Tämä tiedetään nyt Lehto Groupin koronaryppäästä: 38 altistunutta, tartunnan saaneista suurin osa virolaisia

Rakennusyhtiö pitää tartuntoja erittäin harmillisina.

Rakennusyhtiö Lehto Groupin yhdellä rakennustyömaalla pääkaupunkiseudulla todettu koronaviruksen tartuntarypäs on johtanut ainakin 38 hengen altistukseen.

Nämä henkilöt on asetettu tiistaiaamuna karanteeniin tartunnan saaneiden lisäksi. Tartunnan saaneista kolme on suomalaisia, seitsemän virolaisia, yksi irakilainen ja yksi kosovolainen.

Näin kertoi yhtiön henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen Taloussanomille.

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina rakennustyömaalta löytyneestä isosta tartuntaryppäästä. Kahden viime viikon ajalta on löytynyt yhteensä 12 koronavirustartuntaa.

Husin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mukaan se selittää merkittävän osan Helsingin uusista koronavirustartunnoista.

Työmaalla altistuneiden määrä on aamun aikana täsmentynyt vajaaseen 40:een, jotka Husin infektiolääkäri on määrännyt karanteeniin.

Tartunnoista yksi oli Lehto Groupin oma työntekijä, 11 muuta on todettu aliurakoitsijoilta yhteensä neljästä eri yrityksestä. Törrönen ei kerro, millä rakennustyömaalla tartunnat havaittiin. Hän ei myöskään tiedä, onko joukossa lievemmin tai vakavammin sairastuneita.

Kaikki altistuneet ovat rakennustyömaalla toimineita, sekä Lehdon että aliurakoitsijoiden työntekijöitä.

– Työmaa on Helsingin epidemiologian yksikön ohjeistuksessa. Työmaan henkilöstö on nyt testattu, ja seuraava testaus on kahden viikon päästä.

Työmaan toiminta jatkuu tällä hetkellä noin yhden kolmasosan teholla, karanteeneihin, kesälomiin ja aliurakoitsijoiden työvoiman saantiin liittyvien hankaluuksien takia.

Rakennustyömaiden tartuntariskeistä ja Suomeen tilapäisesti tulevien rakennustyöntekijöiden ahtaista asuinoloista on puhuttu pitkin kevättä. Lehto Groupin lisäksi tartuntoja todettu tällä viikolla yhdeksän Turussa ulkomailta tulleiden rakennustyöntekijöiden asuntolassa.

Törrönen sanoo tunnistavansa asumiseen ja karanteeniin liittyvät haasteet, mutta ei osaa ottaa kantaa siihen, miten asumisen tartuntariskejä vältetään ja karanteeneja toteutetaan kyseisessä tapauksessa, kun vastuu niistä on aliurakoitsijoilla.

Törrösen mukaan tilanne on yhtiölle erittäin valitettava, sillä yhtiön työmailla on hänen mukaansa noudatettu hyvin tiukkoja ohjeistuksia jo maaliskuun puolivälistä lähtien.

– Siitä huolimatta, että muu yhteiskunta lähti purkamaan rajoituksia, meillä työmailla niitä ei ole purettu.

Henkilöstön ruokailu ja tauot on porrastettu, pukuhuoneiden käyttöä rajoitettu, konttoreilla vierailut on rajattu minimiin, kokoukset pidetään lähes kokonaan etänä. On turvavälit ja käsipesupisteitä, käsidesipulloja, hän luettelee.

– Alusta asti työsuojelua on rummutettu, ja tietysti on erittäin harmillista, että tällainen tilanne tulee eteen. Työmaat pyritään pitämään eräänlaisina kuplina, että kanssakäyminen muuhun ympäristöön olisi mahdollisimman pieni. Siihen, mitä työajan ulkopuolella tapahtuu, emme tietysti voi puuttua.

Törrönen ei osaa arvioida, miksi kaikista turvatoimista huolimatta tartunnat vaivaavat juuri rakennusalaa ja miten tilannetta pitäisi korjata. Tartuntariskit näyttävät liittyvän juuri majoituspaikkoihin. Hän sanoo, että keskustelua käydään aliurakoinnin tavoista ja siitä, millaisen riskin Suomeen tulevat työntekijät muodostavat, mutta ”tilanne on pääurakoitsijan näkökulmasta haaste”.