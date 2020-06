Suomalaisten Eskimo-puikkojen nimi muuttumassa – Black lives matter vauhditti asiaa

Eskimo-puikkoja on myyty Suomessa vuodesta 1968 alkaen.

Eskimo-puikkojen uusi nimi voisi tulla käyttöön aikaisintaan ensi keväänä.

Muun muassa New York Times ja Reuters kertovat, että yhdysvaltalainen jäätelövalmistaja Dreyer’s Grand Ice Cream on aikeissa vaihtaa Eskimo Pie -nimisen jäätelönsä tuotenimen sekä markkinointitavan. Syynä on sopimaton eskimo-termi.

– Olemme sitoutuneita olemaan osa ratkaisua rotujen tasa-arvoasiassa ja tunnustamme, että termi ei ole sopiva, Dreyerin markkinointijohtaja Elizabell Marquez kertoi lauantaina antamassaan ilmoituksessa.

Marquezin mukaan muutos on osa laajempaa katsausta, jonka avulla yritys haluaa varmistaa sen, että sen tuotemerkit ja markkinointi heijastavat sellaisia arvoja, joita yritys haluaa tukea.

Eskimo Pie -jäätelön kuvastoon kuuluu tummahiuksinen poika, jolla on päällään karvahupulla varustettu parka. Yhtiö kertoi suunnittelevansa uuden nimen käyttöönottoa vuoden loppuun mennessä, ja luopuvansa samalla eskimo-hahmon käytöstä tuotteen kuvastossa.

Myös suomalaisille tuttu Eskimo-nimellä kulkeva suklaapäällysteinen jäätelöpuikko saattaa tulevaisuudessa kulkea jollakin muulla kuin Eskimo-nimellä.

– Aihe on meillä tällä hetkellä hyvin tuoreeltaan työstössä. Meille tasa-arvo on hirvittävän tärkeää sekä se, että mikään ryhmä ei kokisi miltään osin epätasa-arvoa. Tämä on meillä vahvasti työpöydällä, Eskimo-puikkoja valmistavan Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoo Ilta-Sanomille.

Brunbergin mukaan Eskimo-puikkojen nimestä on tullut satunnaisesti palautetta, mutta viime aikoina voimistunut black lives matter -liikehdintä on sysännyt jo aiemmin harkittua asiaa eteenpäin.

– Tämä surullisen tapahtuman (George Floydin kuoleman) takia tämä asia on huomattavasti enemmän pinnalla kokonaisuudessaan nyt, mutta on se ollut sellainen aihe, joka on ollut meillä mietinnässä jo aiemmin.

Vielä yrityksellä ei ole kuitenkaan varmoja suunnitelmia Eskimon suhteen. Jos nimi vaihdettaisiin, se voisi tapahtua ensi keväänä uuden jäätelösesongin alkaessa.

Suomessa Eskimo-puikot kuuluvat Pingviini-brändiin, ja jäätelöpuikkojen kuvassa näkyykin eskimon sijaan pingviini. Pingviinin verkkosivujen mukaan Eskimo-puikot näkivät Suomessa päivänvalon ensi kerran vuonna 1968.

Suomen Nestlé osti Pingviinin vuonna 2004. Vuonna 2016 tuotemerkki siirettiin Froneri Finlandille, jonka Nestlé omistaa yhdessä brittiläisen jäätelövalmistajan R&R:n kanssa.

Asiasta kertoi ensin Yle.