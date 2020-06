Alkoholi on Suomessa 91 prosenttia kalliimpaa kuin EU:ssa keskimäärin – katso koko lista maista

Veroja ja korkeita kuluja pidetään Suomen kalliin alkoholin johtosyynä.

Alkoholin hinta on Suomessa EU:n korkein, kun alkoholista tulee maksaa 91 prosenttia keskimääräistä EU-hintaa korkeampaa hintaa. Kalliimpaa alkoholi on Euroopassa Norjassa ja Islannissa, mutta kumpikaan ei ole EU-maa.

Suomessa alkoholi on 91 prosenttia EU:n keskitasoa kalliimpaa. Seuraavaksi korkeimmat hinnat alkoholille ovat Irlannissa ja Ruotsissa.

Alkoholin lisäksi myös tupakka, alkoholittomat juomat ja ruoka on EU-keskiarvoa kalliimpaa, mutta toisaalta energia ja tietoliikenne ovat Suomessa keskimääräistä halvempia.

Kaikkiaan Suomessa on 20 prosenttia EU-keskiarvoa kalliimpaa.

Alkoholin hintaan vaikuttavat eniten erilaiset verokäytännöt eri maiden välillä.

Veronmaksajain keskusliiton ekonomistin Janne Kalluisen mukaan verotus on merkittävä syy siihen, että alkoholijuomien hinta on Suomessa EU:n korkein.

– Suomessa on verrattain korkeat alkoholiverot. Se on iso tekijä siellä kaiken muun ohella, Kalluinen sanoo STT:lle.

Niin ikään muissa kalliin alkoholin maissa verotuksella on merkittävä kallistava vaikutus.

Alkoholiveron taso määräytyy Suomessa juomaryhmän ja alkoholipitoisuuden mukaan. Kalluisen mukaan alkoholivero on euromääräisesti yhtä suuri, jos tarkastellaan vahvuudeltaan ja tilavuudeltaan samanlaisia alkoholijuomia. Niinpä reilun euron oluessa alkoholiveroa on 55 senttiä, mutta alkoholivero pysyy samana myös 3 euron oluessa.

Sen sijaan arvonlisäveroa (alv) maksetaan euromääräisesti sitä enemmän, mitä kalliimpi tuote on kyseessä, sillä arvonlisävero on tasavero.

Verotus ei kuitenkaan selitä kaikkea, kertoo Tilastokeskuksen Harri Kananoja. Hän sanoo, että Suomen asema on riippuvainen myös siitä, muuttuuko alkoholin hintataso muualla. Esimerkiksi Viron alkoholiveronalennukset ja korkean hintatason Britannian poistuminen EU-keskiarvosta voivat selittää muun muassa Suomen alkoholin hintaindeksin nousua.

Kyse voi siis yhtä lailla olla siitä, että keskiarvo laskee kuin siitäkin, että Suomen hintataso nousee.

Kananojan mukaan on kuitenkin mahdotonta yksiselitteisesti vastata, miksi alkoholin hintaindeksi on Suomessa viime vuotta korkeampi. Kun vuonna 2018 alkoholi oli ”vain” 80 prosenttia keskitasoa kalliimpaa, nyt vuonna 2019 se on jo 91 prosenttia EU-keskitasoa kalliimpaa. Tilastokeskuksen mukaan alkoholin hinta nousi samaan aikaan kuitenkin vain yhden prosentin edellisvuodesta, ja viimeisin veronkorotus on vuoden 2019 alusta.

– Hintatilastoja ei pitäisi tulkita noin, sillä muuttujia on enemmän kuin millään järkevällä työmäärällä voi selittää, Kananoja sanoi.

Yleisesti Suomen hintatasoa selittävät verotuksen ohella korkea työvoimakulut ja tuotantokulut. Kananojan mukaan hintaindekseistä ei voikaan tehdä yksiselitteisiä päätelmiä ostovoimasta, sillä korkeiden elinkulujen maissa myös palkkatulot ovat keskimäärin korkeampia.

Kalluisen mukaan alkoholin hintaa selittävät niin ikään muidenkin hyödykkeiden korkea hinta.

EU-maiden halvinta alkoholia myytiin viime vuonna Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa. Vieläkin halvempaa alkoholia saa maanosasta Makedoniasta sekä Bosnia ja Hertsegovinassa 24 ja 25 prosenttia unionin keskiarvoa halvempaa.