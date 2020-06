Korona-aika lisännyt mökkien menekkiä – uusi alue peittoaa kysynnässä jopa perinteikkään Järvi-Suomen

Mökkien kysyntä on lisääntynyt koko Suomessa. Halutuimmat mökit sijaitsevat lähellä kasvukeskuksia.

Kesämökkien kysyntä on nyt kovaa ympäri Suomen. Siihen on monta syytä: ulkomaanmatkat ovat vaihtuneet koronan vuoksi kotimaankohteisiin.

Lisäksi poikkeuksellisen kevään aikana etätyöt ovat yleistyneet ja moni unelmoi työnteosta loma-asuntonsa laiturilla.

Mökkikaupassa kysyntä on noussut eniten Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä, Oulussa, Kainuussa, Kaakkois-Suomessa, Porvoon suunnalla ja Hangossa, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) toukokuun lopussa tehty kysely.

– Perinteiset parhaat alueet ovat Etelä-Savo, etelärannikko ja Varsinais-Suomi. Siellä mökkien tiheys on suurin. Kiinnostus kohdistuu alueisiin, jotka sijaitsevat järkevän etäisyyden päässä kasvukeskuksista, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Mäntyharju.

Saimaan Anttola.

Mannerbergin mukaan suomalaiset arvostavat ensisijaisesti sitä, että mökille on hyvät tieyhteydet.

– Kakkosasia on se, että mökin täytyisi olla meren tai järven rannalla ja mieluummin suuren vesistön rannalla. Kolmas on mökin varustelu: siellä pitäisi olla vesi, sähkö ja jätehuolto kunnossa. Viime aikoina on painottunut se, että loma-asunnon tulisi olla ympärivuotiseen käyttöön sopiva, Mannerberg sanoo.

Esimerkiksi Hämeenlinnan alueen suosiota on kasvattanut se, että sinne on reilun tunnin matka sekä pääkaupunkiseudulta että Tampereelta.

Mökkejä ostetaan erityisesti Hämeenlinnan liitoskunnista, kuten Hauholta, Lammilta, Tuuloksesta, Rengolta ja Kalvolasta.

– Tämä kesä on ollut mökkimyynnin kannalta selvästi parempi kuin viime kesä. Ihmiset hakeutuvat enemmän isojen vesistöjen ääreen. Loppupeleissä voi olla, että mökki ostetaan pienemmän järven rannalta, kun todetaan, että hinnassa on eroa, kertoo kiinteistönvälittäjä Riitta Louvet Kodin Kivijalka oy:sta.

Louvetin mukaan tänä kesänä vaatimattomatkin mökit ovat menneet kaupaksi. Suosittuja mökkipaikkoja Hämeenlinnan alueella ovat Vanajaveden, Kukkian ja Roineen rannat.

– Mökille saatetaan ajella iltasella töiden jälkeen ja osa käy töissä mökiltä. Monelle on tärkeää, että mökille paistaisi aurinko juuri illalla, Louvet sanoo.

SKVL:n toimitusjohtaja Mannerbergin mukaan viime aikoina mökkikaupassa suureen suosioon ovat nousseet erityisesti Hanko ja Tammisaari. Ne kiinnostavat pääkaupunkiseudulla asuvia.

– Meillä kevät ja alkukesä on aina sesonkia, mutta nyt kysyntä on aivan räjähtänyt käsiin. Tuntuu, että kaikki haluavat mökin täältä. Omakotitalot kiinnostavat eniten, mutta kaikkea muutakin liikkuu. Paljon enemmän menisi, mitä on myytävää, vahvistaa unelmakauppias, yrittäjä Nana Hyry Hima&Huvilasta.

Hyryn mukaan tyypillisintä on, että myyjä on asunut talossa vakituisesti ja pääkaupunkiseudulta tuleva ostaja ostaa sen vapaa-ajan asunnokseen. Moni toivoo, että uimarannalle olisi kävelymatka, ja se toive toteutuu Hangossa usein.

