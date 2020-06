EQ perusti asuntorahaston

Rahaston tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa yli 300 miljoonan euron sijoitukset asuntoihin. EQ Asunnot sijoittaa asuntoihin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Sijoituspalveluyhtiö eQ ilmoittaa perustaneensa ensimmäisen asuntorahastonsa, jonka nimi on Erikoissijoitusrahasto eQ Asunnot.

EQ:n tiedotteen mukaan rahastoon on kerätty 33 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia, mikä tarkoittaa yli 100 miljoonan euron sijoituskapasiteettia. Sijoitustoiminta on käynnistetty ja varainkeruuta jatketaan syksyllä.

Rahaston tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa yli 300 miljoonan euron sijoitukset asuntoihin.

EQ Asunnot sijoittaa asuntoihin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Kohteena ovat kokonaiset kerrostalot ja tavoitteena on rakentaa noin 1 500 vuokra-asunnon rahasto. eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt -rahastoista poiketen eQ Asunnot -rahasto on tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille sijoittajille ja se on rakenteeltaan suljettu rahasto.