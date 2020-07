Poikkeusajan yhtiökokoukset kummastuttivat – ”Moni olisi halunnut tentata, miksi yhtiötä loppuivat rahat kesken”

Pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset piti tänä keväänä järjestää poikkeusjärjestelyin. Lain kirjain ehkä täyttyi, mutta salkunhoitajat löytävät paljon puutteita yhtiöiden toiminnasta.

Pörssiyhtiöt eivät selvinneet täysin puhtain paperein tämän vuoden poikkeuksellisista yhtiökokousjärjestelyistä. Suurin ongelma tähän juttuun haastateltujen salkunhoitajien mielestä oli dialogin puute.

Lähitapiolan varainhoidon salkunhoidosta ja vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Outi Kalpio muistuttaa, että yhtiökokous on virallinen elin, jossa tehdään yhtiötä koskevat päätökset. On tärkeää, että osakkeenomistajilla on siellä mahdollisuus kuulla yhtiön johdon perusteluita, haastaa heitä ja päästä äänestämään asioista.

– Yhtiökokous on merkityksellinen päätöksentekofoorumi eikä mikään läpihuutojuttu.

Tänä vuonna monet yhtiöt eivät kuitenkaan pystyneet järjestämään mahdollisuutta kysyä asioita reaaliaikaisesti etänä. Moni yhtiö kertoi, että asioista voi lähettää etukäteen kysymyksiä.

Yhtiökokouksissa harvoin on niin merkittäviä asioita päätettävinä, että siellä tarvitsee jännittää äänestystuloksia. Tärkeimmistä asioista on sovittu jo isoimpien omistajien kesken etukäteen.

Siksi yhtiökokousten mielenkiintoisin anti on vuorovaikutus.

Taalerin osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä kertoo, että usein yhtiökokouksissa osakkeenomistajien yllättävät kysymykset voivat kertoa jotain kiinnostavaa. Vaikkapa siitä, että kuinka hyvin yhtiön johto on perehtynyt asioihin.

– Tällainen vuorovaikutus on kokonaan loistanut poissaolollaan.

Fortumissa jäi ympäristökeskustelu käymättä

Heikkilä kertoo, että esimerkiksi energiayhtiö Fortumin yhtiökokouksessa olisi noussut käsiteltäväksi ympäristöjärjestö WWF Suomen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

– Se esitys ei olisi mennyt läpi, mutta olisi aiheuttanut keskustelua. Olisi tullut esille se toinen kanta, että yhtiö aikoo ajaa pitkällä tähtäimellä hiilitasetta alas. Tällainen keskustelu ja debatointi on aina hyödyllistä.

Heikkilä huomauttaa, että monelle yksityissijoittajalle yhtiökokous on ainut mahdollisuus tavata ja haastaa yhtiön johtoa.

– Meidän salkunhoitajien etu on, että keskustelemme yhtiöiden johtajien kanssa aika säännöllisesti.

Vastattiinko kysymyksiin ja missä?

Pörssiyhtiöillä oli kirjava käytäntö myös kysymysten etukäteen esittämisen suhteen.

Vaikka kysymyksiä olisi lähettänyt etukäteen, saatavilla ei ollut oikein selvää tietoa, että missä niihin vastataan. Lähitapiolan Kalpio kertoo, että osa yhtiöistä kertoi vain, että niihin löytyy vastaus yhtiön verkkosivuilta.

FIM Fenno -rahaston salkunhoitaja Juha Varis kertoo, että esimerkiksi Nokian yhtiökokouksessa vastattiin vain yhteen etukäteen lähetettyyn kysymykseen.

– Se on tosi vähän. Moni olisi halunnut tentata, että miksi yhtiöltä loppuivat rahat kesken eikä osinkoa jaettu.

Kalpio ihmettelee, että monet isotkin yhtiöt lähettivät vain etukäteen nauhoitetun videon. Erityisen oudolta tilanne näytti, jos itse yhtiö oli erikoistunut tietoliikenneteknologiaan.

– Se herätti vähän hämmennystä, että Nokia ei saanut paikan päältä oikein mitään suorana ja yhtiön johdon kommentitkin olivat ihan tyhjiä, Varis sanoo.

Kalpio kertoo, että muutamat yhtiöt eivät edes virallisesti kertoneet, että kysymyksiä voi lähettää etukäteen yhtiökokoukseen.

– Jos sitten sattui löytämään jonkun sähköpostiosoitteen, pystyi lähettämään kysymyksiä.

Isotkin linjaukset jäivät haastamatta

FIM:n Varis nostaa esiin myös sen, että joissakin yhtiöissä oli tehty isoja muutoksia viimeisen vuoden sisään.

– Parissa yhtiössä on itsellä ja monilla osakkeenomistajilla tyytymättömyyttä tehtyihin päätöksiin. Olisi ollut hyvä tuulettaa niitä fiiliksiä ja haastaa toimivaa johtoa, että miksi niitä päätöksiä on tehty. Itsekin olisin mennyt pariin yhtiökokoukseen, jotta olisin kuullut vastauksia.

Kalpio puolestaan mainitsee, että tänä vuonna yhtiökokouksissa piti ensimmäistä kertaa käsitellä ylimmän johdon palkitsemiskäytäntöä. Tämä EU-direktiivin tuoma muutos velvoittaa yritykset tuomaan yhtiökokoukseen neuvoa-antavan äänestyksen toimielintensä palkitsemispolitiikasta vähintään neljän vuoden välein.

– Nyt näiden asioiden käsittely jäi vaisuksi. Jos jokin uusi asia tuodaan kokoukseen, niin olisi ollut toivottavaa, että sitä käsiteltäisiin enemmän kuin 30 sekuntia.

Lähitapiola kertoi kesäkuussa tiedotteessa, että sen varainhoito lähetti ennakkoon tarkentavia kysymyksiä noin kymmenelle yhtiöille. Näistä valtaosa koski palkitsemispolitiikkaa.

Etäosallistumisen toivotaan jatkuvan ensi keväänä

Salkunhoitajilta löytyy myös ymmärrystä yhtiöitä kohtaan. Koronavirus eteni vauhdilla ja pakotti yhtiöt reagoimaan nopeasti. Poikkeukselliset yhtiökokousjärjestelyt vaativat osin myös lainsäädännön päivittämistä.

– Yhtiökokoukset on saatu jotenkin hoidettua niin kuin moni muukin asia näissä poikkeusoloissa, Taalerin Heikkilä sanoo.

Kaikki haastatellut salkunhoitajat toivovat, että yhtiökokouksissa päästäisiin jo ensi keväänä normaaliin päiväjärjestykseen. Tai oikeastaan niin sanottuun uuteen normaaliin.

Salkunhoitajat nimittäin uskovat, että jatkossa yhtiökokouksissa yleiseksi tavaksi tulee jonkinlainen hybridimalli, jossa ainakin osa kokouksesta on mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä.

Kalpio sanoo, että etänä äänestämisen lainsäädäntö vaatii vielä hieman muuttamista monissa maissa. Joissakin maissa, kuten Yhdysvalloissa etänä osallistuminen on jo käytössä.

– Luulen, että ajan myötä äänestäminen etänä tulee useimmissa maissa mahdolliseksi. Tämä koronavirustilanne herätti kehityksen uudestaan vauhtiin.