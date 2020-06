Ensimmäinen valtio menetti korkeimman luottoluokituksen koronaelvytyksen takia

Kanadasta tuli ensimmäinen valtio, jonka korkeinta mahdollista luottoluokitusta on laskettu koronakriisin takia aloitetun elvytyksen takia.

Luottoluokitusyhtiö Fitch on laskenut Kanadan valtion luottoluokituksen tasolta ”AAA” tasolle ”AA+”.

Luokituslasku teki Kanadasta ensimmäisen valtion, joka menetti korkeimman luokituksen koronaviruspandemiaan liittyvän hätärahoituksen vuoksi.

Fitchin tiedotteen mukaan Kanadan valtiontalouden alijäämän odotetaan kasvavan tänä vuonna ja valtion nousevan taantumasta selvästi aiempaa velkaantuneempana.

Kanadalla on vielä toiselta luottoluokittajalta S&P:ltä korkein kolmen A:n luokitus. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään kuuluvista maista vain Saksalla on Kanadan lisäksi ”AAA”-luokitus. Myös Moody’s on antanut Kanadalle korkeimman luottoluokituksensa.

Suomen luottoluokitus on toiseksi korkein sekä Moody'silla, Standard & Poor'silla että Fitchillä.