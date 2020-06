Juhannus on hyttyskarkottimien sesonkia – tällainen itikantappaja käy nyt kaupaksi

Runsaslumisen talven jälkeen pohjoiseen on luvassa runsas hyttyskesä.

”Pohjoisen sääskitehtaassa” tarvitaan hyttyssavuja järeämpiä torjunta-aineita.

Juhannuksen tullen Kuusamoon saapuvat niin kesämökkiläiset kuin sääsket. Tämä merkitsee sitä, että hyttyskarkottimet tekevät kauppansa paikallisessa K-Raudassa.

– Juhannus on meillä päin hyttyskarkottimien sesonkiaikaa. Silloin viimeistään Koillismaan korkeudella alkaa olla runsaasti niin kesämökkiläisiä kuin sääskiä, kauppias Heikki Korpela toteaa.

Kainuulainen hyttystutkija Reima Leinonen arvioi viikko sitten Ilta-Sanomissa, että runsaslumisen talven jälkeen pohjoiseen on luvassa kunnon hyttyskesä. Korpelan mukaan kaikki ennusmerkit viittaavat tähän.

– Viime talvi oli erittäin luminen ja sen jäljiltä ympäristössä on ollut paljon kosteutta. Nyt, kun on ollut sekä lämmintä että kosteaa, pohjoisen luonto on varsinainen sääskitehdas.

Perinteisten hyttyssavujen ja -suihkeiden voimalla mökkijuhannusta ei lähdetä viettämään. Korpela kertoo mökkiläisten suosivan pääasiassa verkkovirralla toimivia hyttystorjuntalaitteita. Niistä vapautuva eliöntorjunta-aine tappaa hyttyset ja puhdistaa ilman itikoista noin 20 neliömetrin alueelta.

– Kun katson meidän hyllyä, niin jäljellä on lähinnä hyttyssavuja. Niiden menekki on selvästi laskenut. Torjuntalaitteet sen sijaan ovat kysyttyjä. Ne ovat hyvin käteviä, kun istutaan terassilla tai rannassa nuotiotulen äärellä, Korpela sanoo.

Korpelan mukaan iholle levitettäviä hyttyssuihkeita ostetaan siinä kohtaa kesää, kun lähdetään hillanpoimintaan tai marjametsään. Hieman kalliimpi vaihtoehto suihkeelle on hyttysranneke, jos haluaa välttää suihkeiden sisältämiä kemikaaleja.

Hyttystorjuntalaitteiden hintahaitarissa on reippaasti ilmaa. Edullisimmat härvelit maksavat kympin. Kalleimmillaan laitteet maksavat jopa toistatuhatta euroa.

Korpela arvioi, että keskimäärin 30–50 euron hinnoissa liikkuvien hyttyskarkottimien menekki on suurin.

– Edulliset hyttystorjuntalaitteet toimivat ihan hyvin pienellä alueella. Kalliimmat laitteet kattavat sitten jo isoja, jopa 4000 neliömetrin kokoisia alueita.