutta ja yrittäjän kädenjälkeä, jotakin uutta ja yllättävää, piristystä.

Parhaista taukopaikoista puhutaan vilkkaasti netin keskustelupalstoilla, ja niille on jopa oma vinkkisivusto Way.fi. Sivustolla on liki 1 500 kohdetta, joita yhdistää yrittäjävetoisuus, omintakeisuus tai esimerkiksi pitkä historia.

Sivustoa ei ylläpidetä enää aktiivisesti, mutta ei sitä olla poistamassakaan, it-yrittäjä Veli-Matti Luukkainen kertoo. Osassa kohteista tiedot voivat olla vanhentuneita.

Kesäisin sivustolla on yhä jopa 2 000–3 000 kävijää päivässä. Luukkainen on sivuston kautta saanut asiakkuuksia Way.fin kohteiden nettipalveluista ja saa yhä, mutta yrittäjävetoisten taukopaikkojen mainostaminen on ollut hänelle myös periaatteellisesti tärkeää.

Toiset taas tykkäävät ketjuvetoisesta mallista ruokakauppoineen ja hampurilaisketjuineen, sillä ne ovat tuttu, turvallinen ja helppo vaihtoehto autossa istumisesta uupuneelle.

Paljon Suomen taukopaikkoja koluava Luukkainen tunnistaa ihmisten kaipuun omaleimaisille taukopaikoille. Usein kaipuu jää puheen tasolle. Jotkut vieroksuvat ABC-liikenneasemia, mutta kurvaavat sinne kuitenkin, Luukkainen huomauttaa.

Taloussanomat esittelee kolme omaa vaihtoehtoa taukopaikoista.

1. Tukkilaishenkeä viitostien varrella

Jos lomareitti suuntautuu Järvi-Suomeen, viitostieltä parin kilometrin päässä Mäntyharjulla, Miekankoskella, autoilija voi nauttia mummolan tuvan tunnelmista, aidossa tukkilaisympäristössä kahden järven välissä.

Kahviossa tehtiin ennen vanhaan ruokaa uittomiehille. Museo kertoo puutavaran uittotyöstä Kymijoen tehtaille. Paikalla on myös käsityöpaja, kirppis, majoitusta sekä koskikalastusta ja kanootinvuokrausta.

Kahvila on avoinna joka päivä kello 10–20, ja myös viikonloppuisin on tuoretta kotileivonnaista. Karjalanpiirakkamme on ollut vuosia ykköstuotteemme, isäntä Tapio Sinkko kehaisee.

Kahviossa tehtiin ennen vanhaan ruokaa uittomiehille.

Sinkon ja hänen vaimonsa Marja Kousan pyörittämä juhla-, pito- ja tilausruokapalveluyritys on toiminut 20 vuotta, tilauksesta ympäri vuoden.

– Olemme huomanneet, että kahvilan on tärkeää olla auki joka päivä ja niin, että aukioloajat ovat samat.

Miekankosken kahvilan Tapio Sinkko ja Marja Kousa iloitsevat asiakkaiden paluusta vaikean kevään jälkeen.

Koronan takia pitopalvelutoiminta tyssäsi kokonaan. Ylioppilasjuhlia on elokuussa, osa siirsi juhlatilauksensa jo ensi kesään. Toukokuussa kahviosta myytiin mukaan tuotteita viikonloppuisin.

– Nyt kesäkuussa kun myös sisätilat avautuivat, voi sanoa että asiakkaita on ollut edelliskesien tapaan. Kun ulkomaille ei oikein pääse, kesämökeille tullaan entistä pidemmiksi ajoiksi. Ja ihmiset ovat huomanneet, kuinka lämmintä voi Suomessakin olla.

– Meillä on paljon vuosien varrelta enemmän tai vähemmän tutuksi tulleita mökkimatkalaisia. Päälle satunnaisia viitostien kulkijoita ja paikallisia tietysti myös. Myös ystävyyssuhteita on solmittu asiakkaisiin vuosien varrelta.

2. Shoppailua Turku-Helsinki-moottoritien varrella

Design Hillin yrittäjä Anu Pelander istutti pelargonioita ja yrttejä uudelle sisäterassille. Se lisää asiakaspaikkoja Halikossa, Turun moottoritien varrella olevalle design-brändien myymälälle ja kahviolle, jonka suosio on viime vuodet noussut tasaisesti.

