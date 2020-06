Lakutehtailija ja kauppias etsivät nuorta, jolle on tarjolla työpaikka ja omistusasunto – tällaisesta asunnosta on kyse

Järvenpään K-Citymarketin kauppias Markku Hautala kertoo, että kaupat asunnosta tehtiin tiistaina.

Kouvolan Lakritsi aloitti tiistaina kampanjan, jolla se hakee uutta työntekijää lakritsitehtaalle ja samalla myös uutta asukasta Kouvolan kaupunkiin. Kampanjaa mainostettiin näyttävästi muun muassa kolmen maakuntalehden etusivuilla.

Kampanjassa luvataan, että työntekijä saa Kouvolasta omakseen kerrostaloasunnon, joka sijaitsee Kuusankosken alueella. Asunnon työntekijälle hankkii Järvenpään K-Citymarket, joka valittiin viime vuonna maailman parhaimmaksi ruokakaupaksi.

Kampanja onkin pitkälti lakutehtailija Timo Nisulan ja K-kauppias Markku Hautalan luomus, jossa Kouvolan kaupunki on mukana. Hautala kertoo Taloussanomille, että kampanja lähti liikkeelle siitä, kun hän ja Nisula ”iskivät päät yhteen ja päättivät tehdä yhteistuumin jotain aidosti hyvää”.

– Meillä oli sellainen ajatus, että nyt on tehtävä positiivista, kun on ollut tätä koronavirusta ja ihmisiä on siksi lomautettu.

Hautalan mukaan kaupat Kuusankoskella sijaitsevasta kerrostaloasunnosta lyötiin lukkoon hetki sen jälkeen, kun kampanja oli julkistettu. Kyse on 32,5 neliön kokoisesta huoneistosta, jonka kauppahinta oli 20 000 euroa.

Hautala kertoo, että hän käy tällä hetkellä lakimiehen ja verottajan kanssa läpi asioita, jotta asuntoon muuttavan henkilön ei tarvitse huolehtia esimerkiksi lahjaveroon liittyvistä seikoista.

– Me pyrimme hoitamaan kaikki asiat mahdollisimman valmiiksi ja kuntoon, jotta hän pääsee muuttamaan valmiiseen omistusasuntoon, Hautala sanoo.

Kampanja on suunnattu ”nuorelle aikuiselle, joka ei ole vielä löytänyt paikkaansa yhteiskunnasta”. Hautalan mukaan hän ja Nisula etsivät ennen kaikkea sellaista henkilöä, joka olisi kiinnostunut tekemään töitä Kouvolan Lakritsin tehtaalla.

– Hän voi aivan hyvin asua vaikka Pohjanmaalla. Tärkeintä on, että hän haluaa tehdä töitä tosissaan ja näyttää, että hänestä on tähän hommaan, Tarkoitus on tarjota hänelle kovaa maata jalkojen alle, Hautala sanoo.

Onnenonkijoille tarjolla olevaa pestiä ja asuntoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu, Hautala tarkentaa.

– Nisula sanoi mielestäni hauskasti, että ihanteellisinta olisi, jos pohjalainen mies tulisi ja rakastuisi kouvolalaiseen naiseen ja perustaisi perheen.