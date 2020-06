Norwegian aloittaa suorat lennot Helsingistä norjalaisella henkilökunnalla – syksylle myynnissä lentoja, joiden toteutumisesta ei ole tietoa

Syksylle myytävien lentojen toteutumisesta ei ole Norwegianin mukaan tehty vielä päätöksiä.

Norwegian aloittaa heinäkuun alussa lennot Helsingistä Tukholmaan ja Osloon. Yhtiön 17.6. julkaiseman tiedotteen mukaan Tukholmaan lennetään kuusi kertaa viikossa ja Osloon kolme kertaa viikossa. Yhteensä 76 reittiä avataan uudelleen, ja yhtiö ottaa käyttöön 12 lisäkonetta.

Norwegianin suomalaisia työllistäneet yhtiöt OSM Aviation Finland ja Norwegian Air Resources Finland on haettu konkurssiin. Hakemus on tullut vireille tänään perjantaina 26. kesäkuuta. Asia ilmenee oikeusministeriön ylläpitämästä maksukyvyttömyysrekisteristä.

Tämä tarkoittaa, että Helsingin asemapaikalla työskennelleet noin 120 lentäjää ja noin 300 matkustamohenkilökunnan jäsentä on menettänyt työpaikkansa.

Norwegianin lehdistöedustajan Tarja Valde-Brownin mukaan henkilökunta lennoille tulee yhtiön Norjan tukikohdista.

– Olemme kertoneet 17.6. julkaistussa tiedotteessamme, että otamme 12 konetta lisää käyttöön, mikä tarkoittaa myöskin, että tulee lisää miehistöä töihin. Nämä lentäjät ja matkustamohenkilökunnan jäsenet tulevat Norjan tukikohdista, Valde-Brown sanoo.

Ovatko he siis norjalaisia?

– En osaa sanoa heidän kansallisuudestaan, mutta heidän toimipaikkansa on Norjan tukikohdassa.

Eli Suomen henkilökuntaa ei ole enää Norwegianin palveluksessa?

– Tällä hetkellä ei.

Lentoyhtiön reittikarttaa silmäilemällä näkee, että Ruotsin ja Norjan kautta Helsingistä pääsee lentämään useisiin muihin Euroopan maihin. Ruotsin ja Norjan sisäisten yhteyksien lisäksi lentoja on heinäkuussa tarjolla muun muassa Puolaan, Ranskaan ja Espanjaan.

Syyskuusta alkaen varattavana on käytännössä koko Eurooppa, ja suoria lentoja Helsingistä on tarjolla myös Suomen sisällä Ouluun ja Rovaniemelle sekä useisiin Euroopan lomakohteisiin.

Kuinka todennäköistä on, että syksyn lennot päästään lentämään?

– Tällä hetkellä on tehty päätös ainoastaan näiden (tiedotteessa listattujen) 76 reitin uudelleenaloittamisesta. Seuraamme jatkuvasti tätä koronatilannetta ja tietysti myös matkustusrajoituksia, Valde-Brown sanoo.

Miksi näitä suoria lentoja myydään syksylle, jos ei ole tehty päätöstä siitä, lennetäänkö niitä?

– Ne ovat olleet myynnissä jo ennen koronatilannetta.

Entä jos ne joudutaan perumaan?

– Siinä tapauksessa olemme asiakkaisiin suoraan yhteydessä.

Millaisiin korvauksiin asiakkaat ovat oikeutettuja?

– Noudatamme kaikkia määräyksiä, mitä EU-tasolla korvauksista on annettu. Asiakas voi vaihtaa sen meidän cashpoint-pisteisiin, siirtää lentoaan tai saada rahat takaisin. Jokaisen asiakkaan asia käsitellään aina erikseen.

Suomen hallitus ilmoitti viime viikolla antavansa 10. heinäkuuta mennessä uusia linjauksia matkustussuosituksiin, jotka astuvat voimaan 13. heinäkuuta. Sallittujen maiden kriteerinä oli riittävän matala tartuntamäärä väkilukuun suhteutettuna.

Tämän hetkisen tartuntatilanteen perusteella muun muassa Italia olisi sallittujen maiden listalla, mutta Espanja ei. Norwegianin lennoilla on kuitenkin heinäkuusta alkaen mahdollista matkustaa Espanjaan, mutta ei Italiaan.

Millä tavalla reittisuunnittelussa on huomioitu tämän hetkinen koronavirustilanne?

– Ei meillä oikeastaan ole muuta kommentoitavaa kuin se, mitä 17.6. on kerrottu. Totta kai on otettu huomioon vallitseva tilanne, ja nyt on tehty päätökset näiden 76 lentoreitin aloittamisesta uudelleen 1.7. alkaen.

Miksi Norwegian ei lennä Italiaan, mutta lentää esimerkiksi Espanjaan, missä on tällä paljon huonompi koronavirustilanne väkilukuun suhteutettuna?

– Suomesta lennämme ainoastaan Tukholmaan ja Osloon. Päätökset on tehty erilaisilla periaatteilla, Valde-Brown sanoo.

Suomen hallitus ei tällä hetkellä suosittele matkustamista Ruotsiin. Lentoreitti Helsingin ja Tukholman välillä kuitenkin avataan. Onko tähän kommentoitavaa?

– Ei ole. Jokainenhan tekee omat päätöksensä siitä, mihin matkustaa. Siellähän (Ruotsissa) on erilaisia säännöksiä sitten olemassa, mitä viranomaiset suosittaa.

Onko mahdollista, että yhteys Tukholmaan vedetään pois myynnistä, jos kukaan ei halua sinne matkustaa?

– Nyt on tehty päätös, että avataan se Helsingin ja Tukholman välinen reitti. Totta kai kaikki päätökset sekä reittien uudelleenavaukset että se, että jatketaanko niitä on kaikissa olosuhteissa aina tarkastelun alla.