Loppukevään pörssiralli oli historiallinen – ”Markkinoille palasi järki”

New Yorkin pörssissä käytiin ensimmäistä kertaa sitten koronakriisin kauppaa paikan päällä toukokuun lopussa.

Osakkeiden arvot nousivat Yhdysvalloissa huhti–kesäkuussa nopeimmin 20 vuoteen. Sijoittajat laittoivat rahojaan erityisesti riskipitoisimpiin osakkeisiin. Kovasta pörssirallista huolimatta salkunhoitaja Janne Lähdesmäki Aktialta kokee järjen palanneen markkinoille.

Päättynyt toinen vuosineljännes oli monella tavalla erikoinen. Pörsseissä aika jää historiaan poikkeuksellisen elpymisen aikana.

– Tämä oli yksi historian vahvimpia neljänneksiä. Näimme alkuvuodesta poikkeuksellisen laskun, jota seurasi poikkeuksellinen nousu, kertoo OP:n senioristrategi Kim Gorschelnik uutistoimisto Startelille.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa laaja S&P 500 -indeksi kohosi huhti–kesäkuussa reilut 17 prosenttia, mikä oli suurin nousu yhdessä neljänneksessä 20 vuoteen. Euroopassa laaja Stoxx 600 -indeksi nousi lähes 13 prosenttia ja Helsingissä yleisindeksi OMXH nousi noin 17 prosenttia.

Reaalitaloudessa nousu ei kuitenkaan vielä alkanut huhtikuussa, koska koronakriisi oli silloin Euroopassa ja Yhdysvalloissa synkimmillään. Monet maat ja keskuspankit olivat kuitenkin julkaisseet jo talouden elvytystoimia.

Maiden ja keskuspankkien uudet elvytystoimet ruokkivat osakkeiden hintojen nousua. Osin tämä nousu selittyy sillä, että muualtakaan ei tuottoja tahdo saada.

Työeläkeyhtiö Elon arvopaperisijoituksista vastaava johtaja Jonna Ryhänen kertoo sähköpostitse, että koska Yhdysvaltojen korot ovat painuneet historiallisen alhaalle, oli sijoittajilla tarve hakea tuottoa riskipitoisimmista kohteista eli osakkeista.

Aktialla erityisesti suomalaisiin ja pohjoismaisiin yhtiöihin erikoistunut salkunhoitaja Janne Lähdesmäki muistuttaa, että jo ennen koronaa erityisesti institutionaaliset sijoittajat tuskailivat vaihtoehtojen puutetta, koska korkotasot olivat niin matalalla.

– Korona on vain pahentanut vaihtoehtojen puutetta, Lähdesmäki kertoo.

Sykliset osakkeet kiinnostivat huhti–kesäkuussa

Koronaviruksen leviäminen on vaikuttanut eri tavalla eri aloilla. Kun pörssikurssit sukelsivat helmi–maaliskuussa, sijoittajat hakivat turvaa sellaisten yhtiöiden osakkeista, jotka eivät kärsisi niin paljon.

Huhti–kesäkuussa tarina on ollut toinen.

– Sykliset sektorit ovat nousseet voimakkaasti. Ei siinä sinällään mitään kauhean yllättävää ole. Sykliset alat tulivat voimakkaammin alas ensimmäisellä vuosineljänneksellä, Gorschelnik sanoo.

Gorschelnik kertoo, että toimialoista esimerkiksi teollisuushyödykkeiden, kemianteollisuuden, perusteollisuuden, autoteollisuuden ja teknologiayhtiöiden osakkeet ovat kallistuneet selvästi. Sen sijaan turvallisimmiksi koetut osakkeet ovat toipuneet jonkin verran hitaammin.

Sykliset osakkeet koetaan perinteisesti riskipitoisemmiksi osakkeiksi. Gorschelnik ei silti koe, että sijoittajat olisivat nyt nostaneet riskejä voimakkaasti. Lähtötaso osakkeilla oli nimittäin sen verran matala.

Gorschelnik kehottaakin katsomaan asiaa vähän enemmän taaksepäin, vuoden alun tasoihin. Laaja eurooppalaisia osakkeita mittaava Stoxx 600 -indeksi on edelleen vuoden alusta runsaat 13 prosenttia miinuksella. Tämän indeksin sisällä teollisuusyhtiöt laskivat 15 prosenttia, autoteollisuuden yhtiöt 23 prosenttia ja matkailualan yhtiöt 38 prosenttia.

