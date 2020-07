Main ContentPlaceholder

Korvaako kotivakuutus, jos myrsky kaataa puun talon päälle? Nämä seikat kannattaa tarkistaa omasta sopimuksesta

Vakuutusyhtiöiden määritelmät myrskystä eivät ole yhteneväisiä. Vakuutusehdot kannattaa käydä läpi, jos pohtii, millaisia luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja kotivakuutuksesta korvataan.

Vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot eivät ole mitenkään yhteneväisiä, kun kyseessä on myrsky. Yhtiöillä on erilaisia määritelmiä sille, minkälaisia myrsky- tai luonnonilmiövahinkoja korvataan. Myös kotivakuutuksen laajuudella on merkitystä.