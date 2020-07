Tällaisia koteja saa miljoonalla eurolla: 62 neliön asunto, kartanotila, hulppea talo uima-altaineen...

Mitäpä jos voisit käyttää miljoonan uuteen kotiin? Saako sillä hinnalla unelmansa toteen?

Miljoonan euron ja sen ylittävät kodit ovat aina erikoiskohteita, sanovat kiinteistönvälittäjät. 1–1,1 miljoonan euron hintapyynnön koteja oli esimerkiksi Etuovi.comissa alkuviikosta myynnissä 44 kappaletta.

Oikotie.fissä miljoonan euron koteja oli pari.

Miljoonakodit keskittyvät vahvasti Helsinkiin ja Espooseen sekä pariin suurimpaan kaupunkiin. Helsingissä niistä sijaitsee 20 ja Espoossa kahdeksan. Maaseudulla samalla rahalla irtoaa jo jopa kokonaisia tiloja.

Miljoona-asuntojen neliöissä on hurjia eroja. Esittelyssä on parhaillaan Helsingin Kalasataman uudiskohde, jossa huimaava on maiseman lisäksi neliöhinta. Miljoonan euron asunnossa neliöitä on vain 62, viherhuoneen kanssa 67,5 .

Rakennusliike SRV:n myymä asunto-osakeyhtiö Helsingin Redin Loisto valmistuu arviolta ensi vuoden marraskuussa Majakka-tornin viereen.

Loisto-kaksion neliöhinta kohoaa 15 000 euroon. Rahalla saa näkymien lisäksi käyttöönsä taloyhtiön monet yleiset tilat, kuten saunan, klubitilan, vierashuoneen ja kuntoilutilan.

Myös Helsingin ydinkeskustan arvokadulla Bulevardilla, Korppikotkan kortteliin saneerattavista asunnoista löytyy yksi 15 000 euron neliöhinnan miljoona-asunto, 70 neliön kolmio.

Entä mistäpä miljoonalla saa eniten tilaa?

Turussa puuverhoillusta rivitalosta saisi samalla rahalla neljä asunto- tai toimistohuoneistoa. Asuinpinta-alaa on yhteensä 562 neliötä.

Tampereella julkisessa myynnissä on pari miljoonakotia, muun muassa 129 neliön kattohuoneisto Posteljooninpuiston kupeessa sekä ylellinen lähes 300 neliön kivitalokoti isolla tontilla Hakametsän kaupunginosassa.

Tampereella miljoonalla eurolla saa asumismukavuutta neljässä kerroksessa.

– Miljoonan euron asunnot ovat aina siinä mielessä erikoiskohteita, että kun esimerkiksi Tampereesta ja Pirkanmaasta puhutaan, niitä tulee vuosittain myyntiin vain noin 20–40, kiinteistönvälittäjä Toni Heikkilä Huom!-ketjusta kertoo.

Ostajakunta on rajallinen, ja sen mukaisesti myyntiajat voivat pitkittyäkin. Uusi omakotitalo on aina helpompi myydä kuin vaikka satavuotias kiinteistö.

Tampere on kasvualue. Yhä enemmän liikkeellä tuntuu olevan ostajia, joilla on rahaa melko hinnakkaisiinkin asuntoihin, kuten Tampereen Kansiareenan viereen nouseva tornitalo Topaasin rakennusprojekti osoittaa, Heikkilä huomauttaa.

Hänen kokemuksensa mukaan miljoonatalojen ostajat eivät tee kauppoja tavanomaisella pitkällä asuntolainarahoituksella vaan omaa varallisuutta on aina takana merkittävästi.

– Kun puhutaan miljoonan kahden budjeteista, yksi asia korostuu. Asunnossa pitää lähes kaiken olla täydellistä tai ainakin mahdollisuus siihen. Kun ei olla Los Angelesissa vaan Suomessa, niin miljoonalla pitää jo hyvin lähelle unelmiaan päästä.

SRV myy Tampereellakin uuden Kansiareenan asuntoja. Ensi vuonna valmistuva Topaasi houkuttaa ”asumisen, työskentelyn ja viihde-elämysten hybridikorttelina”. Samaan tapaan kuin kuin Redi-talot.

Kansiareenan esitteen kallein koti on 974 000 euroa maksava 92 neliön koti – viherhuoneella sekin.

