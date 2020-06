Raksamimmi Piia alkoi tehdä bisnestä omatekoisilla pikkupöksyillä – naiset hullaantuivat

Piia Virtanen on työskennellyt muun muassa hitsarina, maalarina kuin kirvesmiehenä. Nyt hän on kuorma-auton kuljettaja ja työkaluvuokraamon hoitaja. Vapaalla hän tekee pikkareita, joihin naiset ovat hullaantuneet.

Koulussa Piia Virtanen surautti ompelukoneella omaan sormeensa ja vihasi käsitöitä. Nyt hän ompelee mummopöksyjä, joita naiset himoitsevat.

En minä ennen ole kalsareille hymyillyt. Näin kirjoitti eräs asiakas palautetta Piia Virtaselle. Hän ei ole ainoa. Naiset ympäri Suomen hymyilevät Pyytäjät-mummopöksyissään, jotka alun perin syntyivät pienen piirin vitsinä.

Piia Virtanen inhosi lapsesta saakka käsitöitä. Hän muistaa yhä elävästi, miten alakoulun tunnilla hametta tehdessään hän surautti koneella omaan sormeensa.

– Lähdimme opettajan kanssa lääkäriin ja minä taisin traumatisoitua vuosiksi, Virtanen kertoo nauraen.

Heti kun se oli mahdollista, Virtanen vaihtoi käsityöt puutöihin. Niillä tunneilla hän viihtyi. Hän viihtyi myös serkkupoikien kanssa rajuissa leikeissä ja ajeli jo seitsemänvuotiaana peltoautolla pitkin mummolan maita Joutsassa.

– Minussa oli se poikamainen puoli, mutta leikin myös barbeilla. Kaverin ystäväkirjaan kirjoitin, että isona minusta tulee raksajätkä.

Sellainen Virtasesta tulikin. Peruskoulun jälkeen hän meni ammattikoulun rakennuspuolella. Valmistumisen jälkeen hänet pestattiin pariksi viikoksi tuttuun kesätyöpaikkaan metallialan aputöitä tekemään. Sillä tiellä hän on yhä. Sama rakennusliike on työllistänyt hänet jo 24 vuoden ajan. Virtanen on hitsannut, maalannut ja tehnyt kirvesmiehen töitä.

– Nyt olen kuorma-autonkuljettaja ja yrityksen työkaluvuokraamon hoitaja. Korjaan koneita ja laitteita ja kuskaan niitä työmaille.

Mutta ne pikkarit. Ne tulivat elämään vähän niin kuin se kuuluisa faksi: yllättäen ja pyytämättä. Piia Virtanen oli pari vuotta sitten viemässä tytärtään tanssitunnille. Luppoaikaa oli tunnin verran, joten hetken mielijohteesta hän piipahti paikalliseen kangaskauppaan, jonka yhteydessä oli ompelimo.

– Iloinen nainen tervehti minua ja kysyi, kuinka voi auttaa. Sanoin, että et varmaan mitenkään, sillä minulla on käsitöissä peukalo keskellä kämmentä.

Virtanen oli aina kuvitellut, että kaavojen ymmärtäminen, saati niiden piirtäminen, olisi hänelle täysin mahdoton yhtälö.

Alkoi pitkä keskustelu, jonka päätteeksi ompelutaidoton Virtanen huomasi lupautuneensa mukaan liikkeessä parin viikon päästä pidettäviin käsityölaneihin. Kotona hän kaivoin kaapin kätköistä siellä vuosikausia pölyttyneen ikivanhan ompelukoneen ja äidin varastosta 90-luvun saumurin.

– Ompelimme yhdessä puoleen yöhön saakka ja minä tein itselleni muiden opastaessa kaksi mekkoa ja leggingsit. Ja olin niin onnellinen.

Virtaselle avautui uusi maailma. Hän oli aina kuvitellut, että kaavojen ymmärtäminen, saati niiden piirtäminen, olisi hänelle täysin mahdoton yhtälö. Niin hän oli koulussa kokenut. Nyt hän alkoi ajatella asiaa uudelta kantilta.

– Mietin, että ihan niin kuin hitsatessa asiaa pitää ajatella kolmiulotteisesti ja nähdä se työstettävä kappale valmiina.

Lanien jälkeen Virtanen innostui ompelusta niin paljon, että pian hän pisti toiminimen pystyyn ja alkoi vapaalla ommella trikoovaatteita, jopa myytäväksi asti.