Vaikka moni analyytikko on ihmetellyt voimakkaita kurssinousuja, arvioi Aktian Lähdesmäki edellistä kolmea kuukautta kuitenkin rauhoittumisen aikana.

– Markkinoille palasi järki sen maaliskuun paniikin jälkeen. Sijoittajat alkoivat ymmärtää, että kaikille toimialoille tilanne ei ole katastrofi ja toisille tämä tilanne on paljon pahempi kuin edellinen finanssikriisi.

Yhdysvaltojen nousu selittyy teknologiayhtiöillä

Yhdysvalloissa osakkeet nousivat suurimman osan huhti–kesäkuusta enemmän kuin Euroopassa. Tämä selittyy asiantuntijoiden mielestä sillä, että Yhdysvalloissa on enemmän lääkeyhtiöitä sekä ennen kaikkea teknologiayhtiöitä.

– Globaalisti informaatiosektori on selkeästi yksi voittaja. Nyt on kysyntää erilaisille etäyhteyksille ja tapaamisalustoille. Kun dataliikenne on kasvanut, tarvitsevat yhtiöt myös laitteita, Lähdesmäki sanoo.

Teknologiayhtiöiden nousun näkee myös Euroopassa, jossa Stoxx 600 -indeksin sisällä teknologiayhtiöt kallistuivat huhti–kesäkuussa lähes 27 prosenttia. Vuoden alustakin nousua on kertynyt 5,4 prosenttia.

Lähdesmäki muistuttaa, että laajassa S&P 500 -indeksissä parhaiten menestyvät yhtiöt ovat teknologiayhtiöitä.

– Yhdysvalloissa esimerkiksi S&P 500 -indeksi on todella paljon vinoutunut isoihin teknologiayhtiöihin. Valitettavasti Euroopassa ei saatu syntymään yhtä paljon isoja teknologiayhtiöitä.

Parin viime viikon aikana Yhdysvalloissa osakemarkkinat ovat kuitenkin menestyneet Eurooppaa heikommin. Syynä on se, että maassa virus on alkanut uudelleen levitä, kun puolestaan Euroopassa virustilanne on pääosin hyvin hallinnassa.

Myös se vaikuttaa, että monet isot yhtiöt ovat kertoneet lopettavansa mainostamisen Facebookissa.

Koronakriisi oli finanssikriisi turbovauhdilla

Koronakriisiä on yritetty jonkin verran verrata aiempaan finanssikriisiin. Lähdesmäen mielestä ensimmäinen ero tulee nopeudesta. Finanssikriisissä osakkeiden hinnat tulivat alas noin 60 prosenttia, mutta se tapahtui puolessatoista vuodessa.

– Kun helmikuussa osakemarkkina alkoi oireilla, siinä pikakelattiin finanssikriisi yhdessä kuukaudessa. Osakemarkkinat tulivat alas noin 40 prosenttia. Voi sanoa, että markkinoilla oli välillä täysi paniikki. Esimerkiksi korkomarkkinoilla hävisi koko likviditeetti pahimpana aikana.

– Kyllä se aika jää mieleen omalla salkunhoitouralla ei niin kivana aikana.

OP:n Gorschelnik muistuttaa, että kriisin syyt ovat täysin erilaiset kuin edellisessä finanssikriisissä. Koska kriisi alkoi talouden ulkopuolelta, osakkeiden hintoja eivät ole heilutelleet niinkään yhtiöiden tilanteet, vaan koronaviruksen eteneminen ja elvytystoimien suuruus.

– On tässä vaikeusastetta ollut. Aika paljon olemme joutuneet miettimään, että miten elvytystoimet vaikuttavat eri omaisuuslajien hinnoitteluun.

Tällä hetkellä oletuksena markkinoilla on, että pahin tilanne olisi takana ja yhtiöiden tulosromahdus olisi pahin toisella vuosineljänneksellä.

– Osakemarkkina aika pitkälti hinnoittelee osakkeet jo ensi vuoden tulosten perusteella.