Uima-altaita vähän

Entä saako miljoonalla jo uima-altaan? Oman altaan viilennystä on tällä hetkellä tarjolla miljoonan euron hintahaarukassa parissa Etuovi.comin myyntikohteessa, ainakin Espoossa uudessa 220 neliön omakotitalossa ja Lempäälässä.

Aiemmin uima-altaita oli lähinnä 1970-luvun taloissa. Energiasyöpöiksi mielletyistä altaista haaveilee nyt aiempaa useampi, kun uudet lämpöratkaisut ovat halventaneet käyttöä ja korona lisännyt kotona oleilua.

Koti kaikilla mukavuuksilla Espoossa.

– Ihmiset tuntuvat haluavan nyt pykälää isompia koteja, sen näyttää ikävä korona opettaneen. Sellaisia joissa on tilaa elää ja olla ja työskennellä, etteivät seinät kaadu päälle. Tai pulahtaa uimaan kuumana kesäpäivänä, Espoon kohdetta myyvä Koti LKV:n kiinteistönvälittäjä Eero Lallukka kertoo.

Toinen miljoonakoti ulkouima-altaalla sijaitsee Lempäälässä. Se on kohteista materiaaleiltaan rohkeimpia. 267 neliön talon sisältä löytyy graniittia, spektroliittilattiaa ja mustaa kaakelipintaa, mutta pihamaastossa aukenee idyllinen peltomaisema rantasaunoineen.

Lempääläläinen omakotitalo näyttää sisältä rohkealta kaupunkikodilta, mutta omaa tonttia on 9 000 neliötä ja rantaviivaakin parisataa metriä.

Pääkaupunkiseudun ja Turun ja Tampereen ulkopuolella miljoonakoteja on harvassa. Tässä hintahaarukassa taloja on myynnissä lisäksi Kangasalla, Kaarinassa, Mustasaaressa, Isossakyrössä ja Sipoossa.

Oikotie.fi:ssä myynnissä on myös 120 neliön hirsikiinteistö Porkkalan saaristolaismaisemissa sekä 127 neliön kivitalo Espoon Westendissä.

Rantanäkymää Porkkalassa.

Miljoonalla kokonainen rantatila

Kun suurista kaupungeista suuntaa maalle, kohdetarjonta muuttuu täysin, ja miljoonalla eurolla irtoaa jo jotain ihan muuta.

Kangasalan Nikkilässä miljoonalla pääsisi kiinni 18 hehtaarin rantatilakokonaisuuteen, jossa on tyydyttävässä kunnossa oleva vuonna 1900 rakennettu, 477 neliön päärakennus, useita muita rakennuksia sekä lomarakennustontteja.

Kangasalla Vesijärven rannalla 1,1 miljoonalla eurolla on myynnissä tilakokonaisuus, joka sopii yrittämiseen, kuten hevostilaksi tai majoitustoimintaan.

– Tällaisia maatiloja ja kartanotyyppisiä rakennuksia on Suomessa enenevästi myynnissä, ja ne ovat aina erikoiskohteita, jotka vaativat oikean ostajan, kiinteistönvälittäjä Kari Leuku kertoo.

Leukun mukaan kiinnostusta on Nikkilän tilaakin kohtaan ollut, mutta vastaavanlaisten kohteiden myynnit ovat aina ”työvoittoja”.

Ostajalla on oltava rahaa tilan ylläpitoon, kunnostukseen ja esimerkiksi jokin elinkeinotoimintaan liittyvä käyttötarkoitus. Maaseutupitäjillä myyntiin tulee kohteita, jotka ovat jo liian isoja ja vaativia nykyostajille.

Toisaalta Redin pilvenpiirtäjien ja maatilojen hintapyynnöt osoittavat Leukun mukaan jälleen selvästi asuntomarkkinoiden paljon puhutun hintojen eriytymisen.

124-metrisen Loiston jokaisessa asunnossa on siirtolasiseinällä erotettava viherhuone. Asunnot sijaitsevat kauppakeskuksen päällä kerroksissa 6–32.

Loiston vieressä Redin Majakassa, 134 metrin tornitalossa, on yhä muutama asunto myymättä. Viherhuoneella 80 neliöön yltävässä miljoonan euron kodissa on 2–3 huonetta. Neliöhinta on 12 000 euroa.

Taloussanomat ja Oikotie kuuluvat Sanoma-konserniin.