Kommentti: Meidän on saatava selville, mikä nuorilla aikuisilla on hätänä

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy siihen, miksi nuori aikuinen jää pois työelämästä. Kukaan ei tunnu tietävän, mikä on muuttunut ja miksi näin on. Se meidän on saatava selville, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Nuorilla aikuisilla on joku hätänä. Se on selvää, mutta siihen selvyys sitten loppuukin.

Taloussanomat on kirjoittanut kesäkuun aikana juttusarjan siitä, miten nuoret aikuiset jäävät mielenterveyssyiden takia pois työelämästä. On haastateltu asiantuntijoita, ja on kuultu nuoria aikuisia itseään. Varsinkin heidän kertomuksensa ovat olleet hurjaa luettavaa.

Fakta on tämä: mielenterveyden ongelmat ovat nykyisin yleisin syy siihen, miksi nuori aikuinen jää pois työelämästä.

Mielenterveysperusteisia sairauspäivärahapäiviä maksetaan nyt eniten 24–34-vuotiaille, kun 15 vuotta sitten niitä maksettiin eniten kahteen vanhimpaan työikäisten ryhmään kuuluville.

Lue myös: Miksi nuoret eivät jaksa töissä? Yhä useampi on sairauslomalla mielenterveyssyistä

Mikä on muuttunut?

Se on enemmän kuin kymmenen pisteen kysymys.

Aika paljon puhutaan siitä, miten nuoret joutuvat jo yläkoulussa – viimeistään lukiossa – tekemään omaa elämäänsä koskevia strategisia valintoja. Siis paljon alle 20-vuotiaana. Oikeat ainevalinnat ja riittävän hyvät arvosanat avaavat ovet toivottuihin jatko-opintoihin.

Kun työelämään sitten saavutaan, ollaan jo valmiiksi aivan katki. Siihen päälle pätkätyösopimuksia, kilpailua ja kovaksi viritetyt odotukset työelämästä, niin uupumus siitä seuraa.

Edellä kuvattu on yksi yleisimmistä selityksistä. Osa siitä voi pitää paikkaansa.

Totta on myös se, että osassa tapauksissa apua on lähdetty hakemaan ajoissa, mutta sitä ei ole saatu. On ylisukupolvista huono-osaisuutta, jossa jo lapsuus on saattanut olla sellainen, ettei sille pohjalle ilman apua voi rakentaa. Silloin yksilön syyllistäminen on täysin turhaa – jos joku nyt sellaista ajattelee.

Erittäin kuvaavia olivat nuorten aikuisten itsensä kertomukset. Jutuissa jokaisen nimi on muutettu yksityisyyden suojelemiseksi.

Laura oli aloittanut työnteon 14-vuotiaana. Hän vaati itseltään koko ajan enemmän. Yliopisto-opiskelut sujuivat, kunnes Laura yhtenä päivänä romahti.

En missään tapauksessa lähde analysoimaan yhden ihmisen ongelmia. Kun katsotaan työuupumukselle altistavia tekijöitä, listan kärjessä ovat: korkeat henkilökohtaiset tavoitteet, voimakas sitoutuminen ja korostunut velvollisuuden tunto.

Päivi taas kertoo pitäneensä työstään niin paljon, että lopulta työn ja vapaa-ajan raja kävi häilyväksi. Tämäkin on uupumiselle varsin tyypillistä. Palautuminen edellyttää sen, että työn vastapainoksi on jotain työstä täysin erillistä tekemistä, joka siirtää ajatukset muualle.

Varsinkin tietotyötä tekevät ajautuvat helposti tilanteeseen, jossa työ seuraa mukana koko ajan. Tiettyyn pisteeseen asti on hienoa, että ihminen pitää työstään niin paljon, että ajattelee sitä vapaa-ajallakin. Mutta työ ei saisi täyttää koko elämää.

Matias taas palveli Puolustusvoimissa kymmenen vuotta, kunnes havahtui siihen, että työ tuntui merkityksettömältä. Hän koki, että työnantajalle oli aivan sama, miten hän työnsä teki, kunhan työ tuli tehdyksi. Matiaksen ja hänen työnantajansa arvot eivät myöskään kohdanneet.

Kaikki nämä ovat stressille ja pitkään jatkuessaan työuupumukselle altistavia tekijöitä.

Ihmiset tekevät mielellään yleistyksiä. On tärkeää huomata, että yksilöt kestävät erilaista kuormitusta elämänsä eri vaiheissa. Sekin unohtuu helposti, että eri ihmiset reagoivat erilaisiin tilanteisiin toisistaan poiketen.

Minun reaktioni stressiin ei siis kerro siitä, miten sinä reagoit stressiin.

Mutta kun tilastojen valossa noin suuri määrä nuoria aikuisia oireilee, jokin tässä yhteiskunnassa on muuttunut. Tai sitten muutos on tapahtunut siinä, mitä ihmiset työelämältä ja itseltään odottavat.

En edes yritä tarjota kaikenkattavaa selitystä. Sitä varten tarvitaan paljon tutkimusta. Mutta toivon, että tuloksia saataisiin suhteellisen pian. Koska meidän on opittava ymmärtämään, mikä on muuttunut. Sen jälkeen tilannetta voidaan yrittää alkaa korjata.