Pelanderit viimeistelivät heinäkuussa aukeavaa uutta sisäterassia.

Design Hillissä poikkeaa nykyään noin 150 000 asiakasta vuosittain. Se on kova luku pieneltä perheyritykseltä, jonka markkinointi on hoitunut pääasiassa somen ja puskaradion kautta.

– Olemme tässä erittäin vilkkaan rannikko- ja saaristoreitin varrella Helsingin ja Turun puolivälissä. Teijon kansallispuisto vetää ihmisiä, Pelander selittää kävijämäärää.

– Kun Uusimaa avautui, näki selvästi miten ihmiset lähtivät liikkeelle. Kesäkuu on ollut ihan mahtava. Olemme tehneet kaikkien aikojen parhaan kuun, vaikka viime vuoden kesäkuukin oli hyvä. Toivotaan että tilanne jatkuisi hyvänä, ilo ja helpotus näkyy ihmisissä.

Myymälässä on kotimaisia ja skandinaavisia lifestyle-brändejä sekä ulkomaisia merkkituotteita, kosmetiikkaa, hius- ja askartelutuotteita, matto-outlet ja stailauksessa olleiden kalusteiden out-let. Leipomoa on laajennettu. Myynnissä on myös lähituottajien tuotteita ja käsintehtyä suklaata.

Kahviopäällikkö Maria Laine Design Hillin uusitussa kahviossa.

– Myymälämme sydän on palvelukahvila ja tietysti meidän osaava henkilökunta, miehensä Tony Pelanderin kanssa Design Hilliä pyörittävä Pelander kertoo.

3. Vaskikelloja ja grillausta nelostiellä

Nelostien varren ravintola Vaskikello on taukopaikkojen klassikko jo vuodesta 1973. Yrittäjä Lassi Rönkkö on pitänyt Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhäjärvellä sijaitsevaa ravintolaa vaimonsa Kaisa Rönkön kanssa 27 vuotta.

Paikan erikoisuus on kellokokoelma. Kun Suomi sulkeutui keväällä eikä ravintolaa saanut pitää auki, Vaskikellossa pestiin kelloja. Paljon. Nykyisin erikokoisia vaskikelloja on yli 2 000, mikä tekee paikasta tiettävästi maailman suurimman yksityisen vaskikellokokoelman.

Paikalla on myös kylmäasema ja pieni kellovalimo.

Lassi ja Kaisa Rönkkö ovat vetäneet Vaskikelloa vuodesta 1993. Lassi Rönkön isä osti konkurssiin ajautuneen rähjäisen paikan aikanaan pankilta.

Myynnin suhteen tilanne on toki valoisampi kuin keväällä, mutta jäänyt edelleen päivästä riippuen 30–60 prosenttia aiemmilta vuosilta. Kesätyövoimaa on karsittu.

– Miinuksella olemme vielä rankastikin, mutta onneksi pankki on tullut apuun.

Asiakasmääriä on koko 2010-luvulla rokottanut aivan viereen noussut ABC-huoltoasema.

– Liikennemäärät ovat mitä ovat, ei ABC niitä lisää vaikka väitettiin alussa. Kukaan ei tänne tai sinne varta vasten tule.

– Sisulla eteenpäin. Kun en tätä tähänkään mennessä ole saanut lopetettua, niin en kai siten sitä nytkään saa tehtyä. Päivä kerrallaan, tekemistä kyllä riittää.

Rönköt ovat hakeneet koronatukea, mutta rahaa ei ole vielä tullut. Ikävä yllätys oli, kun he huomasivat, että Vaskikello ei olekaan toimialaluokituksena ravintola vaan huoltamo eikä tukea siksi tulekaan automaattisesti.

Ruoka on Vaskikellossa tuhtia ja konstailematonta. Listalla pidetään myös tietyt paikan klassikot, kuten oopperaleipä ja poronkäristys.

– Meillä ei hirveästi ole uusien ruokatrendien perässä juostu. Lihaa on tarjolla paljon, vaikka siitä eivät nykyään kaikki tykkää, Rönkkö sanoo.

Asiakkaille Rönkkö järjestää iltoja, jolloin grillissä tirisee vaikkapa possua.

– Ideana on, että syödä saa niin paljon kuin jaksaa.

