Kuluttajien luottamus on elpynyt selvästi koronakeväästä

Elinkeinoelämän talousluottamus mataa edelleen selvästi pitkäaikaisten keskiarvojen alapuolella.

Kuluttajien luottamus on elpynyt kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Indikaattorin pisteluku on -3,9, kun toukokuussa se oli -9,0 ja huhtikuussa -13,9. Kuluttajien luottamus talouteen on myös hieman vahvempaa kuin vuosi sitten, jolloin pisteluku oli -4,6.

Luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää vahvistuivat toukokuuhun verrattuna. Selvimmin paranivat odotukset Suomen talouskehityksestä seuraavan vuoden aikana.

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit ovat edelleen selvästi pitkäaikaisten keskiarvojensa alapuolella, vaikka etenkin palvelualoilla on nähty toipumista koronakevään jälkeen.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan palvelualoilla luottamusindikaattori on kohentunut kesäkuussa kuusi pistettä -40 pisteeseen. Teollisuudessa luottamus nousi hivenen, rakentamisessa heikkeni pari pistettä ja vähittäiskaupassa kohosi muutaman pisteen verran.