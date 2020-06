Pakettimatkoista myynnissä alle kolmasosa – jäljellä oleviin reissuihin mahtuu vielä

Ulkomaille suuntaavien kesä pakettimatkojen hinnat ovat viime vuosien luokkaa. Kreikka on kohteista suosituin, mutta esimerkiksi Espanjan matkan ehtii varata vielä loppukesälle.

Loppukesälle ja syksylle on saatavissa jo matkapaketteja, mutta vain valikoituihin kohteisiin. Matkoja järjestävät TUI ja Aurinkomatkat kertovat, että kysyntää on, mutta ei voida sanoa, että matkoja vietäisiin käsistä.

Tilaa on vielä loppukesänkin matkoille, vaikkakin Kreikan osalta matkat alkavat täyttymään. Koronaeristyksen jälkeisestä matkasta ei joudu pulittamaan normaalia enempää ja matkan peruutusehdot voivat olla jopa normaalia joustavampia.

TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen sanoo, että matkoja kysytään kyllä, mutta niitä ei ole juuri myyty loppuun.

TUI:n lomakohteiden listalla ovat heinäkuun 17. päivä alkaen Rodos, Kreeta ja Kypros. Muiden matkakohteiden osalta yhtiö odottaa hallituksen matkustussuosituksia. Mikäli matkustamista kohteeseen ei suositella, matka perutaan, eikä asiakkaalle koidu kuluja.

Aaltosen mukaan yhtiö sallii matkan siirtämisen myös henkilökohtaisesta syystä kerran. Jos koronatilanne siis pelottaa, mutta matkan on jo varannut, huolta ei ole.

– Matkaajat ovat siinä suhteessa hyvässä asemassa, Aaltonen sanoo.

Mikäli hallitus lisää kohteita, joihin matkustamista ei pyydetä välttämään, TUI pystyy ketterästi lisäämään pakettimatkoja.

– Meillä on iso kansainvälinen yhtiö takana ja sitä kautta omia hotelleja näissä kohteissamme. Uskon, että tarvittaessa matkoja voidaan järjestää nopeasti.

Ongelmaksi voi muodostua henkilökunnan kuljettaminen kohteisiin. Uusia kohteita ei voida avata, ennen kuin sinne on saatu suomalaista henkilökuntaa. Tämän takia Aaltonen toivoisi nopeita ratkaisuja hallitukselta.

Toistaiseksi matkapakettien hinnat ovat normaaleja. Aaltosen mukaan esimerkiksi hallituksen päätös sallia Kreikan matkat saattaa nostaa kysyntää ja täten myös hintoja.

Kaikkiaan valikoimaa on yhtiöllä normaalia vähemmän, mikä voi matkustuksen vapautuessa aiheuttaa pakettimatkojen täyttymistä, varsinkin kun alkukesän matkoja on siirretty heinä- ja elokuulle.

– Syyslomaviikkoa ja elokuuta on myyty hyvin.

Kaikkiaan TUI:lla on myynnissä noin 30 prosenttia normaalikapasiteetin matkoista. Esimerkiksi Italian osalta matkat on peruttu koko kesältä.

Myös Aurinkomatkoilla on käytössä vain 25 prosenttia kesän matkojen kapasiteetista. Suuri osa kohteista on peruttu kokonaan.

Viestinnän asiantuntija Mari Kanerva sanoo, että matkat alkavat elokuun alusta Espanjan Aurinkorannikolle, Kreikkaan, Kroatiaan ja Turkkiin.

– Toukokuun puolessavälissä peruimme kesäkuun alusta heinäkuun loppuun asti kaikki pakettimatkat ja joidenkin kohteiden osalta peruimme kaikki kesäkauden matkat. Lähdemme liikkeelle supistetulla lomatarjonnalla, Kanerva sanoo.

Kreikan osalta elokuu on jo lähes 80-prosenttisesti loppuunmyyty, joka Kanervan mukaan kielii innostuksesta pitkän koronakevään jälkeen.

Viime viikkoina matkojen myynti on kiihtynyt huomattavasti, mutta vapaita pakettimatkoja on vielä reilusti jäljellä. Esimerkiksi Espanjan ja Kroatian matkoissa on vielä reilusti tilaa.

Kanervan mukaan matkaamista ei tarvitsekaan pelätä, ja jos matkaaminen mietityttää, varauksen voi muuttaa toiseen Aurinkomatkat-pakettiin kuluitta yhdesti.

Matkan voi myös perua viimeistään 21 päivää ennen matkan toteutumista toimistokuluin, jos matkan on varannut maaliskuun puolen välin jälkeen.

Lisäksi Aurinkomatkat palauttaa kaikki rahat, jos matkakohteen maahan pääsyyn tulee karanteenin kaltaisia rajoitteita.

Syksyllä Aurinkomatkat myy matkoja Madeiralle ja kapasiteettia voidaan kasvattaa hallituksen linjauksien mukaisesti, mutta kesäkausi jää kieltämättä lyhyeksi. Sillä on vaikutusta matkatoimiston taloudelliseen tilanteeseen, mutta Kanerva ei halua avata asiaa enempää.

– Onhan tämä totta kai ollut täysin poikkeuksellinen kevät ja kesä. Finnairin osavuosikatsauksien yhteydessä kommunikoidaan tarkemmin lukuja.