– Hangossa melkein jokaisella, joka täältä ostaa vapaa-ajan asunnon, on jollain kaverilla kakkosasunto. Se on lumipalloefekti. He ovat käyneet kaverilla kylässä ja seuraavana vuonna alkavat miettiä, että jos ostaisi itsekin. Kaikilla käy kavereita pitkin kesää, joten meillä on potentiaalisia ostajia iso liuta.

Hanko.

Hanko.

Hangossa vetoaa loma- ja kylpyläkaupungin historia: sen kesähuviloilla on vietetty kesiä 1800-luvulta lähtien.

– Nyt kesähuvila voi olla ihan hyvin kerrostaloasunto tai rintamamiestalo.

Kasvanut kysyntä on nostanut kaupungin loma-asuntojen hintoja selvästi, Hyry kertoo. Omakotitalot Hangossa maksavat keskimäärin noin 200 000 euroa. Uudempien ja isompien talojen hinnat nousevat lähemmäs miljoonaa euroa.

– Hintapyynnöt ovat korkeampia kuin vuosi sitten. Kun ostajia on niin paljon enemmän, kohteet menevät usein täyteen tai lähes täyteen hintaan. Nyt ei yleensä tingitä.

Etelä-Savossa mökkien kysyntä on tänä vuonna noussut entisestään. Mökkiä vuokraamalla saa helposti lisätienestejä, sillä niiden kysyntä on erittäin kova. Suosituin alue sijaitsee noin parin sadan kilometrin, eli parin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

– Saimaan ja Puulan alue ovat kysytyimpiä: Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi, kertoo kiinteistönvälittäjä Marko Palhomaa Aitoasunnoista.

Halutuimmat mökit sijaitsevat Palhomaan mukaan järven rannalla. Hän puhuu Saimaa-ilmiöstä.

– Saimaa tulee nousemaan isossa mittakaavassa. Se on suomalaisille aarre: sitä ei meinaa käsittää, miten iso ja poikkeuksellinen järvi se on. Mistään Euroopasta ei löydy vastaavaa. Siellä on puhtaat vedet, norpat, kalastusalueet ja veneilyreiteillä voi tehdä usean päivän retkiä, Palhomaa kehaisee.

Uudellamaalla Nummelassa, Vihdissä, Lohjalla ja Kirkkonummella mökkejä on kysytty niin ikään enemmän kuin pitkiin aikoihin, kertoo kiinteistönvälittäjä Hanna Johansson Asuntokauppa Hanna&Hanna Oy:sta.

– Aika monen kriteeri on se, että Helsingistä loma-asunnolle olisi enintään noin tunnin matka, Johansson sanoo.

Kinttaanluoto.

Hirvensalmi.

Näkymä Hirvensalmen mökiltä rantaan.

Monen ykköstoive, että vesistö on lähellä tai mökki sijaitsee järven rannalla. Esimerkiksi Lohjalla mökin saa järven rannalta reilulla 100 000 eurolla. Parempi varustelutaso nostaa kakkos­asunnon hintaa yli 200 000 euron.

– Koko Vihdin alue on suosituin, koska se on lähimpänä pääkaupunkiseutua. Jos mennään muutama tunti kauemmaksi, niin sieltä saa hienon mökin mukavuuksilla samaan hintaan kuin tuolta saa kuivan maan mökin, Johansson kuvailee.

Lounais-Suomessa esimerkiksi Kustavi, Naantali ja Uusikaupunki ovat suosittuja mökkipaikkakuntia.

– Suosittuja ovat sellaiset paikat, joilla on imagoarvo. Nauvo on jostain syystä pääkaupunkiseudulta kotoisin oleville ihmisille sellainen paikka, josta tosi mielellään ostetaan mökki, kertoo kiinteistönvälittäjä Teemu Tuominen LKV Tuomiset Oy:sta.

Rymättylän länsireuna on niin ikään haluttu kohde. Se sijaitsee autotien päässä ja ilta-aurinko laskee sinne kauniisti. Airiston rannat houkuttavat imagonsa vuoksi.

– Heti kun tulee lossi väliin tai venematka, se jonkun verran vähentää haluttavuutta. Saaristossa kokonaiset saaret tai sellaiset paikat, joissa on täydellinen yksityisyys ja poikkeuksellisen upea ranta, ovat halutuimpia, Tuominen kertoo.