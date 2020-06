Yökerhosta kantautui melua luksushotelliin – DTM lopettaa toimintansa nykytiloissaan

Yökerho DTM on sijainnut Mannerheimintiellä vuodesta 2012.

Yökerho tiedottaa verkkosivuillaan, että uusia tiloja on alettu jo etsiä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattu helsinkiläinen yökerho DTM muuttaa pois nykyisistä tiloistaan Mannerheimintieltä.

DTM tiedottaa verkkosivuillaan, että muuton syynä on musiikkimelu, joka on kulkeutunut yökerhosta viereisen St. George -hotellin tiloihin.

DTM:n ravintolapäällikkö Tomi Häkkinen kertoo tiedotteessa, että yökerhossa on kuluneiden kuukausien aikana yritetty ratkaista meluongelmaa. Musiikki on silti kuulunut edelleen hotellin puolelle, joten yökerhon toiminta on päätetty lopettaa nykyisissä tiloissa.

Meluongelman ydin on ollut DTM:n mukaan Puumabaari-nimisessä tilassa, josta musiikki on kuulunut kolmeen hotellihuoneeseen. Viranomaisten tekemien äänitasojen mittausten perusteella musiikin voimakkuus ylitti asumisterveysasetuksen melun yöaikaisen keskiäänitason.

DTM:n sivuilla olevan tiedotteen mukaan yökerholle etsitään nyt uusia tiloja.

– Tavoitteenamme on avata DTM toiseen paikkaan, ja olemme jo alkaneet etsiä uutta tilaa, verkkosivuilla olevassa tiedotteessa kerrotaan.