– Kun lokakuussa kävin laneissa, niin tammikuussa minulla oli jo toiminimi.

Jouluna hän päätti ilahduttaa ystäviään itse tehdyillä pikkuhousuilla. Valmiilla kaavalla tehdyistä testipöksyistä tuli ”ihan hirveät”, joten Virtanen piirsi itse paremmat.

Housujen ompelu lähti joululahjoista. Piia Virtanen halusi tehdä ystävilleen pitkien kalsareiden naisversion, joissa voisi heilua kotona.

– Mieheni viihtyy kotona aina pitkissä kalsareissa, oli vieraita tai ei. Siitä on tullut sellainen sisäpiirin vitsi. Halusin tehdä ystävilleni alushousut, pitkien kalsareiden naisversion, joissa he voisivat heilua kotona.

Ystävät rakastuivat niihin. Virtanen jatkoi ompelua ja latasi kuvia Instagramiin. Siellä hän kertoi kuukauden verran hihitelleensä ompelukoneen ääressä ja epäilleensä niin tehdessään jopa mielenterveyttään.

Naisilta alkoi sataa viestejä. Kaikki halusivat omat pöksyt. Pyytäjät oli syntynyt. Alkoi tilausten vyöry, joka jatkuu yhä Facebook-sivujen kautta.

” Mietin, että ihan niin kuin hitsatessa asiaa pitää ajatella kolmiulotteisesti ja nähdä se työstettävä kappale valmiina.”

Virtanen tekee niitä vapaa-ajallaan, joten omiaan voi joutua odottamaan pitkäänkin. Naiset eivät ole siitä moksiskaan.

– Moni sanoo vain, että hyvää kannattaa odottaa.

Alushousujen suosion salaisuus on kuosi, mutta myös niiden malli. Virtanen kertoo, että korkean vyötärön ansiosta kaikki tavara sujahtaa mukavasti sisälle. Tämän sanonuttaan hän miettii hetken hymyillen, että voikohan noin sanoa.

– Mutta niin se on. Ne ovat äärettömän mukavat. Ne pysyvät ylhäällä, teit sitten mitä vain. Tosi moni on sanonut, että ei osaa enää muita pitääkään.

Pääasia on kuitenkin hauskuus. Pyytäjät on suunnattu naisten katiskoille. Rennon kaksimielisellä huumorilla höystetyissä kuoseissa on valinnan varaa.

– Silakkakangas on niin aidon näköinen, että tekisi mieli ommella kumihanskat kädessä, Piia Virtanen sanoo suosikkipöksyistä.

– Suosituimmat kuosit ovat olleet kettu ja silakka. Silakkakangas on niin aidon näköinen, että tekisi mieli ommella ne kumihanskat kädessä, Virtanen hekottaa ja kertoo, että lisäksi löytyy muun muassa valasta, kukkia ja mehiläisiä, pupua, kissaa ja leopardia.

Kun pöksyt kolahtavat asiakaan postilaatikkoon, ei mene yleensä kauaakaan, kun Virtanen saa Facebookissa kiitosviestin. Niiden sisältö onkin yksi syy siihen, että Virtanen jaksaa työpäivänsä päälle antaa ompelukoneelle kyytiä.

– Minä ihan kuulen sen naururemakan viestejä lukiessani. Siitä ilosta saan itsekin aivan valtavan hyvän fiiliksen. Moni kokee tavallisille naisille suunnatut housut jopa voimaannuttavina.

Kiitosta tulee myös livenä. Hän muistelee erästä kertaa, kun vieras nainen yhtäkkiä pysäytti hänet kadulla ja huudahti, että sinähän olet se pikkuhousunainen.

– Hän kiitteli keksimääni ideaa. Pikkuhousunainen jäi elämään ja sillä minä usein kuittaan päivitykset Pyytäjät-sivuilla Facebookissa.

Päivätyön ohella perhe vie arjesta oman siivunsa. Siihen kuuluu puolison ohella 11-vuotias tytär sekä kaksi koiraa, kaksi kania ja kissa. Pyytäjien ompelulle on vain rajatusti aikaa, eikä Virtanen halua stressata itseään asialla.

– Kaikki on tapahtunut tähän saakka kevyesti ja omalla painollaan. Luotan, että niin tapahtuu jatkossakin. Katsotaan mitä eteen tulee, pikkuhousunainen myhäilee.