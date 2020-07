Tarjoushaukka Jorman postilaatikko täyttyi alemainoksista: ”Ei tämä ihan normaalia ole”

Tuuri-sarjasta tunnettu Jorma Sepponen on itse välttänyt ostelua korona-aikana, mutta toivoo, että nyt ostettaisiin jo ihan yrittäjien tukemisenkin vuoksi.

Koronapandemia on aiheuttanut huomattavan tarjousaallon, ja sen huomaa myös tarjoushaukkanakin tunnettu Jorma Sepponen.

Sepponen on tullut tunnetuksi muun muassa tositv-ohjelma Tuurista. Sepponen löytää arkitilanteessakin hyvät tarjoukset ja edut, mutta koronan myötä niitä ei juuri tarvitse metsästää.

– Mielenkiinnosta laskin, että tänään on tullut kuusi mainoslehteä. Niissä on a4-kokoisia tarjouksia yhteensä 51 sivua ja a3-kokoa kahdeksan sivua. Näiden lisäksi tarjouksia on tietysti sanomalehdessä. Ei tämä ihan normaalia ole, Sepponen kertaa.

Sepponen sanoo, että jopa apteekit ovat ryhtyneet hintakilpailuun, vaikka usein luullaan, etteivät ne hinnoilla kilpaile.

Lisäksi alennuksia saa niin vaatteista, kuntoilutuotteista, huonekaluista kuin kosmetiikastakin. Alennuksia on korona-aikana saanut jopa edellisistä alennuksista. Nyt on siis säästäjän kannalta onnen päivät ja varsinkin kalliimmista tuotteista voi saada normaalia isompia alennuksia, kun yritykset tyhjentävät varastojaan.

Alennukset ovatkin nyt Sepposen mukaan erityisen hyviä, sellaisia joita nähdään usein esimerkiksi Black Fridayn aikana.

Sepponen on itse ollut pandemia-aikana erityisen varovainen, eikä juuri olekaan kaupoissa käynyt. Näin ollen hän ei ole pystynyt täysimääräisesti hyödyntämään alennuksia, sillä normaaleissa ruokakaupoissa niitä ei ole vielä näkynyt.

Netin kautta hän tilasi talvella kuntolaitteeksi juoksumaton.

– Ne ovat usein kalliita, mutta kyllä niistäkin alennuksia saa. Matto on ollut korona-aikana mukava piristys.

Mikäli haluaa säästää, Sepponen kehottaa lukemaan alennuksia läpi. Kannattaa vertailla alennusprosentteja, mutta ei lumoutua niistä. Joskus alennusprosentti voi olla kova, mutta lähtöhinta tai toimitusmaksu muita verrokkeja kalliimpi.

Kun alennuksia on paljon, ne kannattaa silmäillä normaalia tarkemmin, jotta löytää niistä varmasti parhaimman.

– Netistä tilatessa toimituskulut pitää aina katsoa ja lisätä hintaan. Monesti lähikaupoista voi saada tuotteen loppujen lopuksi halvemmalla.

Sepponen muistuttaa, että vaikka kuluttajille ankara kilpailu ja toinen toistaan huimemmat alennusprosentit ovatkin ilahduttavia, eivät jatkuvat alennusmyynnit ole hyväksi.

– Minua pelottaa talouden ja kauppojen puolesta tämä tilanne.

Sepponen toivookin, että kaikki joilla on mahdollisuuksia tukea yrittäjiä, tekisivät sen mahdollisimman pian. Samalla voi säästää suuremmista ostoksista, jos sellaisille on tarvetta.

Sepponen uskaltautui torstaina Tuuriin kesäostoksille.